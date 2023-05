Compétition rapide et plaisir garantis à la course Blossom à Penticton

Les coureurs de Kelowna de tous les groupes d’âge sont prêts à ramener à la maison du matériel de la course Blossom 13 km à Penticton ce week-end.

Le détenteur du record canadien et vice-président de l’Interior Running Association, David Guss, s’est entretenu avec Capital News pour parler de la course du 14 mai, ainsi que de leurs autres événements inscrits au calendrier de l’Association des coureurs pour cet été.

Guss fera la queue pour courir à Blossom dans la catégorie hommes 60-64 ans dans le cadre de son entraînement pour décrocher des records de course sur route supplémentaires en Colombie-Britannique et au Canada cet été et cet automne.

De plus, l’icône de la course sur route de Kelowna, Liz Borrett, courra Blossom dans la catégorie des 80-84 ans. Sa saison a bien démarré après avoir participé au marathon de Tokyo le 3 mars. La course de 42 km a atteint son objectif de courir les six principaux marathons mondiaux.

Peu de temps après le marathon, Borrett n’a couru qu’une semaine plus tard dans la course Spring Runoff de 10 km à Kelowna avec un temps fulgurant de 1:06:57.

En plus d’une compétition rapide, les événements de la Running Association proposent des récompenses par tranche d’âge et des prix de tombola.

Guss veut que les gens sachent que tous sont les bienvenus aux courses, quel que soit leur âge ou leur niveau de capacité.

En plus de neuf courses sur route en 2023, l’Interior Running Association organise des courses de cross-country à l’automne.

Les inscriptions pour la course Blossom 13km resteront ouvertes jusqu’à la veille de l’événement.

La course commence au 86 Lakeshore Drive East, à 9h00.

Ceux qui ne sont pas intéressés par la course sont encouragés à venir sur le parcours pour encourager les coureurs.

