Composition des équipes de Leeds United contre Burnley prédite alors que Daniel Farke prend une double décision au milieu de terrain malgré le risque de fatigue

Tanaka et Ramazani seront impatients de faire leurs débuts à Elland Road, mais Farke laissera probablement la place à Ilia Gruev et Manor Solomon à leurs postes respectifs. Tous deux ont participé à la trêve internationale, revenant à temps pour effectuer quelques séances d’entraînement avec le reste du groupe de Leeds et auront conservé leur rythme de jeu. Tanaka a été remplaçant en fin de match lors de la victoire 7-0 du Japon contre la Chine et n’a pas été utilisé contre Bahreïn quelques jours plus tard, tandis que Ramazani est resté à Thorp Arch.