"Complètement faux": Une femme réagit à l’arrestation d’un homme "Pisser sur elle-même" Prétendre

Un jour après que l’homme accusé d’avoir uriné sur une femme sur un vol d’Air India il y a sept semaines a affirmé qu’il ne l’avait pas fait et que c’était sa co-passagère âgée qui avait uriné sur elle-même, la femme a rejeté l’affirmation, l’appelant ” complètement faux et concocté”.

“Lesdites allégations sont également en contradiction totale et une volte-face complète des déclarations et de la cause plaidée par l’accusé dans sa demande de libération sous caution”, a-t-elle déclaré.

L’accusé, Shankar Mishra, a fait cette déclaration étonnante en réponse à un avis du tribunal des sessions suite à une demande de la police de Delhi demandant la garde pour l’avoir interrogé. Il avait été renvoyé samedi en détention provisoire de 14 jours par un tribunal qui a rejeté la demande de garde à vue de la police.

La plaignante a déclaré qu’elle s’était efforcée tout au long de “s’assurer que des changements institutionnels soient apportés afin qu’aucun individu n’ait à vivre l’expérience horrible que la victime a subie”.

Au lieu d’avoir des remords pour “l’acte totalement dégoûtant qu’il a commis, a adopté une campagne de diffusion de fausses informations et de faussetés dans le but de harceler davantage la victime”, a-t-elle ajouté.

Mishra a été arrêté la semaine dernière après que les accusations ont été révélées plus d’un mois après l’incident de fin novembre. Il avait fui les autorités pendant des jours et avait été limogé par le géant bancaire américain Wells Fargo.