Complications bancaires numériques résolues à RBC

La Banque Royale du Canada a résolu un problème technique qui a temporairement affecté les services bancaires en ligne et mobiles.

« Nous avons rencontré un problème plus tôt avec certaines fonctions des services bancaires en ligne et de notre application mobile et il est maintenant résolu », a déclaré un porte-parole de RBC à CTVNews.ca jeudi après-midi. « Nous encourageons nos clients à nous contacter s’ils ont des questions ou des préoccupations. »

Jeudi matin, un publier sur Twitter de RBC a reconnu qu’il s’agissait d’un « problème d’affichage des transactions dans les services bancaires en ligne et mobiles ».

« Nous travaillons à résoudre ce problème dès que possible », a déclaré RBC. « Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre patience. »