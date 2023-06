Composition de l’USMNT Gold Cup : vétérans de la MLS, stars de la Coupe du monde U-20 appelées

Doug McIntyre Journaliste de football

Alors que Christian Pulisic, Folarin Balogun et la plupart des autres meilleurs joueurs de l’équipe nationale masculine des États-Unis sont à Las Vegas pour préparer la demi-finale de haut niveau de la Ligue des Nations de la CONCACAF jeudi, l’entraîneur par intérim de l’USMNT, BJ Callaghan, a également une compétition entièrement différente à laquelle penser.

Callaghan a nommé une équipe presque entièrement différente lundi pour la Gold Cup de cet été, qui commence six jours seulement après la finale de la Ligue des Nations de dimanche et se termine le 16 juillet. Les Américains sont les champions en titre des deux compétitions.

Le gardien partant Matt Turner est l’un des cinq seuls invités à la Gold Cup qui figurent également sur la liste de la Ligue des Nations. La plupart des stars européennes de l’USMNT feront une pause après la Ligue des Nations avant de retourner dans leurs clubs pour la pré-saison, laissant Callaghan pour sélectionner un groupe de 23 hommes qui comprend 16 joueurs de la Major League Soccer – dont sept anciens de la Coupe du monde 2022.

« C’est une formation qui comprend un bon mélange de joueurs vétérans qui ont une expérience de la Coupe du monde et de jeunes joueurs qui ont eu l’opportunité de venir au camp et de représenter les États-Unis », a déclaré Callaghan sur le site Web de US Soccer. « Nous essayons d’exposer autant de joueurs que possible à la compétition du tournoi. »

Voici la liste complète de la Gold Cup suivie de trois plats à emporter:

Gardiens :Sean Johnson, FC Toronto; Gaga Slonina, Chelsea (Angleterre), Matt Turner, Arsenal (Angleterre)

Défenseurs :DeJuan Jones, Révolution de la Nouvelle-Angleterre ; Aaron Long, LAFC ; Matt Miazga, FC Cincinnati; Jalen Neal, LA Galaxy; Bryan Reynolds, Roma (Italie) : Miles Robinson, Atlanta United ; John Tolkin, des Red Bulls de New York ; DeAndre Yedlin, Inter Miami

Milieux de terrain :Gianluca Busio, Venezia (Italie); Djordje Mihailovic, AZ Alkmaar (Pays-Bas); Aidan Morris, équipage de Columbus ; Cristian Roldan, Sounders de Seattle ; James Sands, FC de New York ; Alan Soñora, FC Juárez (Mexique)

Attaquants :Cade Cowell, tremblements de terre de San Jose ; Jesus Ferreira, FC Dallas; Julian Gressel, Whitecaps de Vancouver; Jordan Morris, Sounders de Seattle; Brandon Vazquez, FC Cincinnati; Alex Zendejas, Club América (Mexique)

Peu d’étoiles mais pas de manque d’expérience

Même sans les goûts de Pulisic, Balogun et Gio Reyna, il y a beaucoup de noms familiers ici. DeAndre Yedlin, double participant à la Coupe du monde (et futur coéquipier de Lionel Messi à Miami), est en tête de liste avec 78 sélections. Turner, le gardien remplaçant de longue date Sean Johnson, le défenseur central Aaron Long, le milieu de terrain Cristian Roldan et les attaquants Jesus Ferreira et Jordan Morris se sont également rendus au Qatar 2022.

Près de la moitié de la liste a déjà participé à une Gold Cup. Six joueurs de cette liste faisaient également partie de l’équipe américaine qui a remporté la compétition biennale en 2021.

« C’est la chose la plus précieuse lorsque vous tentez de remporter un autre trophée – ces joueurs peuvent se rabattre sur l’expérience », a déclaré Callaghan. « Ils peuvent également partager leurs expériences avec des joueurs qui ne sont pas passés par là. Vous pouvez vous appuyer sur l’expérience de ce groupe pour savoir comment vous aider à naviguer dans tout ce qui se présente dans ce type de compétition. »

Robinson, Turner, Zendejas les vestiges notables

Turner et le défenseur central Miles Robinson ont transformé leurs 11 meilleures performances à la Gold Cup 2021 en rôles de départ avec l’université de l’USMNT lorsque les matchs de qualification pour la Coupe du monde 2022 ont commencé.

Cette Gold Cup peut aussi aider leur carrière. Cela ne fait que six mois environ que Robinson est revenu de la blessure dévastatrice d’Achille qui l’a si cruellement empêché de prendre l’avion pour le Qatar; à son âge, le joueur de 26 ans ne peut pas obtenir assez de matchs internationaux.

Turner ne peut pas avoir assez de jeux, point final. Il utilisera cet été pour accumuler des minutes avant de reprendre le rôle de doublure qu’il a rempli derrière le n ° 1 des Gunners Aaron Ramsdale la saison dernière ou comme vitrine pour d’autres clubs qui pourraient offrir du temps de jeu régulier en prêt.

En attendant, le bien-aimé Zendejas aura l’opportunité de s’établir davantage au sein du plus grand pool de joueurs avec un rôle plus important – un rôle qu’il appréciera après avoir probablement fait partie de la distribution de soutien de la Ligue des Nations.

Encore une fois, il n’y avait pas de place pour le défenseur américain de longue date John Brooks.

« Nous avons eu plusieurs bonnes conversations avec John », a déclaré Callaghan. « Il vient de terminer une saison à Hoffenheim où il a été un élément clé de leur lutte pour éviter la relégation. Cet été, il aura la chance de participer à une pré-saison complète avec eux pour la première fois, nous avons donc senti à ce moment particulier que c’était mieux pour lui de profiter de cette opportunité. »

Cowell gagne sa chance

Avec trois buts et une passe décisive en quatre matchs, Cade Cowell a mené les Américains aux quarts de finale – où ils ont perdu contre l’éventuel champion Uruguay – lors de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA récemment conclue en Argentine.

Combiné avec ses performances à haute énergie en trois apparitions avec l’USMNT senior, les attaquants de 19 ans ont mérité son invitation. Mais obtenir des minutes ne sera pas facile, pas avec des vétérans de la Coupe du monde comme Ferreira et Morris, ainsi que les Zendejas expérimentés et le cible Brandon Vazquez, parmi les autres attaquants.

Pourtant, Cowell est le jeune le plus susceptible d’offrir une étincelle révolutionnaire depuis le banc lors de sa première compétition officielle avec l’USMNT. Il n’est pas le seul. Cowell fait partie des six doubles citoyens qui seront définitivement liés aux États-Unis s’ils entrent sur le terrain à la Gold Cup. Les autres sont Vazquez (Mexique), Aidan Morris (Canada), Gaga Slonina (Pologne), Alan Soñora (Argentine) et Julian Gressel (Allemagne) – pas qu’il y ait le moindre doute sur leur engagement à la cause à ce stade.

« Même les jeunes joueurs ont été dans notre environnement au cours des deux derniers mois et savent à quoi s’attendre », a déclaré Callaghan. « Tant que nous continuerons à garder les choses cohérentes, nous nous attendons à ce qu’ils soient en mesure de reprendre et de se gélifier le plus rapidement possible. »

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .

