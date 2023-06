Complexe d’appartements pour personnes âgées à faible revenu proposé pour Algonquin – Shaw Local

Un nouvel appartement pour personnes à faible revenu et à âge restreint proposé pour Algonquin comprendrait un mélange de 45 appartements d’une et deux chambres, ont déclaré les promoteurs.

La Commission algonquine d’aménagement et de zonage a approuvé à l’unanimité le projet. Il sera ensuite examiné lors de la réunion du comité plénier du conseil du village mardi soir.

S’il est approuvé, le complexe serait construit sur un terrain vacant sur le chemin County Line entre le chemin Boyer et la promenade Millbrook. Les résidents qualifiés devraient être âgés de 62 ans ou plus et gagner moins de 80 % du revenu médian de la région.

Un bâtiment de deux étages serait au centre de la parcelle avec six bâtiments d’un étage autour d’une allée en forme de U. Le bâtiment de deux étages aurait un ascenseur, une salle de fitness et une salle communautaire avec une cuisine.

« Il y a un grand besoin pour cela partout. Algonquin ne fait pas exception à cela. — Jason Shallcross, directeur du développement communautaire d’Algonquin

Pivotal Housing Partners, un promoteur immobilier basé dans l’Ohio, est à l’origine de la proposition. Au cours de ses 28 années d’activité, elle n’a vendu que trois propriétés, a déclaré Wyllys Mann, son vice-président principal du développement.

« Quand nous venons en ville, nous restons en ville », a déclaré Mann. « Nous construisons pour que la propriété soit là pendant des centaines d’années ; nous avons l’intention de le posséder pendant des centaines d’années.

L’objectif de Pivotal est d’innover au printemps de l’année prochaine et de commencer à occuper des unités d’ici le printemps 2025. Le promoteur prévoit de financer le projet par l’intermédiaire de l’Illinois Housing Development Authority.

Le promoteur donnerait la priorité à la location aux résidents algonquins existants, a déclaré Mann.

Actuellement, l’Église des Saints des Derniers Jours est propriétaire du terrain vide. Pivotal n’achètera le terrain qu’après que le village aura approuvé un développement final prévu pour le projet, a déclaré Mann.

Une étude de la circulation a été menée dans la région et le nouveau complexe aurait un impact «relativement léger», a déclaré le planificateur principal d’Algonquin, Patrick Knapp.

Jusqu’à présent, Knapp a déclaré n’avoir entendu que des commentaires positifs de la part des résidents d’Algonquin.

Jason Shallcross, directeur du développement communautaire d’Algonquin, a déclaré que le complexe sera construit « dans la même veine » que les maisons en rangée voisines.

« Il y a un grand besoin pour cela partout », a déclaré Shallcross. « Algonquin ne fait pas exception à cela.