Complot de coup d’État en Allemagne: 25 extrémistes présumés du Reichsburger arrêtés pour avoir planifié de renverser le gouvernement

Des responsables allemands ont arrêté mercredi 22 membres présumés et trois partisans présumés d’une organisation terroriste d’extrême droite à travers le pays, soupçonnés d’avoir comploté pour renverser le gouvernement.

Les membres présumés du complot comprennent un descendant de la royauté allemande et un ancien membre d’extrême droite du Bundestag, la chambre basse du parlement allemand, selon les procureurs allemands et les médias locaux.

Dans un communiqué, le bureau du procureur fédéral allemand a déclaré qu’environ 50 personnes étaient soupçonnées d’avoir fait partie du groupe appelé Reich Citizens (Reichsbürger) mouvement, fondé au plus tard en novembre 2021, qui complotaient pour renverser le gouvernement et le remplacer par leur propre ordre.

“Les accusés sont unis par un profond rejet des institutions de l’État et de l’ordre fondamental démocratique et libéral de la République fédérale d’Allemagne, qui a conduit au fil du temps à leur décision de participer à leur élimination violente et de s’engager dans des actions préparatoires concrètes à cette fin, », indique le communiqué.

“Les membres du groupe suivent un conglomérat de mythes du complot composé de récits du soi-disant Reichsbürger ainsi que de l’idéologie QAnon”, indique le communiqué, qui ajoute que les membres présumés de l’organisation étaient des ressortissants allemands, tandis que deux des suspects les supporters étaient allemands et un était russe.

Dans la déclaration, les procureurs allemands ont nommé Heinrich XIII PR, identifié par l’affilié de CNN NTV comme Heinrich XIII Prince Reuss, âgé de 71 ans, comme l’un des meneurs du groupe présumé. Le prince est un descendant de la maison de Reuss, les anciens dirigeants de certaines parties de l’Allemagne de l’Est, et travaille maintenant comme entrepreneur immobilier, selon NTV.

Heinrich a été arrêté mercredi à Francfort, selon une vidéo diffusée par Reuters, qui le montrait escorté hors d’un immeuble par des policiers jusqu’à une camionnette en attente, tandis que d’autres agents montaient la garde à l’extérieur des locaux.

Les procureurs allèguent que Heinrich a demandé l’implication de représentants russes dans le stratagème présumé. “L’accusé Heinrich XIII PR a déjà contacté des représentants de la Fédération de Russie en Allemagne”, a déclaré le procureur.

CNN a tenté de joindre Heinrich XIII, mais il n’est pas clair s’il a un représentant légal.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a nié toute implication de la Russie dans le coup d’État, affirmant qu’il s’agissait d’un problème interne pour l’Allemagne. “Il s’agit plutôt d’un problème interne de la RFA (Allemagne) et ils déclarent eux-mêmes qu’il ne peut être question d’aucune intervention russe”, a déclaré Peskov lors d’un appel quotidien avec des journalistes.

Peskov n’a pas reconnu le suspect russe.

La déclaration du procureur a identifié un autre suspect sous le nom de Birgit MW, et le journal Tagesschau d’ARD rapporte que le nom complet de l’individu est Birgit Malsack-Winkemann, qui a été membre du Bundestag représentant le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) de 2017 à 2021. Depuis le début de cette année, elle a travaillé comme juge au tribunal de district de Berlin, selon Rundfunk Berlin-Brandenburg d’ARD.

Le bureau du procureur fédéral allemand n’a pas confirmé les informations d’ARD. CNN a contacté Malsack-Winkemann pour un commentaire.

Le ministre allemand de la Justice, Marco Buschmann, a déclaré mercredi que “la démocratie est défendable”, ajoutant qu’une “opération antiterroriste majeure” était en cours.

“Le procureur fédéral enquête sur un réseau terroriste présumé du milieu citoyen du Reich”, a déclaré Buschmann sur Twitter.

“Il y a des soupçons qu’une attaque armée contre les organes constitutionnels était prévue.”

Le bureau du procureur fédéral a déclaré que les raids se poursuivent et sont dirigés contre 27 autres suspects.

La ministre allemande de l’Intérieur, Nancy Faeser, a remercié les 3 000 policiers impliqués dans les raids et a déclaré que le mouvement Reichsbürger était “uni par sa haine de la démocratie”.

L’Allemagne a eu du mal à maîtriser l’extrémisme d’extrême droite ces dernières années. En juin 2020, une unité militaire d’élite allemande connue sous le nom de KSK a été partiellement dissoute après avoir découvert une accumulation d’extrémistes de droite. Le KSK se lance dans des opérations telles que des campagnes antiterroristes et des prises d’otages, selon l’agence de presse Agence France-Presse.

Plus tôt cette année-là, en février 2020, une fusillade de masse avait fait neuf morts dans deux bars à chicha de la ville de Hanau, près de Francfort. La chancelière de l’époque, Angela Merkel, a déclaré que le tireur avait agi pour “des motifs extrémistes de droite et racistes”. Il s’agit de la troisième attaque meurtrière attribuée à des suspects d’extrême droite dans le pays en un an.

Les experts ont lié les attaques violentes de plus en plus fréquentes de la droite allemande avec la montée du parti Alternative pour l’Allemagne (AfD), qui est devenu en 2017 le premier parti d’extrême droite à remporter des sièges au parlement allemand en près de 60 ans.

En mars 2021, l’AfD a été officiellement placée sous surveillance par le service de renseignement intérieur allemand BfV, soupçonnée d’avoir tenté de saper la constitution démocratique du pays.