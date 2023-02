Complications pendant la grossesse liées à un risque plus élevé de maladie cardiaque, selon une étude – Boston News, Météo, Sports

(CNN) – Cinq complications majeures de la grossesse sont de puissants facteurs de risque de cardiopathie ischémique tout au long de la vie, une nouvelle étude découvertes, le plus grand risque survenant dans la décennie suivant la livraison.

La cardiopathie ischémique fait référence à des problèmes cardiaques, y compris une crise cardiaque, causés par des vaisseaux sanguins rétrécis ou dysfonctionnels qui réduisent le flux sanguin et d’oxygène vers le cœur.

Le diabète gestationnel et la prééclampsie ont augmenté le risque de cardiopathie ischémique dans l’étude de 54% et 30%, respectivement, tandis que d’autres troubles de l’hypertension artérielle pendant la grossesse ont doublé le risque. Accoucher un bébé tôt – avant 37 semaines – ou accoucher d’un bébé avec un faible poids à la naissance étaient associés à un risque accru de 72% et 10%, respectivement.

L’étude, publiée mercredi dans le BMJ, a suivi une cohorte de plus de 2 millions de femmes en Suède sans antécédents de maladie cardiaque qui ont donné naissance à des enfants célibataires vivants entre 1973 et 2015.

Environ 30 % des femmes ont eu au moins une issue défavorable de la grossesse. Ceux qui ont eu plusieurs résultats indésirables – que ce soit dans la même grossesse ou dans des grossesses différentes – ont montré un risque encore accru de cardiopathie ischémique.

“Ces résultats de grossesse sont des signaux précoces d’un risque futur de maladie cardiaque et peuvent aider à identifier plus tôt les femmes à haut risque et permettre des interventions plus précoces pour améliorer leurs résultats à long terme et aider à prévenir le développement de maladies cardiaques chez ces femmes”, a déclaré le Dr Casey. Crump, auteur de l’étude et professeur de médecine familiale à la faculté de médecine Icahn du mont Sinaï.

Maladie cardiovasculaire et grossesse

Les maladies cardiaques sont la principale cause de décès chez les femmes aux États-Unis et représentent 1 décès de femmes sur 5, selon le Centres américains de contrôle et de prévention des maladies. Cette recherche ajoute à preuves de montage que la grossesse fournit des informations importantes sur la santé cardiovasculaire d’une femme.

“Ce qui arrive à une femme pendant la grossesse est presque comme un test d’effort ou un marqueur de son futur risque cardiovasculaire après la grossesse. Et malheureusement, personne ne le dit à beaucoup de femmes », a déclaré la correspondante médicale de CNN, la Dre Tara Narula, professeure agrégée de cardiologie et directrice associée du Women’s Heart Program au Lenox Hill Hospital. Elle n’a pas participé à la nouvelle étude.

Bien que la raison ne soit pas complètement claire, les experts disent que les changements normaux qui se produisent pendant la grossesse peuvent révéler des problèmes de santé sous-jacents chez certaines femmes présentant certains facteurs de risque.

Une issue défavorable à la grossesse, même temporaire, peut entraîner des modifications des vaisseaux sanguins et du cœur qui peuvent persister ou progresser après l’accouchement, augmentant ainsi le risque de maladie cardiovasculaire chez la femme.

Ce risque accru est une préoccupation particulière pour les femmes aux États-Unis, disent les experts, où le taux de mortalité maternelle est plusieurs fois plus élevé que dans les autres pays à revenu élevé.

« Il y a eu un changement dans la population des naissances. Les femmes américaines tombent enceintes à un âge plus avancé et elles ont déjà accumulé peut-être un ou deux facteurs de risque cardiovasculaire. Il y a peut-être d’autres facteurs de stress dans la vie – dépression, stress, isolement, obésité – beaucoup de choses différentes qui affectent les femmes aux États-Unis », a déclaré le Dr Garima Sharma, professeur agrégé de cardiologie et directeur du programme de cardio-obstétrique à Johns Hopkins. University School of Medicine, qui n’a pas non plus participé à la nouvelle étude.

