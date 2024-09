Complexe de logements à Leiria / Bureau des Mésarchitectures

© Francisco Nogueira

© Francisco Nogueira

Description textuelle fournie par les architectes. Situé dans la Rua dos M.rtires, un quartier privilégié de la petite ville de Leiria, au centre du Portugal, le site du nouveau complexe résidentiel est coincé entre une large avenue moderne avec de nouvelles constructions et une vieille rue étroite qui mène au quartier historique de la ville. Le projet combine la rénovation d’une petite maison préexistante avec une nouvelle extension et comprend sept appartements ainsi qu’une zone de stationnement privée partagée.

© Francisco Nogueira

Plan de contexte urbain

Le bâtiment de quatre étages sert de charnière entre ces deux conditions urbaines : une zone en développement avec de hauts immeubles et une rue étroite avec des maisons basses. Cette friction urbaine est abordée par le Bureau des Mésarchitectures avec une façade à panneaux à la géométrie, à la matérialité et au rythme précis. L’empreinte courbe et les panneaux de béton superposés du bâtiment répondent aux deux côtés des réalités conflictuelles du site.

© Francisco Nogueira

Le bâtiment préexistant, une maison du début du XXe siècle avec un toit en tuiles caractéristique et une façade jaune, a été transformé en deux appartements, un appartement de deux chambres au rez-de-chaussée et un appartement d’une chambre à l’étage. Entre-temps, la nouvelle extension comprend cinq appartements, deux appartements de quatre chambres, deux appartements de deux chambres et un appartement de trois chambres. Les parties anciennes et nouvelles du projet sont reliées par une cage d’escalier commune.

© Francisco Nogueira

Plan – 1er étage

© Francisco Nogueira

La façade de l’extension est constituée d’une grille très stricte qui associe des éléments légers et mobiles – fenêtres dorées et volets en aluminium – et des éléments plus lourds et fixes – panneaux préfabriqués en béton naturel désactivé. Tantôt ouvert, tantôt fermé, le bâtiment fonctionne comme une structure vivante en constante évolution, ce qui devient particulièrement perceptible lorsque la lumière du soleil se déplace le long de la façade incurvée, la colorant de teintes et de reflets en constante évolution.

© Francisco Nogueira

Plan – 3e étage

© Francisco Nogueira

A l’intérieur du bâtiment, chaque appartement a sa propre identité, renforcée par des éléments tels que la vue environnante ou les détails architecturaux de la maison préexistante. Certains appartements sont cosy et intimes, avec de petites fenêtres donnant sur la cour intérieure du bâtiment. Certains sont généreusement ouverts sur l’extérieur avec de grandes fenêtres et des terrasses sur le toit.

© Francisco Nogueira

© Francisco Nogueira

L’intérieur des appartements est caractérisé par des couleurs douces : murs gris clair et sols et peintures murales en époxy confortables. Ils présentent des éléments apparents de la structure en béton, des portes et des meubles en bouleau mélangés à de la pierre alpine, offrant une ambiance chaleureuse, apaisante et confortable.

© Francisco Nogueira

Section AA

Le bâtiment manifeste et négocie certaines des tensions majeures de l’habitat urbain, telles que l’interaction entre protection ou introspection et ouverture. La structure appartient clairement à la ville ; sa façade expressive sert de geste de publicité et pourrait être confondue avec une typologie différente, comme une école ou une galerie.

© Francisco Nogueira

© Francisco Nogueira

Axonométrie

Mais le projet sert également à protéger ses habitants de l’extérieur, une caractéristique essentielle de toute architecture domestique. En ce sens, le projet vise à repenser la façon dont les corps habitent la ville à travers nos structures domestiques. Dans une certaine mesure, ses grandes fenêtres et sa façade audacieuse mettent en scène l’acte de vivre – une performance aux côtés de tous les drames de la ville qui se déroulent en même temps.

© Francisco Nogueira

Élévation avant

© Francisco Nogueira

Comme le dit Didier Fi.za Faustino, artiste conceptuel, architecte et directeur fondateur du Bureau des M.sarchitectures, « L’architecture permet de créer des frictions, d’aborder des questions contemporaines et de concevoir des étapes du corps : l’individuel, le social et le collectif. »