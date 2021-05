«  Complètement inapproprié  »: les meilleurs scientifiques dénoncent Big Pharma pour avoir laissé entendre que les injections annuelles de rappel de Covid sont cruciales

Dans un rapport publié jeudi, Reuters cite les principaux experts en maladies infectieuses et en développement de vaccins qui ont déclaré que le premier cycle d’inoculation de vaccins contre le virus SRAS-CoV-2 d’origine et ses variantes pourrait être suffisant pour offrir une protection durable.

Les scientifiques ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que ce sont les dirigeants pharmaceutiques plutôt que les spécialistes de la santé qui façonnent les attentes du public en ce qui concerne les injections de rappel.

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré en avril que les gens «probable”Ont besoin d’une troisième dose d’un vaccin Covid-19 dans les 12 mois suivant la vaccination complète, ajoutant que des vaccinations annuelles seraient peut-être nécessaires.

Le PDG du fabricant américain de vaccins Moderna, Stephane Bancel, a également déclaré cette semaine qu’un rappel pourrait être nécessaire dès cet automne.

« Il y a zéro, et je veux dire zéro, preuve suggérant que c’est le cas», A déclaré à Reuters le Dr Tom Frieden, ancien directeur des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Frieden dirige désormais l’initiative mondiale de santé publique Resolve to Save Lives. Il a poursuivi en disant que c’était « complètement inapproprié« Pour déclarer que les gens auraient besoin d’un rappel annuel, »parce que nous n’avons aucune idée de la probabilité que cela soit. »

L’Organisation mondiale de la santé a exprimé un point de vue similaire. Kate O’Brien, directrice du Département de la vaccination, des vaccins et des produits biologiques de l’OMS, a déclaré au point de vente qu’il n’y avait pas encore de données disponibles.Ce serait éclairer une décision sur la nécessité ou non de doses de rappel.»Elle a ajouté que l’OMS était en train de former un groupe d’experts pour évaluer les données sur l’efficacité des vaccins et recommander des changements aux programmes de vaccination si nécessaire.

Pfizer a répondu aux critiques, affirmant qu’il s’attendait à ce que les boosters soient nécessaires «alors que le virus circulait encore largement» – une situation qui pourrait changer une fois la pandémie maîtrisée.

Le groupe d’experts a également exprimé sa crainte que les pays riches qui se précipitent pour obtenir des injections de rappel dès cette année repoussent les pays les plus pauvres plus loin dans la file d’attente, car ils ont déjà du mal à acheter des doses pour leur première série de coups.

L’ONU a rapporté en avril que les pays à faible revenu n’avaient reçu que 0,2% de tous les injections de Covid-19 administrées à ce jour.

Les dépenses mondiales pour les vaccins Covid-19 et les injections de rappel pourraient totaliser 157 milliards de dollars jusqu’en 2025, selon la société américaine de données sur la santé IQVIA Holdings. Moderna, par exemple, s’est fixé comme objectif de produire trois milliards de doses de vaccin d’ici l’année prochaine.

En fin de compte, il sera nécessaire de décider si des rappels seront nécessaires « sera mieux faite par des experts en santé publique, plutôt que par les PDG d’une entreprise qui pourrait en bénéficier financièrement», A déclaré le Dr Monica Gandhi, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco.

