Compenser la différence avec l’argent de la FIFA « intenable »

La présidente de la Fédération de football des États-Unis, Cindy Parlow Cone, a déclaré qu’en ce qui concerne le procès pour l’égalité de rémunération déposé par les joueuses de l’équipe nationale féminine des États-Unis, demander à la fédération « de combler la différence dans les prix de la FIFA est intenable et mettrait probablement en faillite la Fédération. «

Rejointe par le PDG de l’USSF, Will Wilson, lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes, Cone a souligné qu’elle et le reste de la fédération « se sont engagés à un salaire égal » pour les joueurs de l’équipe nationale, mais a ajouté que l’USSF ne peut pas accéder aux demandes financières des joueurs – – qui comprend 66 millions de dollars d’arriérés – en raison de l’absence de contrôle sur les prix de la FIFA.

« Vous savez tous que le plus gros obstacle est la différence massive et franchement injuste entre les prix de la Coupe du Monde de la FIFA pour les hommes et les femmes, une source de financement que US Soccer ne contrôle pas », a déclaré Cone. « C’est uniquement contrôlé par la FIFA. Dans l’état actuel des choses, l’équipe féminine veut que US Soccer paie pour les écarts passés et futurs dans les prix de la FIFA. C’est bien plus de 50 millions de dollars pour les deux dernières Coupes du monde et un montant inconnu pour l’avenir. «



Le bonus de la FIFA pour la Coupe du monde masculine 2018 était de 400 millions de dollars, dont 38 millions de dollars pour les vainqueurs français. Ce montant total est passé à 440 millions de dollars pour la Coupe du monde masculine 2022. Le montant total des bonus offerts par la FIFA pour la Coupe du monde féminine 2019 était de 30 millions de dollars, dont 4 millions de dollars ont été remis aux États-Unis pour avoir remporté le tournoi. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a proposé à la FIFA de doubler le prix féminin à 60 millions de dollars pour le 2023.

Les joueurs ont demandé à la 9e Cour d’appel des États-Unis de rétablir la partie sur l’égalité de rémunération du procès qu’ils avaient initialement déposé en mars 2019. Cette partie du procès a été rejetée par le juge du tribunal de district américain R. Gary Klausner en mai 2020 lorsque il a accordé un jugement sommaire partiel à l’USSF, jugeant que les femmes rejetaient une structure de paiement pour jouer similaire à celle de l’accord des hommes et acceptaient des salaires de base et des avantages sociaux supérieurs à ceux des hommes. Les joueurs et l’USSF ont réglé les réclamations concernant les conditions de travail en septembre, ce qui exige que les vols charters, l’hébergement à l’hôtel, la sélection des sites et le soutien du personnel professionnel soient équitables par rapport à ceux de l’équipe masculine.

La porte-parole des joueurs, Molly Levinson, a fait la déclaration suivante à ESPN : « Comme tous les regards sont tournés vers l’USWNT se préparant à concourir au nom des États-Unis aux Jeux olympiques, l’USSF est de retour, utilisant des tactiques comme blâmer la FIFA, tenir des conférences de presse et embaucher des lobbyistes dans de fausses tentatives pour faire croire qu’il s’agit d’un salaire égal. Ce n’est pas le cas et les joueurs, les fans, les sponsors, les législateurs le savent mieux – et se sont joints à l’USWNT pour exiger la fin de la discrimination de l’USSF. Si l’USSF s’engage à un salaire égal, alors rien ne les empêche de payer les joueuses de manière égale. »

En termes de règlement potentiel, Cone et Wilson ont déclaré qu’ils seraient ouverts à entamer des pourparlers « au moment opportun », c’est-à-dire après les Jeux olympiques de Tokyo, où les femmes américaines sont fortement favorisées pour remporter la médaille d’or. Elle a ajouté que : « Si nous pouvons trouver un moyen créatif de parvenir à une résolution sur [the bonus money], j’ai bon espoir. »

Cone a ajouté que les deux parties étaient parvenues à un accord sur les revendications relatives aux conditions de travail, et espère que les deux parties pourront s’appuyer sur cela et « parvenir à une résolution à ce sujet en dehors des tribunaux ».

Il en va de même pour une nouvelle convention collective (CBA) des femmes, qui doit expirer à la fin de l’année.

Wilson a déclaré que l’USSF a fait « beaucoup de progrès » avec le syndicat représentant les joueurs de l’équipe nationale masculine en ce qui concerne une nouvelle CBA et est « sur la bonne voie pour parvenir à un accord ».

Le syndicat des hommes fonctionnait en vertu d’un accord qui a expiré à la fin de 2018. Wilson a ajouté qu’un nouvel accord pour les hommes comprendra une rémunération rétroactive.