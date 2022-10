Compeer Financial accorde des subventions à 4 collaborations locales de district de protection contre les incendies – Shaw Local

Le fonds Compeer Financial pour l’Amérique rurale, le programme de dons de la coopérative de crédit agricole, a accordé 177 subventions dans le cadre de son programme d’équipement d’intervention d’urgence, dont 15 nouvelles subventions de collaboration pour l’équipement partagé par plusieurs départements.

Quatre d’entre eux se trouvent dans la région de la vallée de l’Illinois.

Le district de protection contre les incendies de Manlius et le district de protection contre les incendies de Sheffield recevront des fonds pour un épandeur de désincarcération à piles ; le district de protection contre les incendies de la communauté de Sheridan et le district de protection contre les incendies de la communauté de Serena recevront une subvention pour un système de compression thoracique mécanique ; le district de protection contre les incendies de Sublette et le district de protection contre les incendies de West Brooklyn recevront de l’argent pour un système de compression thoracique mécanique ; et le district de protection contre les incendies de Toluca-Rutland, le district de protection contre les incendies de Wenona, le district de protection contre les incendies de Lostant et le district de protection contre les incendies de Minonk recevront de l’argent pour une machine de test d’ajustement de respirateur.

Les subventions d’équipement d’intervention d’urgence aident à compenser le coût de l’équipement dont les services d’intervention d’urgence communautaires ont besoin pour effectuer leur travail. De plus, la nouvelle subvention de collaboration pour l’équipement d’intervention d’urgence a souligné le besoin critique d’un travail d’équipe entre les services d’incendie, de sauvetage et d’ambulance bénévoles lors des interventions d’urgence.

“Nous savons que les départements ruraux partagent souvent des ressources et des équipements vitaux importants”, a déclaré Karen Schieler, spécialiste principale des dons d’entreprise chez Compeer Financial. « L’esprit de collaboration est fort pour les services d’urgence sur tout le territoire de Compeer et nous espérons que ces subventions pourront avoir un impact sur encore plus de vies. Les premiers intervenants donnent tellement quand les gens sont dans le besoin, et ces outils et ressources aideront dans les situations critiques.

Les subventions de collaboration pour l’équipement d’intervention d’urgence 2022 peuvent atteindre 10 000 $; et aura un impact direct sur 41 départements collaborateurs, 872 membres du département, 3 239 miles carrés de couverture et 121 007 résidents.