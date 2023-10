Le professeur John Bell de l’Université d’Oxford, originaire du Canada, propose une évaluation qui donne à réfléchir sur ce que voient les autres pays à revenu élevé lorsqu’ils examinent l’espérance de vie aux États-Unis. « Vous savez que vous ne serez jamais le dernier, parce que l’Amérique est toujours la dernière », a déclaré Bell. UN 44-ans homme dans Virginie vivra pour NaN plus d’années en moyenne. C’est à peu près la même chose qu’une personne similaire dans Équateur. Plus d’années que Virginie. → ← Moins années Japon Norvège Islande Singapour Suisse Suède Corée du Sud Pays-Bas Italie Finlande Espagne L’Autriche Belgique Taïwan Virginie Équateur États-Unis dans leur ensemble République tchèque Estonie Pologne Hongrie Kirghizistan Survolez pour plus de détails C’est un paradoxe qui confond le monde : les États-Unis comptent parmi les nations les plus riches de l’histoire, et pourtant leurs citoyens meurent plus tôt que ceux de certains pays plus pauvres. Il n’en a pas toujours été ainsi. En 1980, les États-Unis se situaient au milieu du peloton des pays riches, selon une analyse détaillée de plus de 40 ans de données sur l’espérance de vie réalisée par le Washington Post. Espérance de vie pour Hommes a augmenté dans le monde développé depuis 1980, mais les États-Unis sont restés à la traîne. Survolez pour plus de détails L’espérance de vie a augmenté avant de se stabiliser, de dériver vers le bas, puis de s’effondrer pendant la pandémie de coronavirus. Et ce, malgré une recherche médicale parmi les plus avancées au monde et des dépenses de santé plus élevées par personne. que toute autre nation. « Nous sommes face à une situation dans laquelle nos résultats sont extrêmement médiocres par rapport à nos revenus, par rapport à notre niveau d’éducation, par rapport à notre histoire », a déclaré Samuel Preston, professeur de sociologie à l’Université de Pennsylvanie. L’histoire continue sous la publicité L’histoire continue sous la publicité Nicola Triglione, cardiologue à Milan, se rend souvent aux États-Unis pour étudier les dernières innovations en matière de soins de santé. Mais, a-t-il ajouté, il ne déménagerait jamais aux États-Unis. Il connaît trop de médecins italiens qui ont déménagé dans le pays mais ont trouvé leur mode de vie insoutenable. Le problème n’était pas la santé de leurs patients, mais la leur. « Après peut-être 10 ans, ils reviennent et disent : ‘J’ai fini.’ [The Americans] ils travaillent trop, c’est un jeu d’argent, ils ont, je ne sais pas, quatre semaines de vacances par an ?' », a déclaré Triglione. Les jeunes Américains ont le taux de mortalité les plus extrêmes par rapport aux pays pairs en raison d’épidémies de décès uniques aux États-Unis, comme les opioïdes et les armes à feu… 20 à 39 ans 55 à 69 ans … mais les maladies chroniques tuent tellement plus de personnes que la plus grande différence réside dans la nombre total de décès entre les États-Unis et les pays pairs s’adresse aux personnes dans la cinquantaine et la soixantaine. Si les Américains âgés de 55 à 69 ans avaient eu les mêmes résultats en matière de santé que des personnes similaires dans des pays comparables, environ 200 000 personnes de moins seraient décédées en 2019. Alors que les États-Unis se spécialisent dans les interventions de haute technologie pour les maladies aiguës, d’autres pays mettent l’accent sur la prévention des maladies. Aussi loin dans les années 1970, les experts ont montré qu’à mesure que les pays s’enrichissent, les gains de leur richesse en termes d’espérance de vie diminuent. Mais ce qui se passe actuellement aux États-Unis est tout autre chose. L’effondrement de l’Union soviétique dans les années 1990 s’est notamment produit après une détérioration de la santé qui s’est encore aggravée au cours de cette période. Certains experts voient un parallèle alarmant. « Historiquement, les troubles démographiques tendent à présager des difficultés plus larges de division sociale », a déclaré l’ancien secrétaire au Trésor Lawrence Summers, rappelant que ce sont les démographes qui ont prédit l’effondrement du système communiste en identifiant taux de mortalité en forte hausse. « Il y a beaucoup d’arguments sur la façon de mesurer le PIB, la satisfaction, le chômage », a déclaré Summers, « mais la mort est plutôt sans ambiguïté ». Et ce n’est pas seulement une question de divergence entre les autres pays à revenu élevé et les États-Unis. Même aux États-Unis, les disparités sont flagrantes : la durée de vie dépend souvent de l’endroit où vous vivez. Aux États-Unis, il existe de grandes différences d’espérance de vie entre les États. Virginie rangs 17ème dans années supplémentaires attendues pour un 44-ans homme à 34 encore des années. Plus d’années que Virginie. → ← Moins années Hawaii (1er) Minnesota (2ème) Laver. (3ème) Alaska (14ème) Sagesse. (15ème) Floride (16ème) Virginie. (17ème) (18ème) Bec. (19ème) RI (20) Del. (49ème) La. (50ème) Hélas. (51e) Manquer. Afficher tous les états Survolez pour plus de détails Aux États-Unis, il existe une relation étroite entre revenu et combien de temps vous vivez. Virginie rangs 8ème en revenu médian. Plus haut revenu que Virginie. → ← Inférieur revenu Mississippi Hawaii Virginie

L’analyse du Post montre que l’écart entre les zones les plus riches et les plus pauvres était bien plus large que dans les autres pays riches. Et malgré cet écart grandissant, les habitants des régions les plus riches des États-Unis ne vivent pas plus longtemps que les habitants des régions les plus pauvres de France, où les résultats en matière de santé sont bien plus égaux.