Les complications de la grossesse sont soigneusement surveillées pendant la grossesse, mais il y a peu d’évaluation et d’éducation sur les effets sur la santé cardiovasculaire après l’accouchement pour les femmes, disent les experts.

«Et donc ils ont leur accouchement, ils ont peut-être eu une prééclampsie ou un diabète gestationnel, et personne ne les suit vraiment. On ne leur dit pas qu’en fait, ils courent un risque accru », a déclaré Narula.

Le diabète gestationnel est un marqueur non seulement d’un risque accru de diabète, mais aussi d’une maladie cardiovasculaire générale. La prééclampsie et l’éclampsie sont des marqueurs du risque d’hypertension ainsi que des risques cardiovasculaires généraux.

Narula, cardiologue spécialisée dans les soins aux femmes, tient régulièrement compte des résultats défavorables de la grossesse lors de l’évaluation des patientes et souligne la nécessité continue de cela.

“Le calculateur de risque classique que nous utilisons ne contient rien pour les complications de la grossesse, mais vous savez, il le devrait pour les femmes, et j’espère qu’un jour, elles commenceront à en tenir compte”, a-t-elle déclaré.

Les L’American Heart Association recommande que tous les professionnels de la santé prennent un historique détaillé des complications de la grossesse lors de l’évaluation du risque de maladie cardiaque d’une femme, mais cela n’est pas systématiquement fait dans la pratique clinique, en particulier dans les soins primaires, où la plupart des femmes sont vues, dit Crump.

“La sensibilisation à ces résultats auprès des médecins ainsi que des femmes permettra, espérons-le, à davantage de ces femmes d’être dépistées tôt et, espérons-le, d’améliorer leurs résultats à long terme”, a-t-il déclaré.

Comment diminuer votre risque

Grossièrement 1 sur 3 les femmes auront une issue défavorable de la grossesse. Les experts disent que l’amélioration de votre santé avant de tomber enceinte peut aider à éviter ces problèmes.

“Réduire votre risque devrait commencer avant la conception, et donc mettre votre corps et vous-même dans l’état le plus sain possible avant même de tomber enceinte est vraiment la première étape”, a déclaré Narula.

Cela comprend l’atteinte et le maintien d’un poids corporel sain avec une bonne alimentation et de l’exercice régulier, le contrôle de l’hypertension artérielle et du diabète, l’arrêt du tabac et la gestion du stress.

Agir après la grossesse est tout aussi important, car recherche a estimé que seulement 30% à 80% des femmes ont un bilan post-partum 6 à 8 semaines après l’accouchement.

“S’assurer que ces femmes sont effectivement suivies de manière appropriée après leur accouchement et qu’il y a un transfert chaleureux entre [obstetrics] et [maternal-fetal medicine] à leurs médecins de soins primaires ou à leurs cardiologues préventifs qui peuvent ensuite parler de l’optimisation des risques cardiovasculaires et de la réduction de ces facteurs de risque après la grossesse dans la période post-partum est cruciale », a déclaré Sharma.

Les experts espèrent qu’une sensibilisation accrue des patients et des prestataires au lien entre la grossesse et la santé cardiaque empêchera la naissance d’être une cause de décès.

« Les maladies cardiovasculaires sont évitables. C’est l’une des principales causes de mortalité maternelle, mais ce n’est pas obligatoire. Si nous réussissons mieux à dépister les patientes avant qu’elles ne tombent enceintes, si nous réussissons mieux à les traiter pendant la grossesse et le post-partum, nous pouvons améliorer les résultats pour les femmes », a déclaré Narula. “C’est une tragédie de mettre une nouvelle vie au monde, puis la mère souffre d’une complication horrible et/ou d’une mort qui aurait pu être évitée.”

