Composition confirmée de Liverpool contre Brighton – 8 changements avec le départ de Vitezslav Jaros – Liverpool FC

Arne Slot a apporté huit changements à son effectif de Liverpool pour la première des deux rencontres avec Brighton en quatre jours, dont des débuts complets pour Vitezslav Jaros.

Les Reds sont à l’Amex pour leur match de quatrième tour de la Coupe Carabao avec Brighton, trois jours avant la visite des Seagulls à Anfield en Premier League.

En mettant l’accent sur la ligue et sur le besoin de repos, Slot a fait tourner son équipe pour la coupe.

Vitezslav Jaros effectue son tout premier départ devant le but derrière un défenseur à quatre Conor Bradley, Jarell Quansah, Joe Gomez et Andy Robertson.

Wataru Endo remplace Ryan Gravenberch à la base du milieu de terrain, avec Curtis Jones et Tyler Morton plus en avant.

Le manque de profondeur en attaque dû aux blessures de Federico Chiesa et Diogo Jota signifie Dominik Szoboszlai commence plus loin à côté Luis Díaz et Cody Gakpo.

Malgré leurs blessures, Liverpool compte toujours sur le banc des remplaçants Mohamed Salah, Darwin Nunez et Alexis Mac Allister.

• LIRE: Qui est Ranel Young? Attaquant de 18 ans dans l’équipe de Liverpool

Le banc comprend également, pour la toute première fois, l’attaquant de l’académie de 18 ans Ranel Young.

Brighton : Acier ; Lamptey, Van Hecke, Igor, Kadioglu ; Wieffer, Moder, Enciso; Gruda, Adingra, Ferguson

Remplaçants : Verbruggen, Welbeck, Baleba, Mitoma, Ayari, Estupinan, Veltman, Hinshelwood, Tours

Liverpool : Jaros ; Bradley, Quansah, Gomez, Robertson ; Endo, Morton, Jones ; Szoboszlai, Diaz, Gakpo

Remplaçants : Kelleher, Van Dijk, Konate, Tsimikas, Nyoni, Mac Allister, Salah, Nunez, Young

Regardez Brighton contre Liverpool – Diffusions en direct en ligne