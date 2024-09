Complément alimentaire pour la perte de poids GLP-1 de Kourtney Kardashian

Vous avez l’impression que toutes les publicités ou publicités de nos jours sont destinées à un médicament pour perdre du poids comme le GLP-1 ? Et maintenant, Kourtney Kardashian s’est lancée dans l’action en lançant son propre GLP-1 « entièrement naturel » grâce à sa gamme de compléments alimentaires appelés Lemme laisse-moi GLP-1 quotidiennement.

Présenté comme une « formule de capsule révolutionnaire conçue pour augmenter les niveaux d’hormones GLP-1, réduire la faim et les fringales et favoriser une gestion saine du poids », le supplément contient trois ingrédients brevetés et cliniquement étudiés : l’extrait de citron Eriomin®, l’extrait de safran Supresa® et l’extrait de fruit d’orange rouge Morosil™.

Mais le dernier complément de Kardashian est-il sûr ? Et que révèlent réellement les études sur ses ingrédients ? Commençons par définir ce qu’est un GLP-1.

Qu’est-ce qu’un GLP-1 ?

GLP-1 signifie glucagon-like peptide-1, une hormone présente dans le corps qui aide à contrôler la glycémie en encourageant le pancréas à libérer plus d’insuline. L’insuline aide votre corps à utiliser ou à stocker le glucose (sucre) dans votre sang après avoir mangé. Les médicaments injectables sont appelés agonistes du récepteur GLP-1 car ils imitent l’hormone GLP-1 de votre corps avec du GLP-1 synthétique. Ils ont été conçus à l’origine pour les personnes diabétiques car ils aident à réduire la glycémie. Quelque part en cours de route, la communauté médicale s’est rendu compte que les gens perdaient également du poids en les prenant, et le reste appartient à l’histoire.

Le complément alimentaire de Kardashian n’est cependant pas un agoniste du GLP-1. Il contient des ingrédients appelés nutraceutiques qui sont censés augmenter les niveaux naturels de GLP-1 de votre corps. Un communiqué de presse sur le complément affirme que les trois ingrédients de lemme GLP-1 Daily ont été « démontrés dans des études cliniques comme offrant des avantages significatifs en matière de gestion du poids ».

Examinons de plus près ce que les études montrent réellement concernant ces ingrédients.

Extrait de fruit de citron Eriomin®

Eriomin® est la formule nutraceutique brevetée à base d’ériocitrine, un flavonoïde d’agrumes présent dans le jus et le zeste de citron. Selon une étude de 2022 dans le Journal des aliments médicinauxEriomin® est composé de 70 % d’ériocitrine, 5 % d’hespéridine, 4 % de naringine, 1 % de didymine et 20 % d’un mélange de différents types de fibres, dont la cellulose, la pectine, la lignane, la cutine et la subérine.

En recherchant des études sur Eriomin®, nous en avons trouvé trois, toutes réalisées par la même équipe principale de chercheurs et financées par la société qui a créé Eriomin®. Ingrédients par Nature™. Lorsque l’entreprise qui fabrique le complément testé finance également les recherches sur celui-ci, cela suggère un risque plus élevé de biais dans les études. Une quatrième étude a été réalisée en 2024, mais elle a été réalisée sur des rats, et non sur des humains.

Les trois études sur les humains étaient de petite taille en ce qui concerne le nombre de participants. L’une comprenait 30 participants, l’autre 103 et l’autre 45. Et les trois études ont eu des résultats similaires, suggérant que les participants atteints de prédiabète qui ont pris au moins 200 milligrammes par jour d’Eriomin® pendant 12 semaines ont montré des améliorations des taux sanguins de GLP-1 et de glycémie, entre autres, comme un microbiome plus sain, probablement en raison des fibres contenues dans l’Eriomin®.