En France, l’espérance de vie globale a augmenté à peu près de la même manière dans les zones les plus riches et les plus pauvres. Aux États-Unis, il y a eu un écart croissant. graphique de l’espérance de vie de la France contre les États-Unis

Zones avec le dessus 5% du revenu Zones avec le dessus 5% du revenu Zones avec le dessus 5% du revenu

La divergence entre richesse et santé est une tendance relativement récente. Pendant une grande partie de l’histoire, il existe un lien direct entre la croissance économique et l’allongement de l’espérance de vie.

Les États-Unis, une superpuissance économique en plein essor après la Seconde Guerre mondiale, ont alors vu l’espérance de vie augmenter considérablement.

L’augmentation spectaculaire de l’espérance de vie au cours du XXe siècle est largement attribuée à la diffusion des traitements contre les maladies infectieuses. Au cours de la seconde moitié du siècle, la diminution du tabagisme dans de nombreux pays a entraîné une diminution des maladies cardiovasculaires, une autre cause importante de mortalité.

Pendant cette période, la pratique de la médecine aux États-Unis a évolué d’une manière différente de celle des autres pays à revenu élevé. Robert L. Phillips, professeur de médecine familiale à l’Université de Georgetown et directeur exécutif du Centre pour le professionnalisme et la valeur des soins de santé, a déclaré seulement 13 pour cent des internistes se tournent vers les soins primaires, les autres choisissant de devenir spécialistes.

Les médecins de premier recours, également appelés médecins généralistes ou médecins de famille, sont censés être les premiers à voir les patients et à détecter rapidement les problèmes potentiels. Ils traitent eux-mêmes des problèmes relativement simples ou envoient leurs patients chez des spécialistes.

Aux États-Unis, il existe peu d’incitations à travailler dans les soins primaires. Des études montrent que les spécialistes américains gagnent bien plus que les médecins de premier recours.

Bien qu’il soit spécialiste, Triglione, le cardiologue italien, a déclaré qu’il était troublé par le faible statut des médecins de premier recours américains. En Italie, ces médecins constituent la plaque tournante du système de santé, voyant régulièrement des patients pendant des années et gagnant plus que la plupart des spécialistes.

Les médecins de soins primaires travaillent comme un « réalisateur de films », a-t-il déclaré, coordonnant tous les aspects des soins. « Vous allez chez le spécialiste, puis vous revenez chez votre médecin généraliste. C’est une relation.

L’histoire continue sous la publicité L’histoire continue sous la publicité

Pendant la pandémie de coronavirus, ce manque de centralisation est devenu une défaillance douloureusement évidente du système de santé américain, en particulier par rapport aux systèmes hautement centralisés tels que ceux de Taïwan, qui ont été capables de contenir l’épidémie dans une bien plus grande mesure et ont connu un impact bien plus important. nombre de décès par habitant inférieur à celui des États-Unis.

L’Amérique avait non seulement une population atteinte de maladies chroniques qui la rendaient vulnérable au covid-19, mais aussi un système de santé disparate qui avait du mal à assurer la coordination nécessaire pour empêcher sa propagation.

Les États-Unis pourraient-ils revenir sur les rails ? Il a certainement les ressources pour le faire.

De nombreux autres pays, y compris des pays de grande envergure comme le Portugal et Taiwan, ont enregistré d’importantes améliorations de l’espérance de vie au cours des 40 dernières années, alors que les États-Unis stagnaient. Les deux pays y sont parvenus, en partie, en créant des services de santé nationaux, mais ils l’ont également fait grâce à une croissance économique significative et à des transitions vers la démocratie.

L’infirmier Luis Amaro rencontre un patient dans un centre de santé de Nazaré, au Portugal. Le pays a vu l’espérance de vie augmenter ces dernières années, ce qui contraste fortement avec la situation aux États-Unis. (Démétrius Freeman/The Washington Post)

De nombreux experts craignent que d’autres pays ne suivent les tendances destructrices observées aux États-Unis. Même les pays qui réussissent doivent s’adapter et résister à la propagation du syndrome du nouveau monde – les aliments transformés et le mode de vie sédentaire qui contribuent à réduire l’espérance de vie aux États-Unis. Même les pays les plus performants, comme la Norvège et d’autres pays nordiques, constatent une augmentation alarmante des inégalités en matière d’espérance de vie.

L’obésité est notamment en augmentation partout dans le monde. « Nous ne disposons pas de données sur une seule population dans le monde qui ait réduit l’obésité, ce qui est un assez mauvais tableau de bord », a déclaré Christopher Murray, directeur de l’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington.

En dehors des États-Unis, certains experts espèrent pouvoir tracer une nouvelle voie. La Grande-Bretagne, l’un des alliés les plus proches des États-Unis, connaît une situation particulièrement net ralentissement des gains d’espérance de vie et a beaucoup souffert pendant la pandémie, entraînée par bon nombre des mêmes tendances qu’aux États-Unis.

La Grande-Bretagne dispose d’un système de santé national axé sur les personnes et non sur les profits. Bell, le professeur d’Oxford, est le fer de lance d’un plan dans l’espoir que la Grande-Bretagne et d’autres pays puissent rattraper le terrain perdu en combinant les nouvelles technologies de diagnostic avec les leçons de la pandémie pour fournir rapidement des vaccins, des tests de dépistage et d’autres mesures préventives.

« Le problème en Amérique, dans ce monde de prévention des maladies, est le suivant : qui va payer pour cela ?