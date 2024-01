Complexe d’habitations coopératives CHIDORI TERRACE / FUJIWALABO + Teppei Fujiwara Architects Labo

© Masao Nishikawa

Une architecture qui tisse les histoires du territoire. Un complexe d’habitation coopérative de 18 maisons individuelles, chacune avec son propre jardin, regroupées autour d’un terrain commun à plusieurs niveaux. Construit sur un site arboré d’arbres plus que centenaires, avec un terrain qui descend de plus de 2,5 m de hauteur du nord au sud.

Axe 01

Chidori Terrace est un projet situé dans l’un des quartiers résidentiels de première génération de Tokyo, sur l’ancien site d’une grande maison unifamiliale et d’un jardin. Dans ce contexte, nous considérons le projet comme un processus d’héritage des ressources naturelles du territoire et de poursuite de la culture du jardinage tout en développant un complexe de logements plus adapté aux conditions contemporaines de la vie urbaine de Tokyo.

Plan de jardin

Pour commencer, nous avons étudié comment préserver autant de grands arbres que possible et comment traiter la déformation du terrain lui-même dans le cadre d’un processus de conception. L’organisation spatiale s’articule autour de 3 types de jardins : un jardin-cour avec un riche espace commun, un petit jardin en limite de commune partagé avec la ville et un jardin sur le toit où s’entremêlent le commun et l’privé. Chacune des unités a un plan de forme unique et les limites de l’architecture sont soigneusement conçues pour que chaque espace donne l’impression d’être situé dans un environnement semblable à un jardin. Lors du recrutement des résidents, nous avons souligné que le projet visait à entretenir ensemble le jardin local, et nous avons intégré des ateliers et des travaux sur le terrain dirigés par des architectes paysagistes pour intégrer l’histoire du territoire local dans la conception du complexe d’habitation.

Plan – 3e étage

La forme de l’environnement elle-même devient l’espace. En créant un jardin en contrebas sur les côtés nord-est et sud-ouest du terrain, nous avons créé un environnement poreux qui respire la lumière et le vent de toutes les directions, créant ainsi une architecture de flux et de moments sensoriels. Étant donné que le site impose des restrictions strictes concernant la hauteur maximale du bâtiment, cela a également permis au bâtiment d’avoir des habitations semi-enterrées et souterraines qui pourraient toujours recevoir un éclairage naturel d’au moins 2 côtés.

Section

Nous avons prévu que le bâtiment global soit intégré à sa localité en faisant correspondre la hauteur, l’échelle et la géométrie avec la zone résidentielle environnante afin que la ville, le jardin et les unités d’habitation soient reliés à travers le site. Pour prendre en charge ces complexités au sein d’une architecture cohérente, un système de services d’équipement a été utilisé, avec des lignes principales traversant une colonne vertébrale claire le long des espaces communs. En termes de structure, considérer les multiples éléments de murs porteurs, de dalles plates et de poutres comme un seul système organique nous a permis de maximiser l’espace intérieur de chaque unité et d’augmenter le flux de lumière naturelle et de vent, unifiant ainsi le plan complexe en un seul. environnement architectural.