La pénurie de médecins continue de couper les soins d’urgence aux résidents d’Oliver.

L’incapacité d’obtenir une couverture pour les quarts de travail à l’hôpital général du sud de l’Okanagan a conduit Interior Health à annoncer une fermeture de 48 heures du service des urgences, du vendredi au dimanche 3 septembre.

Un jour plus tard, IH a publié une mise à jour indiquant que la fermeture serait réduite à seulement 24 heures, le service reprenant à 8 heures du matin le 2 septembre.

La fermeture de 48 heures aurait été la plus longue fermeture du département à ce jour, et la fermeture de 24 heures reste la première fermeture de jour à la mémoire du maire Martin Johansen.

La fermeture est totalement inacceptable et sans précédent, a déclaré Johansen, s’adressant au Western News avant l’annonce du raccourcissement de la fermeture.

« Cela atteint un niveau qui montre que le système est définitivement en difficulté. »

Selon Johansens, cette fermeture n’interviendra probablement que le premier du mois, et d’autres quarts de travail non couverts seront encore à venir en septembre et octobre.

Le service des urgences a fermé à plusieurs reprises dans la communauté cette année, habituellement seulement pour quelques heures ou pendant la nuit. L’une de ces fermetures s’est produite au milieu des efforts visant à lutter contre l’incendie de forêt d’Eagle Bluff à Osoyoos en juillet.

Selon Johansen, le nombre de quarts de travail non couverts est pire qu’il ne l’était lorsque l’hôpital fermait le service des urgences plus tôt dans l’année.

«Nous prenons très rapidement la mauvaise direction», a déclaré Johansen.

Le problème n’est pas apparu seulement en 2023, mais persiste, ce qui, selon le maire d’Oliver, reflète le manque de priorité que le ministère de la Santé a accordé à la situation dans le sud de l’Okanagan.

Johansen s’est entretenu directement avec le ministre de la Santé Adrian Dix lors de l’Union des municipalités de la Colombie-Britannique de 2022 et a été en contact avec le député local pour assurer le suivi de la résolution du problème.

« J’espère également qu’il exprimera mes inquiétudes quant au fait que nous nous trouvons ici dans des eaux sans précédent et que nous sommes à un point critique », a déclaré Johansen. « À moins que quelque chose ne soit fait le plus tôt possible, nous allons assister à une poursuite et à une expansion continue des fermetures à l’Hôpital général. »

Dans un communiqué de presse publié le 1er septembre, IH a déclaré avoir réussi à obtenir une couverture médicale à partir de samedi matin.

«Interior Health s’engage envers les services d’urgence à Oliver et travaillera en permanence pour garantir une couverture en cas d’interruption de service. Nous sommes heureux d’avoir obtenu une couverture médicale pour ce week-end », peut-on lire dans le communiqué.

Pendant la période de fermeture, tous les autres services aux patients hospitalisés continueront normalement à l’hôpital général du sud de l’Okanagan, mais les personnes qui ont besoin de soins d’urgence devront plutôt se rendre à l’hôpital régional de Penticton.

Les personnes de la communauté qui ont besoin de soins d’urgence mettant leur vie en danger (c.-à-d. douleurs thoraciques, difficultés respiratoires, saignements graves) doivent toujours appeler le 911 pour être transportées vers l’établissement disponible et approprié le plus proche.

Toute personne qui ne sait pas si une visite aux urgences est justifiée peut appeler HealthLink BC au 8-1-1 ou visiter www.HealthLinkBC.ca pour obtenir des informations sur la santé non urgentes provenant d’infirmières, de diététistes et de pharmaciens 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

HôpitauxOkanagan