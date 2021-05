«  Complètement sans fondement et faux  »: l’Inde dénonce le rapport du NYT mettant en cause le bilan officiel de Covid-19

Les suggestions faites dans l’article étaient basées sur « Estimations déformées » et non étayée par des preuves, a déclaré un porte-parole du ministère lors d’un briefing jeudi. Il a continué à faire exploser le rapport comme « Complètement sans fondement et faux », cité par l’agence de presse PTI.

Dans la pièce de mercredi – intitulée « Quelle pourrait être l’ampleur du véritable péage Covid de l’Inde? » – le NYT a proposé plusieurs scénarios possibles concernant la crise des coronavirus dans le pays, et dans tous, le nombre de décès était considérablement plus élevé que le décompte officiel.

Selon les estimations du document, qui, selon le NYT, étaient basées sur une analyse des données de santé indiennes et des entretiens avec une douzaine d’experts, le « vrai » le nombre de morts dans le pays pourrait aller de 600 000 à 4,2 millions.

Les hôpitaux indiens étant submergés par les cas de Covid, de nombreuses personnes mouraient à la maison, en particulier dans les zones rurales, et ont donc été exclues du décompte officiel, selon les experts qui se sont entretenus avec le NYT. Ils ont également déclaré que les systèmes utilisés pour conserver les enregistrements clés en Inde sont «Fragile au mieux.»

Les derniers chiffres officiels du gouvernement indien indiquent que plus de 27,3 millions de cas de Covid-19 ont été enregistrés à travers le pays, avec plus de 315 000 décès dus à la maladie depuis le début de la pandémie.

Suite à une forte augmentation des cas, qui a mis le système de santé indien au bord de l’effondrement, le pays a connu une baisse constante des infections depuis 20 jours maintenant, a déclaré jeudi le porte-parole du ministère de la Santé. Le taux de guérison des patients atteints de Covid-19 a également grimpé à 90%, a-t-il ajouté.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!