Extrait de safran Supresa®

Un autre ingrédient de lemme GLP-1 Daily est l’extrait de safran Supresa®. Il a été difficile de trouver des études portant spécifiquement sur Supresa®. Celle qui a été trouvée était répertoriée sur le site Web du fabricant.Solutions de santé PLT—et il s’agit d’une petite étude avec 60 participants datant de 2010. Cette étude a été financée par la société française qui fabrique l’ingrédient principal de Supresa® appelé Satiereal® (Bonjour, plus de potentiel de biais !). Satiereal® est un extrait breveté de safran (C sativus L) stigmatisation. Supresa® et Satiereal® sont donc essentiellement la même chose, mais ont des noms différents, selon le pays dans lequel vous vous trouvez.

Cette étude a porté sur des participantes en bonne santé et légèrement en surpoids, dont 31 ont pris 176,5 milligrammes de Satiereal® sous forme de gélules deux fois par jour pendant 8 semaines. Les autres participantes ont pris un placebo. Les résultats de l’étude indiquent que le groupe ayant pris Satiereal® a connu une plus grande perte de poids corporel par rapport au groupe placebo, soit une moyenne de -0,96 kg par rapport à -0,01 kg. Le groupe Satiereal® a également réduit ses grignotages, ce qui suggère que le supplément peut créer un effet rassasiant qui peut vous amener à manger moins et à perdre du poids.

Extrait de fruit d’orange rouge Morosil™

L’extrait de fruit d’orange rouge Morosil™ provient d’oranges rouges moro, qui sont un type d’orange sanguine. On les trouve en Italie, tout comme la société qui fabrique Morosil™. Comme les autres ingrédients de lemme GLP-1 Daily, il n’existe pas beaucoup d’études réalisées spécifiquement sur Morosil™. Il existe une étude mentionnée sur le site site Web du fabricant mais il n’y a pas de citation ou de lien vers celui-ci, il est donc difficile de savoir si les résultats sont exacts. Ils semblent correspondre à une étude de 2015 qui suggère que ceux qui ont pris 400 milligrammes par jour de supplémentation en Morosil™ pendant 12 semaines ont eu des réductions plus importantes du poids, du tour de taille et du tour de hanches par rapport au groupe qui a reçu un placebo. L’activité physique n’était pas encouragée, pas plus que les restrictions alimentaires, comme la réduction de l’apport calorique. Cependant, comme l’étude complète n’est pas facilement disponible en ligne, on ne sait pas non plus qui l’a financée.

Une étude plus récente de 2022 a testé 400 milligrammes quotidiens de Morosil™ pendant six mois et son effet sur la perte de poids chez des hommes et des femmes en surpoids mais en bonne santé par rapport au placebo. Les participants des deux groupes ont été invités à marcher 30 minutes trois fois par semaine. Ils ont également suivi un régime hypocalorique. Les participants ne savaient pas s’ils prenaient du Morosil™ ou un placebo, mais ils devaient prendre leur supplément une fois par jour. Les participants du groupe Morosil™ ont vu leur poids et leur tour de taille et de hanches diminuer davantage que ceux du groupe placebo. Bionap, la société qui fabrique Morosil™, a financé cette recherche, ce qui augmente encore le risque de biais dans les résultats.

Lemme GLP-1 Daily est-il sûr ?

Les études que nous avons trouvées suggèrent que les ingrédients brevetés individuels contenus dans le GLP-1 Daily de Lemme semblent être sûrs. La plupart des effets indésirables se sont manifestés sous forme de troubles gastro-intestinaux, comme la diarrhée, les gaz et les ballonnements.

Comme il n’existe actuellement aucune étude sur la combinaison spécifique de ces trois ingrédients, comme dans le GLP-1 Daily de Lemme, il est difficile de déterminer s’ils sont sûrs et efficaces lorsqu’ils sont combinés. Comme d’habitude, nous vous recommandons vivement de parler à votre professionnel de la santé ou à un diététicien agréé avant de débourser les frais d’abonnement de 72 $ par mois pour ce supplément.

Bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup de recherches spécifiquement menées sur les extraits brevetés du complément de Kardashian – et que celles qui ont été menées soient biaisées – il est important de noter qu’il existe des recherches sur les plantes dont proviennent les extraits. Par exemple, une étude de 2023 suggère que les adolescents en surpoids qui prenaient une capsule de 60 milligrammes de safran par jour pendant 12 semaines ont eu des réductions plus importantes de l’IMC et du tour de taille par rapport à ceux qui prenaient un placebo. On a également observé une diminution des triglycérides à jeun et une augmentation du cholestérol HDL (« bon »).

