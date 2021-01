«  Complètement indigne de confiance  »: l’Iran INTERDIT l’importation de vaccins contre le coronavirus des États-Unis et de Grande-Bretagne

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a interdit l’importation de tout vaccin Covid des États-Unis et du Royaume-Uni, mettant en doute leur efficacité et suggérant que les développeurs pourraient être disposés à «tester» leurs médicaments sur des pays étrangers.

L’annonce est intervenue vendredi dans un discours télévisé, le guide suprême allant jusqu’à suggérer que Londres et Washington pourraient chercher à «contaminer» d’autres pays avec leurs solutions anti-coronavirus.

Les importations de vaccins américains et britanniques dans le pays sont interdites … Ils sont totalement indignes de confiance. Il n’est pas improbable qu’ils veuillent contaminer d’autres pays.

Khamenei n’a pas manqué l’occasion de prendre de nouveaux coups sur le rival de l’Iran, affirmant que la flambée du nombre d’infections à coronavirus aux États-Unis est la meilleure preuve pour laquelle ses produits médicaux ne doivent pas faire confiance.

«Si les Américains étaient capables de produire un vaccin, ils n’auraient pas un tel fiasco de coronavirus dans leur propre pays», il a dit.

Les fabricants de médicaments américains Moderna et Pfizer, ainsi que le britannique AstraZeneca, ont lancé leurs inoculations respectives anti-coronavirus ces derniers mois. Des campagnes de vaccination de masse utilisant leurs médicaments ont déjà été lancées dans plusieurs États, y compris les pays d’origine des vaccins. Auparavant, le Croissant-Rouge iranien avait annoncé qu’il était sur le point de recevoir un lot de 150 000 doses du vaccin Pfizer, bien que l’organisation n’ait donné aucun délai pour l’arrivée des vaccins.

Outre l’interdiction pure et simple des médicaments aux États-Unis et au Royaume-Uni, Khamenei a également signalé que Téhéran ne compterait pas non plus sur des produits fabriqués en France s’ils devenaient disponibles.

«Compte tenu de notre expérience des approvisionnements en sang infectés par le VIH en France, les vaccins français ne sont pas non plus dignes de confiance», Khamenei a déclaré, faisant référence au grand scandale du début des années 1990.

Le dirigeant a cependant déclaré que Téhéran avait la possibilité d’importer des vaccins contre le coronavirus « À partir d’autres endroits fiables. » Alors que Khamenei n’a pas spécifié les candidats à l’importation, le vaccin russe Spoutnik V est probablement parmi les premiers candidats. L’Iran a développé son propre vaccin et ses essais de première étape ont déjà commencé.

Les sanctions persistantes imposées à Téhéran par Washington limitent sa capacité à se procurer des vaccins à l’étranger, en particulier à l’Occident. Bien que les fournitures de produits médicaux essentiels ne soient pas sanctionnées, la capacité de l’Iran à effectuer des transactions à l’étranger a été gravement limitée.

Khamenei a également abordé la question des sanctions, appelant à nouveau Washington à mettre fin à sa politique hostile et l’exhortant à lever les restrictions. Il a également déclaré que les États-Unis avaient toujours la possibilité de revenir à l’accord historique sur le nucléaire dont Washington avait renoncé en 2018.

« Nous n’insistons ni ne sommes pressés pour que les États-Unis reviennent à l’accord », A déclaré Khamenei. «Mais ce qui est logique, c’est notre demande [for] la levée des sanctions. Ces sanctions brutales doivent être levées immédiatement. »

