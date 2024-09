Composition des équipes de pré-saison des Canucks contre les Flames, 25 septembre 2024

Jonathan Lekkerimäki et Aatu Räty font partie des joueurs qui disputeront deux matchs de pré-saison consécutifs.

24 heures après que les Canucks de Vancouver aient joué leur premier match de la pré-saison 2024, ils seront de retour en action pour un autre match à domicile.

Cela dit, les Canucks seront en grande partie différents et joueront sur une patinoire complètement différente. Le match préparatoire de mercredi soir aura lieu au Abbotsford Centre, domicile des Canucks d’Abbotsford. Ce sera une excellente occasion pour les partisans de Fraser Valley d’observer de près certains des joueurs vedettes de l’équipe.

Et ce sera une formation remplie de vedettes. Alors que les premiers matchs de présaison peuvent parfois mettre en vedette principalement des espoirs de profondeur et des vétérans de la LAH, les Canucks envoient leur capitaine et champion en titre du trophée Norris Quinn Hughes à Abbotsford, ainsi que l’attaquant de franchise Elias Pettersson, le joueur autonome Jake DeBrusk, signature de premier plan, et le meilleur espoir Jonathan Lekkerimäki.

Les Canucks affronteront une équipe des Flames de Calgary qui manque de vedettes similaires. Le meilleur espoir Zayne Parekh devrait être dans l’alignement, tout comme le meilleur espoir au poste de gardien de but Dustin Wolf, mais le plus gros nom sur la liste des Flames pour le match de mercredi est le défenseur Tyson Barrie, qui participe à un essai professionnel avec les Flames.

Cela ne veut pas dire que les Flames ne seront pas dangereux. En pré-saison, ce sont souvent les joueurs de la bulle qui se battent pour une place dans l’effectif ou les espoirs qui cherchent à faire bonne impression qui se démarquent le plus, plutôt que les joueurs vedettes, qui cherchent généralement simplement à se préparer pour la saison régulière sans se blesser.

Les Flames ont remporté leurs trois matchs préparatoires jusqu’à présent, marquant six buts lors de chacun de ces trois matchs. Ils ont écrasé le Kraken de Seattle 6-1 dimanche, puis ont vaincu les Oilers d’Edmonton 6-3 et 6-1 lors de matchs à équipes séparées lundi.

Même si le match ne sera pas télévisé, les Canucks seront en streaming sur leur site Web pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à Abbotsford.

Lignes projetées des Canucks de Vancouver

Les Canucks ont tenu un entraînement matinal facultatif mercredi, ce qui signifie que nous n’avons pas eu un aperçu de leurs lignes d’attaque et de leurs paires de défenseurs. Nous avons cependant leur effectif pour le match et peut faire quelques suppositions éclairées sur leurs combinaisons de lignes en fonction du camp d’entraînement.

Ces lignes et appariements seront mis à jour lorsque les Canucks prendront la glace pour l’échauffement à Abbotsford.

Ce sera le premier match dans un vrai maillot des Canucks pour les joueurs recrutés à titre d’agents libres Jake DeBrusk, Kiefer Sherwood, Daniel Sprong et Vincent Desharnais.

Jonathan Lekkerimäki, Aatu Räty, Max Sasson, Linus Karlsson, Sammy Blais et Christian Wolanin seront les seuls joueurs des Canucks à participer aux deux matchs préparatoires. Après le match de mardi, l’entraîneur-chef Rick Tocchet a déclaré qu’il s’agissait d’une tactique intentionnelle de la part du personnel d’entraîneurs pour évaluer les joueurs.

« Je pense qu’il est important que ces gars jouent dans cette ambiance de match en deux matches », a déclaré Tocchet. « Vous pouvez être un peu fatigué et c’est à ce moment-là qu’il faut voir comment les gars jouent quand ils sont fatigués. Il faut jouer intelligemment, c’est aussi une question de mentalité. »

On peut peut-être se demander pourquoi Wolanin a été choisi plutôt qu’Akito Hirose, qui était associé à Jett Woo pour le camp d’entraînement. L’équipe a envoyé sept défenseurs à Abbotsford, alors il y avait peut-être des inquiétudes concernant les blessures. Alternativement, les Canucks auraient peut-être voulu voir Woo aux côtés d’un défenseur vétéran.

Lekkerimäki a patiné sur la première ligne mardi avec Brock Boeser et Pius Suter, mais il devrait probablement retrouver ses compagnons de ligne du camp d’entraînement, Jake DeBrusk et Elias Pettersson, mercredi soir.

De même, Phil Di Giuseppe, Max Sasson et Kiefer Sherwood ont patiné ensemble au camp, ce qui est logique pour donner à Sasson une chance de prouver qu’il est un joueur potentiellement appelé pour être un centre de bas de tableau à un moment donné cette saison.

Les deux autres lignes d’attaque sont composées d’ailiers qui ont joué ensemble au camp d’entraînement — Arshdeep Bains et Daniel Sprong, Sammy Blais et Linus Karlsson — avec les centres de l’alignement qui avaient le plus de sens entre eux.

En ce qui concerne les duos défensifs, il semble que les Canucks veulent vraiment voir comment Carson Soucy et Vincent Desharnais s’intègrent, ce qui suggère que nous pourrions également voir un duo composé de Derek Forbort et Tyler Myers à un moment donné pendant la pré-saison.

Lignes projetées des Flames de Calgary

Les Flames de Calgary vont apparemment auditionner des quatrièmes lignes à Abbotsford, ce qui suggère que ce pourrait être un match un peu difficile.

Voici les lignes projetées des Flames, avec l’aimable autorisation de Pat Steinberg.

Connor Zary – Martin Pospisil – Matt Coronato

Jakob Pelletier – Sam Morton – Walker Duehr

Chasse à Dryden – Cole Schwindt – Andrew Basha

Sam Honzek-Justin Kirkland-Matvei Gridin

Jake Bean-Tyson Barrie

Jarred Tinordi – Jérémie Poirier

Ilya Soloviev – Zayne Parekh

Dustin Wolf

Devin Cooley