Complexe balnéaire de luxe à accès exclusif à Fidji au centre du meurtre d’une femme en lune de miel dans le Tennessee

Un complexe de luxe aux Fidji fréquenté par des célébrités qui n’héberge que 14 couples à la fois est au centre d’une affaire de meurtre, alors que la police allègue qu’un homme du Tennessee a tué sa jeune épouse pendant leur lune de miel après qu’elle a été retrouvée immobile sur le sol de leur hôtel chambre.

La police des Fidji allègue que Bradley Robert Dawson, 38 ans, a tué sa femme Christe Chen Dawson, 36 ans, lors de la lune de miel du couple le 9 juillet, selon FOX 13 Memphis. Christe Chen Dawson a été retrouvée morte dans la chambre d’hôtel du couple au Turtle Island Resort à Nanuya Levu, aux Fidji, et les autorités affirment qu’elle a été battue à mort.

Bradley Robert Dawson a été inculpé et placé en garde à vue le 11 juillet à Nadi, qui est l’île principale des Fidji.

Le complexe de luxe en bord de mer a accueilli des célébrités telles que Britney Spears, Kevin Federline, Jessica Simpson et Nick Lachey, selon le Sydney Morning Herald.

L’avocat de Dawson, Iqbal Khan, a déclaré que son client clame son innocence alors qu’il tente de le faire sortir de prison sous caution. La prochaine date d’audience de Dawson est le 27 juillet.

Turtle Island Resort a déclaré à Fox News Digital que le couple séjournait dans la propriété lorsque l’incident s’est produit et qu’il coopérait avec les autorités.

“Nous avons coopéré avec les autorités au cours de l’enquête et la police a quitté l’île il y a plus d’une semaine. Nous croyons comprendre que des accusations ont été portées dans cette affaire. Notre priorité absolue est la sécurité et le souci de nos invités et de notre équipe, que nous valeur en tant que famille, et nous sommes extrêmement attristés par l’événement. Nous continuons d’adresser nos condoléances à la famille, aux amis et aux collègues de Mme Chen. Compte tenu de la nécessité de respecter la vie privée de nos invités et de l’enquête judiciaire en cours, veuillez orienter tous les autres enquête auprès des autorités. »

Youth Villages, qui est une organisation à but non lucratif où travaillait Bradley Robert Dawson, a déclaré à FOX 13 qu’il avait été suspendu.

“Bradley Dawson était un professionnel de l’informatique à Youth Villages. Il a été suspendu dans l’attente d’informations complémentaires. Nous avons compris que Mme Chen était sa femme et nos condoléances vont à sa famille”, a déclaré l’organisation.

Le département d’État américain a déclaré à Fox News Digital : “Nous pouvons confirmer le décès d’un citoyen américain aux Fidji. Par respect pour la vie privée de la famille, nous n’avons aucun autre commentaire pour le moment.”