Compétition plus vive, fans fabuleux, tigres bleus en fleurs : le secrétaire général de l’AIFF satisfait du championnat SAFF

Le championnat SAFF a été un terrain de chasse heureux pour l’Inde, les Blue Tigers ayant remporté huit des 13 éditions organisées jusqu’à présent. Cependant, l’édition 2023 en cours du championnat est assez spéciale, avec la présence d’équipes de qualité comme le Liban et le Koweït, qui ont été invités comme invités spéciaux.

L’Inde, qui est sur la voie de la préparation de la Coupe d’Asie de l’AFC, qui se déroulera au Qatar l’année prochaine, a acquis une expérience précieuse en disputant des matchs contre le Koweït et le Liban, ainsi que des matchs contre des équipes sud-asiatiques comme le Pakistan et le Népal.

Le secrétaire général de l’AIFF, Shaji Prabhakaran, a déclaré: «Ce championnat SAFF s’est avéré être d’une valeur compétitive plus élevée parce que nous avons eu deux équipes qui venaient de l’extérieur de la région SAFF. La qualité des matchs a été supérieure aux éditions précédentes, que ce soit pour l’Inde, le Bangladesh, le Bhoutan ou les Maldives.

Il a poursuivi en déclarant que la haute qualité des deux équipes d’Asie occidentale, ainsi que des rivalités très attendues comme l’Inde contre le Pakistan, signifiaient que l’édition 2023 du championnat SAFF avait eu son lot de fanfare.

« Les fans ont été absolument fabuleux. L’atmosphère à Bengaluru a été électrique et nous avons également connu le championnat SAFF en Inde après plusieurs années », a-t-il déclaré. « Le match Inde vs Pakistan avait sans doute une atmosphère de cricket. Les réponses sur les réseaux sociaux ont également été excellentes, ce qui montre que le fan de sport moyen est très intéressé par les progrès de l’Inde dans le tournoi.

Le championnat SAFF à Bengaluru a également lancé un certain nombre de premières. Le skipper indien Sunil Chhetri a été à l’avant-garde de ces records, ayant égalé le total de 23 buts du capitaine des Maldives Ali Ashfaq aux championnats SAFF, le plus élevé de tous les individu.

Chhetri, avec son triplé lors du match d’ouverture du championnat SAFF contre le Pakistan, est également devenu le deuxième meilleur buteur de l’histoire du football asiatique, dépassant le Malaisien Mokhtar Dahari (89).

Alors que le capitaine indien était en pleine forme à l’avant, frappant dans les buts, le gardien des Blue Tigers, Gurpreet Singh Sandhu, a tranquillement fait son travail à l’autre bout, remportant cinq feuilles blanches consécutives pour l’Inde, depuis la Coupe intercontinentale. Le joueur de 31 ans a établi un record individuel de cinq feuilles blanches consécutives, battant son propre record de quatre en 2018, lorsqu’il n’a pas concédé de buts en Coupe Intercontinentale et en match amical international contre la Chine.

De plus, les efforts de Gurpreet Singh Sandhu et d’Amrinder Singh dans les buts ont permis à l’Inde d’égaler son propre record de huit feuilles blanches consécutives, qui s’étendait de la Coupe des trois nations à la Coupe intercontinentale le mois dernier, et au deuxième match de l’Inde dans le SAFF. Championnat contre le Népal. La dernière fois que l’Inde a réalisé un tel exploit, c’était il y a plus de sept décennies, en 1950-51, lorsque les Blue Tigers ont gardé huit matches nuls consécutifs (deux matches amicaux contre Ceylan, trois matches amicaux contre l’Afghanistan et les trois premiers matches des Jeux asiatiques de 1951).

Les champions en titre sont en marche et ont fait preuve d’un grand caractère, en particulier contre des adversaires plus coriaces comme le Koweït et le Liban, et sont maintenant prêts à affronter à nouveau le premier lors de l’affrontement au sommet au stade Sree Kanteerava le mardi 4 juillet 2023.