Une autre revue de 2024 en Évaluations nutritionnelles suggère que la consommation régulière d’agrumes peut avoir un effet bénéfique sur le métabolisme et le poids corporel, mais des essais humains plus bien conçus doivent être menés car les preuves actuelles sont mitigées.

« Les extraits peuvent être plus puissants car leurs phytonutriments sont plus faciles à absorber par le corps », explique Christa Brown, M.Sc., R.D., L.D.une diététicienne agréée spécialisée dans le diabète et la gestion de la glycémie. « Cependant, il est important de se rappeler que le processus d’extraction élimine également d’autres nutriments comme les fibres, l’eau et les vitamines. »

L’essentiel

Bien que des recherches aient été menées sur les suppléments brevetés individuels contenus dans le GLP-1 Daily de Kardashian, ces études sont biaisées car elles ont été financées par les fabricants de suppléments. Et il n’existe aucune étude connue sur la combinaison des trois. Pour cette raison, il est difficile de dire avec certitude s’ils sont efficaces pour la perte de poids et la suppression de l’appétit, même si les données des études sur chaque supplément individuel suggèrent qu’ils le sont. Elles suggèrent également qu’ils sont sans danger pour la plupart des gens. Mais encore une fois, comme ils sont combinés dans le supplément GLP-1 Daily de Kardashian, la sécurité est finalement inconnue.

« Les compléments alimentaires sont un problème car ils ne sont pas réglementés de la même manière que les médicaments sur ordonnance », explique Kerri McKinley, pharmacienne en charge chez North Country Healthcare à Lancaster, dans le New Hampshire. « Ils peuvent donc faire toutes sortes d’affirmations et avoir une efficacité nulle ou minimale. »

Soyez prudent avec les termes tels que « cliniquement prouvé » et « recommandé par un médecin ». Tout d’abord, rien n’est vraiment cliniquement prouvé, car les études scientifiques ne peuvent suggérer la force d’une association entre deux choses – comme les compléments alimentaires et la perte de poids – qu’après de nombreuses années de recherche par diverses équipes de recherche. Et « recommandé par un médecin » peut être n’importe quelle personne ayant une licence médicale. Cela ne signifie pas qu’il existe tout un groupe de médecins qui ont testé le produit et l’ont recommandé.

Brown réitère à quel point les études humaines sur les suppléments de GLP-1 comme celui de Kardashian sont limitées, ce qui rend difficile de croire aux affirmations selon lesquelles ils sont seuls responsables des résultats souhaités.

« Dans ma pratique, je choisis de ne pas recommander ce supplément, car les recherches sont limitées et le produit est cher pour les patients que je soigne », explique Brown. « Je préfère soutenir l’amélioration de l’apport en fibres et les activités de réduction du stress, comme le mouvement, qui favorisent la glycémie et agissent comme un puissant outil de gestion pour soutenir l’alimentation émotionnelle. Ces deux stratégies sont fondées sur des recherches menées sur des humains. »

Si vous envisagez d’utiliser des compléments alimentaires, nous vous recommandons vivement d’utiliser ceux qui ont été testés par des tiers. Cela garantit la qualité et que ce que dit l’étiquette correspond réellement à ce que vous obtenez. Pour autant que nous puissions le savoir, lemme GLP-1 Daily n’a pas été testé par un tiers.

Que vous décidiez ou non d’essayer ce supplément, n’oubliez pas qu’aucun comprimé ne remplace les habitudes de santé, notamment une alimentation équilibrée et variée, une activité physique régulière, la gestion des facteurs de stress, un sommeil de qualité et le temps passé avec vos proches. Et avoir un chiffre bas sur la balance ne garantit pas une bonne santé si vous n’adoptez pas des habitudes saines. Par exemple, il est prouvé que l’activité physique est plus importante que le chiffre sur la balance en ce qui concerne la réduction des risques pour la santé.