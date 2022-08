Compassion ou lâcheté ; Pourquoi Ashraf Ghani a quitté l’Afghanistan

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Cet article fait partie d’une série Fox News Digital examinant les conséquences du retrait militaire américain d’Afghanistan il y a un an cette semaine.

Un an après qu’une offensive des talibans à travers l’Afghanistan s’est abattue sur Kaboul et a renversé la République islamique d’Afghanistan, des questions subsistent sur les actions du dernier président internationalement reconnu de la république en faillite, Ashraf Ghani.

“Aucun pouvoir au monde ne pourrait me persuader de monter dans un avion et de quitter ce pays. C’est un pays que j’aime et je mourrai en le défendant”, a tristement déclaré Ghani au Der Spiegel en mai 2021.

Cependant, Ghani a rompu cette promesse quelques mois plus tard, rassemblant sa famille et s’envolant d’Afghanistan alors que les forces talibanes envahissaient Kaboul. L’ancien président a été immédiatement critiqué pour ce que certains ont qualifié d’actions lâches, tandis que des informations ont commencé à circuler selon lesquelles Ghani s’était enfui avec des millions de dollars du Trésor afghan.

Des rumeurs se sont répandues dans les jours qui ont suivi la fuite de Ghani de son pays selon lesquelles il avait atterri au Tadjikistan ou en Ouzbékistan voisin, mais il a été révélé plus tard qu’il s’était rendu aux Émirats arabes unis et y restait dans une maison dans un lieu non divulgué.

Les Émirats arabes unis ont accueilli l’ancien président afghan et sa famille pour des raisons humanitaires, où Ghani s’est rapidement mis à défendre ses actions.

“Chers compatriotes ! Aujourd’hui, j’ai fait face à un choix difficile ; je devais faire face aux talibans armés qui voulaient entrer dans le palais ou quitter le cher pays que j’ai consacré ma vie à protéger et à protéger ces vingt dernières années”, a déclaré Ghani dans une publication sur Facebook quelques heures après avoir quitté le pays. “Les talibans ont réussi à m’enlever, ils sont là pour attaquer tout Kaboul et les habitants de Kaboul. Afin d’éviter le déluge sanglant, j’ai pensé qu’il valait mieux sortir.”

Moins d’un mois plus tard, l’ancien président a de nouveau expliqué qu’il avait quitté l’Afghanistan pour éviter de violents combats dans la capitale nationale lors d’une excuse au peuple afghan.

“Quitter Kaboul a été la décision la plus difficile de ma vie, mais je pensais que c’était le seul moyen de faire taire les armes et de sauver Kaboul et ses 6 millions d’habitants”, a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur Twitter.

Un rapport américain de l’Inspecteur général spécial pour la reconstruction de l’Afghanistan (SIGAR) constatera plus tard qu’il y avait un manque de preuves pour étayer l’affirmation selon laquelle Ghani a fui l’Afghanistan avec des millions de dollars, mais a déclaré qu’il était probable qu’il disposait d’environ 500 000 dollars.

“Bien que SIGAR ait découvert que de l’argent liquide avait été prélevé sur le terrain du palais et chargé sur ces hélicoptères, les preuves indiquent que ce nombre ne dépassait pas 1 million de dollars et aurait pu être plus proche de 500 000 dollars”, a écrit l’inspecteur général spécial John Sopko dans un lettre aux dirigeants de la Chambre et du Sénat. “La majeure partie de cet argent proviendrait de plusieurs budgets de fonctionnement du gouvernement afghan normalement gérés au palais.”

Dans les mois qui ont suivi sa sortie d’Afghanistan et ses déclarations sur les réseaux sociaux, Ghani a surtout gardé un profil bas. Cela a changé plus tôt ce mois-ci, Ghani accordant une rare interview à CNN dans laquelle il a de nouveau défendu ses derniers jours en tant que président.

“Je suis monté dans un avion parce qu’il est devenu impossible de le défendre”, a déclaré Ghani lors de l’entretien, notant que son ministre de la Défense lui avait dit que le pays ne pouvait plus être défendu et que le ministère avait déjà été évacué.

“J’étais le dernier à partir, et la raison de mon départ était que je ne voulais pas donner aux talibans et à leurs partisans le plaisir d’humilier une fois de plus un président afghan”, a-t-il déclaré.

Ghani a utilisé l’interview pour critiquer l’accord “incroyablement défectueux” avec les talibans négocié sous l’ancien président Trump et mis en œuvre par le président Biden, mais a clairement indiqué qu’il ne blâmait pas les États-Unis pour l’effondrement du gouvernement qu’il supervisait.

“Nous devons nous concentrer sur ce qui est maintenant devant nous”, a déclaré Ghani. “Notre pays est dans un état lamentable. Je n’ai pas le luxe de m’engager à blâmer ou [a] sentiment de trahison.”

Il a également rejeté les comparaisons entre lui-même et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, arguant que la situation à laquelle il était confronté était très différente de celle du dirigeant ukrainien, qui a choisi de rester dans son pays alors que les forces russes se rapprochaient de Kyiv.

“Le président Zelenskyy a été informé en détail par la CIA de la prochaine invasion russe”, a expliqué Ghani. “Pas un seul morceau de papier ne nous a été offert par nos alliés.”

Cependant, Ghani a également exprimé l’espoir de pouvoir un jour retourner en Afghanistan, soulignant que sa famille est dans le même village depuis 500 à 600 ans.

“Je l’espère. Tout à fait. C’est chez moi”, a déclaré Ghani à propos d’un éventuel retour en Afghanistan. “Je veux pouvoir aider mon comté à guérir… et j’espère pouvoir le faire depuis l’endroit auquel appartient chaque cellule de mon corps et sans lequel je me sens toujours étranger.”

L’ancien président n’a pas renoncé face aux critiques de son dernier acte en tant que dirigeant de l’Afghanistan, soulignant qu’il a toujours fait ce qu’il pensait être dans le meilleur intérêt du peuple de son pays.

“J’ai vécu une vie honorable”, a-t-il déclaré.