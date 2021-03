«J’ai obtenu un all-clear des tests et je ne pourrais pas être plus heureux de revenir sur le terrain (je l’ai raté beaucoup!). Reconnaissant pour tous les gentils messages qui sont arrivés, me souhaitant un prompt rétablissement. Surtout, je voudrais que chacun reste en sécurité et se masque à tout moment », a tweeté Chhetri.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy