Composition de Love Island Casa Amor – les candidats confirmés et rumeurs pour 2021 révélés

CASA Amor est de RETOUR en fanfare lundi – avec une programmation explosive prévue pour envoyer des ondes de choc à travers la villa.

Un couple sera largué de l’île avant que les candidats ne soient emmenés dans des villas séparées – ce qui s’avère le test ultime pour les couples – alors, qui sont les arrivées sexy qui vont faire sensation ?

Qui est confirmé pour entrer dans Casa Amor?

Jack Barlow

Mesdames, démarrez vos moteurs… alors que le pilote de course professionnel Jack Barlow s’écrase sur Casa Amor.

Le beau gosse de 26 ans n’est pas étranger à la compétition après avoir déjà participé au championnat de Formule 4 pour MBM Motorsport, ainsi que 45 autres compétitions.

Il est désormais pilote du MSA Formula Championship, selon ses profil Facebook, ainsi qu’un coach, et est sur le point de créer des étincelles dans la villa.

La beauté aux cheveux blonds et aux yeux bleus est habituée à la grande vie – conduire certaines des voitures les plus flashy de la planète et profiter de vacances de luxe dans le paradis des îles Gili en Indonésie et de la Grande Barrière de Corail.

L’amoureux des chiens, qui a un adorable husky, sera certainement au centre de quelques combats de chats à Majorque.

Marie Bedford

Mary, Mary, au contraire, comment vous en sortirez-vous dans la série ?

La superbe mannequin de sous-vêtements Mary Bedford est sur le point de provoquer une tempête dans la villa sœur de Love Island cette semaine.

Et la jeune femme de 22 ans a peut-être déjà quelques connaissances sur la façon d’emballer un homme, car elle est brièvement sortie avec Chris Hughes l’année dernière après sa séparation de l’ancienne chanteuse de Little Mix Jesy Nelson.

Elle fait également équipe avec d’autres ex-Love Islanders, notamment Molly Mae Hague et Kaz Crossley.

La jeune fille bien connectée de Wakefield, qui compte plus de 185 000 abonnés Instagram, devrait faire sensation parmi les concurrents cette année.

Certains fans pensent qu’elle pourrait faire tourner la tête de Jake Cornish car elle est définitivement son type sur papier – bien qu’il ait simplement demandé à Liberty Poole d’être sa petite amie.

Qui est censé entrer dans Casa Amor ?

Medhy Malanda

Parmi les noms qui ont fait l’objet d’une rumeur à Casa Amor cette année, figure le footballeur américain à couper le souffle Medhy Malanda.

L’homme musclé correspond certainement au projet de loi de grand, sombre et beau, et les fans aux yeux d’aigle ont constaté qu’il n’avait pas publié sur les réseaux sociaux depuis le 5 juillet, ce qui correspondrait à sa mise en quarantaine.

L’athlète, qui partage régulièrement des photos torse nu et des clichés stylés dans ses vêtements de créateurs avec ses 5 000 abonnés Insta, partage son temps entre Londres et Bruxelles.

Le passionné de gym s’est récemment essayé à TikTok, où il montre ses talents de beatbox et de danse – ce qui pourrait s’avérer un succès auprès des dames.

Clarisse Juliette

L’ancienne footballeuse Wag Clarisse Juliette est une autre arrivée qui se dirigerait vers la deuxième villa et qui ne manquera pas d’injecter du drame.

Le mannequin et blogueur – qui est en partie français et en partie guyanais – est sorti avec la star de la Premier League Alex Iwobi.

Elle n’est pas étrangère à la célébrité et aux relations publiques, ayant eu une brève histoire d’amour avec le fils du rappeur Diddy, Justin Combs, 27 ans.

Elle a également été prise dans une querelle avec le rappeur Rae Sremmurd Swae Lee lorsque sa petite amie Marliesia Ortiz l’a accusé de l’avoir trompée avec Clarisse lors de ses vacances en Thaïlande en 2019.

La beauté est également une star de YouTube à succès et dirige sa propre entreprise de bijoux.

Une source a déclaré: « Clarisse n’est pas seulement un look. Elle est incroyablement intelligente et a sa propre entreprise de bijoux. »

Toluwa Adepeju

Les filles à la recherche d’une nuit en armure brillante pourraient avoir de la chance – car Love Island aurait recruté le héros du NHS Toluwa Adepeju.

Le jeune médecin de 25 ans a documenté son passage en première ligne du NHS pendant la pandémie de coronavirus et est devenu une voix accessible pour les médecins et les étudiants.

Il pourrait partir pour une pause bien méritée au soleil et suivre les traces du Dr Alex George, qui est devenu l’amour de la nation après son passage dans l’émission.

Une source a déclaré au Sun: « C’est un choix parfait. Il est modeste, terre-à-terre et aime ce qu’il fait. »