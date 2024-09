Composition des Rangers du Texas le 18 septembre 2024

Alignement des Rangers du Texas pour le 18 septembre 2024 contre les Blue Jays de Toronto : les lanceurs partants sont Cody Bradford pour les Rangers et Bowden Francis pour les Jays.

Les Rangers chercheront à faire suite à la victoire la plus triomphale d’hier avec une autre victoire aujourd’hui. Ils affronteront ce gars de Bowden Francis, qui n’a accordé qu’un coup sûr lors de quatre de ses six derniers départs. Cela comprend un match sans coup sûr jusqu’à la neuvième manche contre les Angels le 24 août, jusqu’à la sixième manche contre les Red Sox le 29 août et encore jusqu’à la neuvième manche contre les Mets le 11 septembre. Les deux matchs sans coup sûr qui ont été interrompus en neuvième manche l’ont été par des coups de circuit en début de manche.

La programmation :

Semien — 2B

Forgeron — SS

Langford — LF

Garcia — RF

Lowe — 1B

Jung — 3B

Maison — C

Taveras — CF

Duran — DH

19h05, heure du Centre. Les Rangers sont favoris à -115.