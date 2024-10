« Complètement perdue » : la petite amie de Liam Payne s’exprime après sa mort – National

La petite amie de Liam Payne, Kate Cassidy, a rompu son silence avec un message émouvant suite à sa mort tragique à l’âge de 31 ans.

« Merci pour tous les mots gentils et l’amour qui m’ont été envoyés. J’ai été complètement perdue », a-t-elle posté sur elle. Instagram Histoire vendredi. « Rien de ces derniers jours ne semble réel. »

« Je demande et je prie pour que vous me donniez la grâce et l’espace pour naviguer dans cette affaire en privé », a-t-elle poursuivi. « Liam, mon ange. Tu es tout. Je veux que tu saches que je t’ai aimé inconditionnellement et complètement. Je continuerai à t’aimer pour le reste de ma vie. Je t’aime Liam.

Cassidy, mannequin et influenceuse qui compte plus de 600 000 abonnés sur Instagram, a rendu public sa relation avec l’ancien des One Direction en 2022.

L’histoire continue sous la publicité

Le mois dernier, elle a partagé une vidéo sur TikTok, expliquant que les deux se sont rencontrés alors qu’elle travaillait dans une discothèque à Charleston, en Caroline du Sud, et que son manager lui avait demandé de s’assurer qu’il était pris en charge.

Recevez quotidiennement l’actualité nationale Recevez les principaux titres de l’actualité, de la politique, de l’économie et de l’actualité du jour, livrés dans votre boîte de réception une fois par jour.

Elle a dit avoir dit à Payne qu’elle faisait de fréquents voyages au Royaume-Uni pour rendre visite à sa famille à Londres, et il lui a proposé d’être son guide touristique. Ils ont passé les jours suivants ensemble et elle a déclaré que Payne avait repoussé son voyage en Angleterre de trois jours.

@kateecass En réponse à @Make Art Not War, les chats sortent du sac, voici l’histoire de la façon dont j’ai rencontré mon petit ami 🤠 ♬ son original – Kateecass

Elle a ajouté que «tout arrive pour une raisonn’essaye pas de quitter le travail parce que tu veux aller à une fête, parce qu’on ne sait jamais, tu pourrais éventuellement aller rencontrer ton futur mari.

L’histoire continue sous la publicité

Payne, 31 ans, est décédé après être tombé du balcon du troisième étage de l’hôtel CasaSur à Buenos Aires, en Argentine. Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux, mais Payne a subi des « blessures extrêmement graves », notamment une fracture du crâne, ont indiqué les autorités sanitaires locales. La réanimation n’a pas été possible.

Un rapport d’autopsie publié jeudi a révélé que Payne était décédé des suites de multiples blessures graves et d’une « hémorragie interne et externe » à la suite de la chute du balcon. Le rapport alléguait que de l’alcool, de la drogue et des meubles détruits avaient été découverts dans la chambre d’hôtel de Payne.





5:46

Liam Payne : ce que l’on sait de la mort choquante de la star des « One Direction »

Vidéo précédente



Vidéo suivante





Avant son décès, un employé de l’hôtel avait contacté les services d’urgence locaux pour signaler un client qui avait « abusé de drogues et d’alcool ». Bien que l’employé n’ait jamais identifié Payne par son nom, une transcription de l’appel indique que le personnel a demandé une aide urgente au sujet d’un invité qui « cassait » des objets dans sa chambre.

L’employé de l’hôtel a déclaré au 911 qu’il avait « peur » que l’homme anonyme « puisse faire quelque chose qui mettrait sa vie en danger » parce qu’il y avait un balcon dans sa suite.

L’histoire continue sous la publicité

Cassidy et Payne étaient ensemble en vacances à Buenos Aires, mais elle est revenue en Floride deux jours avant la mort de Payne.

Elle a partagé en ligne que leur séjour en Amérique du Sud avait été plus long que prévu et que ce qui était censé être une courte visite s’était transformé en vacances de deux semaines.

« J’étais tellement prêt à partir, honnêtement, j’adore l’Amérique du Sud mais je déteste rester trop longtemps au même endroit », a révélé Cassidy dans une vidéo TikTok. «Nous étions censés rester là pendant environ cinq jours (puis), cela s’est transformé en deux semaines et je me suis dit: ‘Je dois rentrer à la maison.’»

— avec des fichiers de Sarah Do Couto de Global News