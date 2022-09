Le jeune défenseur de l’équipe de hockey indienne et drag-flicker Jugraj Singh est heureux qu’une saine rivalité se dessine entre lui, Harmanpreet Singh et Varun Kumar, ce qui augure bien pour le pays car il accueille des tournois de premier ordre, dont la Coupe du monde FIH en Odisha au début de l’année prochaine.

“Nous avons d’excellents drag-flickers dans l’équipe en ce moment, Harmanpreet (Singh), Varun (Kumar) et moi. Nous nous poussons toujours à faire mieux et cela nous permet d’effectuer des variations dans les matchs en équipe, ce qui pratique dans les situations difficiles, d’autant plus que les équipes de hockey scrutent correctement pour comprendre la routine de drag-flick de chaque équipe. Donc, nous pratiquons des variations pour nous assurer que les adversaires ont du mal à lire notre routine », a déclaré Jugraj, 25 ans, sur la série de podcasts de Hockey India « Hockey Te Charcha » samedi.

Parlant de ses origines modestes et des adversités qu’il a dû surmonter pour atteindre le sommet, Jugraj, qui faisait partie de la campagne pour la deuxième place aux Jeux du Commonwealth de Birmingham en 2022, a déclaré: «J’ai commencé à jouer à Attari quand j’étais en la classe de troisième. J’ai déménagé à Delhi pendant quatre ans peu après l’université pour jouer pour l’académie de hockey de la Banque nationale du Pendjab, ce qui m’a donné mon premier départ. C’est dans l’équipe PNB que j’ai commencé à jouer des tournois compétitifs où j’ai été repéré par l’équipe Navy Hockey qui m’a offert un poste dans leur équipe senior, après avoir remporté l’argent au tournoi national.

“Après quoi, j’attendais avec impatience cette chance de jouer dans l’équipe de hockey indienne senior. J’ai beaucoup travaillé pour me préparer à cette chance et j’ai finalement été sélectionné dans l’équipe indienne senior, ce qui a été un moment extrêmement fier pour moi », a ajouté Jugraj.

Il a dit: «Il faut se battre avec toute sa volonté pour réaliser tout ce qu’il veut dans la vie, et j’ai fait de même. Je n’ai jamais cessé de me battre et je n’ai jamais abandonné, ce qui m’a permis d’avoir cette opportunité dont j’avais besoin pour faire mes preuves.

Le joueur de 25 ans qui a fait ses débuts dans l’équipe indienne de la FIH Pro League 2021-22, a expliqué ses humbles origines, les sacrifices de son père, qui a travaillé comme coolie frontalier à Wagah Border, et comment il a surmonté ces adversités. .

« En tant que famille, nous n’avions pas beaucoup d’argent ; mon père était le seul qui gagnait quand j’étais enfant. Dans mon enfance, mon frère et moi avions l’habitude d’aller à la frontière de Wagah pour aider notre père où nous vendions des bouteilles d’eau, des collations, etc. aux touristes à ses côtés. Notre situation financière était parfois si mauvaise que nous avons dû manger le même repas tous les jours pendant une semaine. Je serai éternellement reconnaissant à mon père qui a fait tant de sacrifices pour que nous puissions aller à l’école quoi qu’il arrive. Il m’a toujours encouragé à jouer au hockey car il s’est rendu compte que j’avais le talent.

« Surmonter ces adversités quand j’étais enfant m’a vraiment aidé à grandir et à évoluer en tant que personne et j’ai compris l’importance du hockey et comment il pouvait transformer non seulement ma vie, mais la vie des membres de ma famille. C’est grâce à mon père que j’ai reconnu la valeur du travail acharné et de gagner des choses pour soi, ce qui m’a aidé à surmonter les adversités financières et personnelles et cela a fait de moi un meilleur joueur. Maintenant, j’ai tout ce que je voulais quand j’étais enfant et c’est grâce au hockey qui m’a aidé à transformer ma vie.

