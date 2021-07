« Compétences uniques »: les fans se déchaînent pour l’aide de Neymar à la noix de muscade alors que le Brésil réserve la place finale de la Copa America – et la star veut MESSI ensuite (VIDEO)

Neymar s’est frayé un chemin au-delà de deux défenseurs péruviens – en prenant l’un d’entre eux – alors qu’il marquait Paqueta pour le seul but du match à la 35e minute au stade olympique de Rio de Janeiro lundi.

Souhaitant défendre le titre qu’ils ont remporté il y a deux ans, également à domicile, le Brésil affrontera samedi l’Argentine ou la Colombie dans la pièce maîtresse de l’Amérique du Sud sur l’emblématique Maracana.

C’est bien d’avoir des Brésiliens expressifs comme Neymar & Paqueta pic.twitter.com/UHy37ZiF1I — #TouchlineFracas (@touchlinefracas) 6 juillet 2021

Neymar, 29 ans, a clairement indiqué qu’il souhaitait affronter l’ancien coéquipier de Barcelone Messi, qui a été dans une forme éblouissante lors du tournoi jusqu’à présent, enregistrant quatre buts et quatre passes décisives en cinq matches.

« Je veux l’Argentine, je les encourage », Neymar a déclaré après la victoire serrée contre le Pérou, une équipe qu’ils avaient balayée 4-0 lors de la phase de groupes.

« J’ai des amis là-bas et en finale, le Brésil gagnera. »

La star du Paris Saint-Germain a raté le triomphe de son pays en 2019 dans le tournoi en raison d’une blessure, alors que le Brésil a éliminé Messi et l’Argentine en demi-finale avant de vaincre le Pérou.

Cette fois, Neymar a marqué deux fois et délivré trois passes décisives, dont celle de lundi soir qui a ravi les réseaux sociaux.

Neymar a réussi des compétences uniques qui ont mené au seul but du matchBrésil 1 vs 0 Pérou #CopaAmericapic.twitter.com/Sv55rzqWSD – M. Royalty👑 (@Temiroyal1) 6 juillet 2021

#CopaAmérica O gol da classificação ⚽ E a loucura do Brasil ! 🤪🇧🇷 Brésil 🆚 Pérou 🇵🇪#VibraElContinente#VibraOContinentepic.twitter.com/MUpV30igM3 – Copa América (@CopaAmerica) 6 juillet 2021

« Neymar a réussi des compétences uniques qui ont mené au seul but du match », a-t-il ajouté. a écrit un compte de fan, partageant le clip.

« C’est bien d’avoir des Brésiliens expressifs comme Neymar et Paqueta », a jailli un autre utilisateur de Twitter.

Après avoir atteint la barre des 68 buts pour son pays pendant le tournoi, Neymar n’est plus qu’à neuf buts du record de 77 buts de Pelé.

Cependant, tout le monde n’a pas été aussi sous l’emprise de Neymar, l’ancienne star argentine Oscar Ruggeri suggérant que la star brésilienne de showboat a besoin d’un « bon coup de pied ».

« Il faisait des tours à 4-0 contre le Pérou, je l’aurais touché avec un bon coup de pied », dit Ruggeri.

« Quand vous voyez qu’un adversaire est détruit et que le jeu est mort, vous ne pouvez pas faire ça. C’est vrai qu’il est différent, mais il n’est pas comme Leo [Messi]. »

Neymar : ‘Je veux l’Argentine en finale, et en finale ce sera le Brésil’ pic.twitter.com/ke3bKLcmqV – football brésilien🇧🇷 (@psglive_) 6 juillet 2021

Cette édition de la Copa America se déroule dans des tribunes vides et dans un contexte controversé, ayant été déplacée au Brésil après que les co-organisateurs d’origine, l’Argentine et la Colombie, aient été déchus du tournoi en raison de la situation de Covid et des troubles politiques.

Il y a eu de vives critiques au Brésil lorsque le pays est intervenu en tant qu’hôte, étant donné que la situation sur les deux fronts est critiquée comme étant tout aussi mauvaise, sinon pire.

Néanmoins, le Brésil est désormais en vue de remporter une 10e édition de la compétition. L’Argentine, quant à elle, espère mettre fin à ses 28 ans d’attente pour la gloire, après avoir perdu quatre finales depuis sa dernière victoire du tournoi en 1993.