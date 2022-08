Comparez les taux hypothécaires sur 15 ans pour août 2022

L’achat d’une maison est une décision financière majeure, et le niveau des taux d’intérêt a un impact majeur sur le coût de votre prêt hypothécaire au fil des ans. Lorsque vous devenir propriétaire, vous voudrez obtenir le bon type de prêt hypothécaire au taux le plus bas possible. Si vous pouvez gérer un paiement mensuel plus élevé, une hypothèque de 15 ans est une option intéressante si vous cherchez à rembourser votre prêt immobilier plus tôt tout en économisant sur les intérêts.

Tendances actuelles des taux hypothécaires sur 15 ans

Les taux des prêts hypothécaires de 15 ans se situent actuellement dans la fourchette moyenne à supérieure de 4 %, après avoir légèrement baissé depuis la décision de la Réserve fédérale dernière hausse des taux d’intérêt combattre inflation. Bien que les taux aient augmenté régulièrement depuis le début de 2022, ils ont baissé car la hausse de la Fed était conforme aux attentes du marché. Les taux d’intérêt augmentent généralement lorsque inflation monte en flèche, et la pression sur les taux et les prix a été la plus apparente dans le secteur de l’immobilier.

Même si les taux hypothécaires ont légèrement baissé, les prix des maisons restera élevé en 2022. Plus les maisons sont chères, plus l’hypothèque dont vous aurez besoin pour payer cette maison sera élevée. Assurez-vous de faire le tour des prêteurs hypothécaires qui peuvent vous proposer des taux intéressants. Vous devriez toujours rencontrer plusieurs prêteurs pour déterminer quelles offres de prêt ont le plus de sens pour votre situation financière personnelle.

Voici ce que vous devez savoir pour obtenir le meilleur taux hypothécaire possible pour une nouvelle maison.

Les avantages d’un prêt hypothécaire fixe de 15 ans

Durée de prêt plus courte : L’avantage évident d’un prêt hypothécaire fixe de 15 ans est qu’il faut deux fois moins de temps pour le rembourser qu’un prêt hypothécaire de 30 ans. Vous aurez des mensualités plus élevées, mais vous rembourserez ce prêt immobilier deux fois plus vite, ce qui entraînera moins d’intérêts au fil du temps.

: Habituellement, les taux d’intérêt fixes sur 15 ans sont inférieurs aux taux sur 30 ans, car le prêteur n’a pas à prédire les taux pour 15 ans supplémentaires dans le futur, comme il le fait pour un prêt sur 30 ans. Construisez la valeur nette de votre maison beaucoup plus rapidement : Une hypothèque fixe de 15 ans vous permet d’augmenter plus rapidement la valeur nette de votre maison. Cela signifie que vous pouvez profiter de certains des avantages de l’accession à la propriété, comme le refinancement de votre prêt immobilier lorsque les taux baissent à nouveau, plus tôt. En règle générale, pour obtenir un bon taux de refi, les prêteurs aiment voir au moins 20 % dans l’équité de la maison.

Les inconvénients d’une hypothèque fixe de 15 ans

Des mensualités plus élevées : L’un des inconvénients d’un prêt hypothécaire de 15 ans est que vous êtes coincé avec des mensualités élevées pendant toute la durée du prêt immobilier. Par exemple, disons que vous faites un acompte de 20 % sur une hypothèque de 500 000 $ à un taux d’intérêt de 4 % avec une hypothèque à taux fixe de 15 ans, votre le paiement mensuel sera environ 3 350 $, comparativement à seulement 2 300 $ avec un prêt hypothécaire fixe de 30 ans.

Étant donné que vous effectuez des paiements élevés chaque mois, les prêteurs vous offriront un montant hypothécaire inférieur à celui qu’ils pourraient avoir avec un prêt de 30 ans. Cela réduit le risque pour le prêteur que vous ne remboursiez pas le prêt. Moins de flexibilité financière dans l’ensemble : Si vous mettez tous vos œufs dans une hypothèque de 15 ans, cela pourrait limiter vos possibilités de dépenser votre argent d’une autre manière. Par exemple, vous pouvez avoir moins de fonds disponibles pour cotiser à des comptes de placement ou de retraite. Vous pouvez également avoir moins de coussin financier sur lequel vous appuyer si vous rencontrez des difficultés.

Quelque chose à considérer

Si vous aimez l’idée de rembourser votre hypothèque plus tôt, mais craignent de s’engager à payer des mensualités plus élevées, il existe une alternative à envisager. Si vous choisissez une hypothèque de 30 ans plutôt qu’une hypothèque de 15 ans, vous pouvez effectuer des paiements supplémentaires tout au long de l’année, ce qui contribuera à raccourcir la durée de votre prêt. Cela vous permet de rembourser efficacement votre hypothèque de 30 ans plus tôt, sans vous enfermer dans les mensualités plus élevées qui sont liées à une hypothèque de 15 ans.

Taux hypothécaires et de refinancement actuels

Nous utilisons les informations collectées par Bankrate, qui appartient à la même société mère que CNET, pour suivre les tendances quotidiennes des taux hypothécaires. Le tableau ci-dessus résume les taux moyens offerts par les prêteurs à travers le pays.

FAQ

Qu’est-ce qu’un prêt hypothécaire fixe de 15 ans? Une hypothèque fixe de 15 ans est un prêt pour acheter une maison que vous rembourserez sur 15 ans avec un taux d’intérêt fixe. Comme il a une durée de prêt plus courte qu’un prêt hypothécaire de 30 ans, les mensualités sont beaucoup plus élevées qu’avec un prêt fixe de 30 ans.

Qui peut bénéficier d’un prêt hypothécaire de 15 ans? Vous devez être en mesure de payer des mensualités plus élevées pour être admissible à un prêt de 15 ans et confirmer votre capacité de payer. Cela signifie que votre salaire, votre pointage de crédit et votre ratio d’endettement (c’est-à-dire le montant de la dette que vous portez chaque mois divisé par votre revenu mensuel avant impôts) jouent un rôle plus important dans une hypothèque de 15 ans que dans le cas d’une Hypothèque de 30 ans. Donc, si vous avez une dette à taux d’intérêt élevé que vous essayez de rembourser, un prêteur tiendra compte de ces paiements lorsqu’il envisagera de vous approuver pour le prêt.

Quelle est la différence entre une hypothèque de 15 ans et une hypothèque de 30 ans ? La principale différence entre une hypothèque de 15 ans et une hypothèque de 30 ans est qu’une hypothèque de 15 ans vous coûtera finalement moins cher en vous faisant économiser jusqu’à des dizaines de milliers de dollars sur la durée du prêt. Vous payez également un taux d’intérêt plus bas pendant une période plus courte, ce qui réduit le coût global de votre prêt. Mais rembourser le prêt en deux fois moins de temps signifie que vos mensualités peuvent être presque le double de ce qu’elles sont pour un prêt sur 30 ans.

Vous pouvez utiliser La calculatrice hypothécaire de CNET pour vous aider à déterminer combien vous pouvez vous permettre d’acheter une maison et comment vous en sortir financièrement. L’outil tient compte de vos revenus mensuels, de vos dépenses et du remboursement de vos dettes. En plus de ces facteurs, votre taux hypothécaire dépendra de votre pointage de crédit et du code postal où vous cherchez à acheter une maison.