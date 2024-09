Composition des Cubs (10/09/24) : Shota contre Yoshinobu

COMPOSITION DES CUBS — Nous aurons un match de lanceurs amusant ce soir, puisque Shota Imanaga et les Cubs affronteront Yoshinobu Yamamoto et les Dodgers de Los Angeles. Yamamoto a une moyenne de points mérités de 2,92 sur ses 14 premiers départs en MLB, tandis qu’Imanaga est à 2,99 sur ses 26 premiers matchs.

Yamamoto est plus jeune et semble avoir un potentiel plus élevé, mais Imanaga a été le bras disponible le plus fiable cette année. C’était amusant ce soir. J’aurais aimé que ça ne commence pas si tard. Quoi qu’il en soit, voici un aperçu de la composition des Cubs pour le match 2 au Dodger Stadium.

Composition des Cubs de Chicago :

Ian Happ, LF Dansby Swanson, SS Seiya Suzuki, DH Cody Bellinger, RF Isaac Paredes, 3B Michael Busch, 1B Nico Hoerner, 2B Pete Crow-Armstrong, C Miguel Amaya, C

Il semblerait donc que nous ayons la réponse à la question d’hier. La formation des Cubs comprend désormais Dansby Swanson au bâton en deuxième position, et non plus Michael Busch. Ce n’était pas seulement un changement pour un soir ou un match en particulier. Bien sûr, nous avions émis l’hypothèse que le changement était dû à la bonne forme de Swanson et à l’aspect débile de Michael Busch… tout comme Swanson a un bilan de 1-5 avec un simple et Busch un bilan de 4-5 avec un double, un home run et 3 points produits. Baseball.

Voilà une belle fin de saison pour les deux gars, qui occupent une place importante dans les plans des Cubs pour la saison prochaine. Même si je suppose que l’on pourrait dire la même chose de presque tout le monde dans l’effectif des Cubs en ce moment…

Composition des Dodgers de Los Angeles :

Shohei Ohtani, DH Mookie Betts, RF Freddie Freeman, 1B Tommy Edman, CF Andy Pages, LF Miguel Rojas, SS Max Munch, 3B Enrique Hernandez, 2B Austin Barnes, C

Confrontation des lanceurs :

Les Cubs de Chicago : Shota Imanaga, gaucher

Shota IManaga a une moyenne de points mérités de 2,68 sur ses six derniers départs, même si les sept circuits concédés ont un FIP bien plus élevé (4,29). En fait, son dernier départ était son premier SANS au moins un circuit depuis le 27 juillet. Il en a concédé 23 cette année, ce qui le place à égalité au 11e rang de la MLB (son HR/9 de 1,35 se classe parmi les dix pires de la MLB). Pour ce que ça vaut, les Dodgers (115 wRC+) sont la troisième meilleure attaque contre les lanceurs gauchers cette saison.

Imanaga a affronté les Dodgers en début de saison, mais son match a été interrompu par la pluie. Sa ligne artificiellement raccourcie : 4,0 IP, 2H, 0ER, 0BB, 3K.

Dodgers de Los Angeles : Yoshinobu Yamamoto, lanceur droitier

Yamamoto n’a pas lancé depuis le 15 juin, mais il sort de la liste des blessés ce soir pour effectuer son 15e départ de la saison. Yamamoto a effectué deux missions de réadaptation en Triple-A avant de revenir ce soir, mais elles n’ont duré que 2,0 manches chacune. Sa deuxième sortie a été marquée par un but sur balles de 17 (!) lancers et 11 balles fausses. Et cela a probablement limité sa sortie plus que ce qu’ils avaient prévu à l’origine. Néanmoins, je ne peux pas imaginer qu’ils le laisseront faire plus de 75 lancers ce soir. Yamamoto a affronté les Cubs plus tôt cette saison, les gardant sans point avec seulement trois buts sur balles et deux buts sur balles en 5,0 manches de travail (8 retraits au bâton).

Informations sur la diffusion :

Chicago Cubs (74-70) contre Los Angeles Dodgers (86-58) à 21h10 CT – Marquee Sports Network, TBS (hors marché uniquement), 670 The Score

Les Cubs de Chicago:

Hayden Wesneski, SP

Julian Merryweather, RP

Justin Steele, SP

Jorge López, RP

Nick Madrigal, SI

Ben Brown, RP

Colten Brewer, RP

Yency Almonte, RP

Luke Little, RP

Adbert Alzolay, RP

Dodgers de Los Angeles:

Brusdar Graterol, RP

Tyler Glasnow, SP

Clayton Kershaw, SP

Joe Kelly, RP

Gavin Stone, SP

Dustin May, SP

Tony Gonsolin, SP

Connor Brogdon, RP

Emmet Sheehan, SP

Rivière Ryan, SP