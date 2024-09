Comportement sédentaire associé à diverses formes de mortalité et de cancers dans une cohorte du Royaume-Uni

1. Dans deux cohortes de la UK Biobank et de l’Enquête nationale sur la santé et la nutrition (NHANES), il y avait un risque accru de décès par maladie respiratoire, maladie cardiovasculaire, cancer et un risque accru de mortalité toutes causes confondues associée au comportement sédentaire (SB).

2. Le remplacement du SB par une activité physique a été associé à une diminution du risque de mortalité.

Niveau de preuve : 1 (Excellent)

Dans la société moderne, les gens ont un comportement plus sédentaire (CS), ce qui a des répercussions profondes sur la santé des personnes. Des méta-analyses précédentes ont montré qu’une augmentation du CS augmentait la mortalité générale, tandis qu’une augmentation des niveaux d’activité physique (AP) était observée avec une diminution correspondante. Cette étude, utilisant des données de la UK Biobank et de l’enquête nationale américaine sur la santé et la nutrition (NHANES), a examiné le lien entre le CS et la mortalité par cause spécifique et toutes causes confondues, tout en utilisant le modèle isotemporel (ISM) pour découvrir quels types d’AP étaient les mieux adaptés pour remplacer le CS. Au total, 490 659 personnes ont été incluses dans la cohorte Biobank tandis que 33 534 personnes ont été incluses dans la cohorte NHANES. Le CS a été défini comme le temps passé devant un ordinateur, à conduire ou à regarder la télévision et regroupé en 8 heures par jour. L’AP était auto-définie, catégorisée par sports, exercice, bricolage léger/lourd et marche, tandis que pour la NHANES, il s’agissait d’activités récréatives/professionnelles, divisées en modérées/vigoureuses et marche/vélo pour le transport. Les données de la Biobank et de la NHANES ont enregistré respectivement 36 109 et 3 057 décès. Une augmentation substantielle de la mortalité toutes causes confondues a été observée chez les personnes ayant une SB > 8 heures par jour (HR 1,412, IC à 95 % 1,100-1,186 pour la UK Biobank ; HR 1,695, IC à 95 % 1,525-1,883 pour la NHANES) par rapport à celles …

