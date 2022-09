La compétition de tennis de table des Jeux nationaux se déroulera bien avant la cérémonie d’ouverture du 29 septembre pour assurer la présence de stars du championnat du monde, dont Sharath Kamal, G Sathiyan et Manika Batra.

Le trio sera parmi les premiers athlètes en action lors des 36e Jeux nationaux au Gujarat alors que le comité d’organisation a décidé d’organiser la compétition de tennis de table du 20 au 24 septembre.

Le calendrier a dû être avancé puisque le Championnat du monde de tennis de table débute à Chengdu, en Chine, le 30 septembre.

Les meilleurs athlètes indiens dans 37 disciplines s’aligneront pour leurs États respectifs aux Jeux nationaux.

Se tenant après une interruption de sept ans, les Jeux nationaux se dérouleront dans six villes du Gujarat – Ahmedabad, Gandhinagar, Surat, Vadodara, Rajkot, Bhavnagar. New Delhi accueillera la compétition sur piste cyclable.

Plus de 7 000 athlètes de 28 États et 8 territoires de l’Union seront vus en action, ce qui en fait le plus grand spectacle sportif du pays.

Le Gujarat, qui est intervenu pour accueillir les Jeux il y a à peine trois mois, a tout réuni en un temps record et est convaincu de diriger l’un des spectacles les plus mémorables.

Kabaddi (à partir du 26 septembre), Netball (à partir du 26 septembre), Land Bowls et Rugby 7 (tous deux à partir du 28 septembre) commencent également avant la cérémonie d’ouverture. Les sports indiens traditionnels Kho-kho, Yogasana et Mallakhamb feront leurs débuts aux Jeux nationaux.

