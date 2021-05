Au milieu du quatrième trimestre du match 2 de mercredi entre les Knicks et les Hawks à New York, un fan des Knicks a été surpris à l’émission, semblant cracher vers la star de 22 ans des Hawks, Young, ce qui a incité la célèbre franchise de basket-ball à annoncer que le fan, qui n’est pas détenteur d’un abonnement, a été éliminé de tous les futurs matchs des Knicks dans l’arène jusqu’à nouvel ordre.

Merde … fou! @50 centimes vous allez bien?! 😂😂😂 https://t.co/p8jSbwyozT – Trae Young (@TheTraeYoung) 27 mai 2021

Young a fait référence à la question à la fois en ligne et lors de la conférence de presse d’après-match, au cours de laquelle il a déclaré que malgré la confrontation avec le supporter, c’était génial de rivaliser à nouveau devant un fan – et a déclaré que le fan des Knicks qui aurait craché à lui prouve qu’il « Il doit être en train de faire quelque chose de bien« .

« Je suis heureux que les fans soient de retour, MSG était en train de basculer ce soir, et je suis heureux que tout le monde ait pu en faire l’expérience, je connais vraiment l’histoire des joueurs qui viennent ici et qui sont détestés, et je prends cela comme un compliment, pour être honnête avec toi», a déclaré Young après le match, que les Knicks ont remporté par un score de 101-92.

« Je fais évidemment quelque chose de bien si vous me détestez autant. Je l’accepte et je me concentre sur l’aide à mon équipe pour remporter la victoire. À la fin de la journée, nous aurons le dernier mot, si nous faisons ça. «

Notant l’affaire sur Twitter, Young a déclaré que l’incident était « fou« et a également demandé au rappeur 50 Cent, qui siégeait à côté du tribunal et semblait être dans la ligne de tir de l’expectorat, s’il l’était »bien« .

Alors que l’épisode de crachats gagnait du terrain en ligne, l’équipe de relations publiques de Knicks est passée à l’action et a identifié le fan – et a rapidement fait une déclaration pour déclarer qu’elle l’avait puni.

« Nous avons enquêté sur la question et déterminé que ce client, qui n’est pas détenteur d’un abonnement, a effectivement craché sur Trae Young, et pour cette raison, il est maintenant interdit de The Garden indéfiniment.», a déclaré l’équipe.

« Nous nous excusons auprès de Trae et de toute l’organisation des Atlanta Hawks pour le comportement de ce fan. C’était totalement inacceptable et ne sera pas toléré dans notre salle. Nous avons transmis les informations aux autorités compétentes. «

Incroyablement, c’était le deuxième affrontement de ce type entre un fan et un joueur à avoir lieu dans la NBA mercredi soir après que la star de Washington Wizards, Russell Westbrook, ait réagi avec fureur lorsqu’un supporter a trempé un récipient de pop-corn sur lui alors qu’il était conduit dans le tunnel du joueur. après avoir apparemment blessé sa cheville.