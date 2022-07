Comparez les taux hypothécaires Jumbo pour août 2022

Les prêts jumbo peuvent vous aider à vous permettre une maison plus chère dans un endroit très demandé. Un prêt jumbo est une hypothèque qui vous permet de financer l’achat d’une maison qui dépasse les limites d’un prêt conventionnel, telles que fixées par l’Agence fédérale de financement du logement. Pour 2022, le conventionnel limite de prêt pour une hypothèque est de 647 200 $ dans la plupart des comtés des États-Unis. Si vous contractez un prêt immobilier supérieur à ce montant, vous aurez besoin d’un prêt jumbo.

De manière générale, vous avez besoin d’un pointage de crédit plus élevé (généralement 680 ou plus) et d’un revenu plus élevé (pour vous assurer que vous pouvez effectuer des paiements) pour être admissible à un prêt jumbo. Aussi appelés prêts non conformes, car ils ne sont pas conformes aux limites de la FHFA, les prêts jumbo nécessitent généralement un acompte plus important. En conséquence de la flambée des prix des maisons au cours des deux dernières années, la limite de prêt pour un prêt jumbo a été porté à près d’un million de dollars cette année, et est maintenant de 970 800 $.

Quels sont les taux hypothécaires jumbo?

Les taux hypothécaires jumbo ont généralement tendance à être plus élevés que les taux hypothécaires conventionnels, puisque vous empruntez un montant plus élevé. Cependant, depuis que les taux ont commencé à augmenter au début de 2022, les prêts jumbo ont eu tarifs légèrement inférieurs que les prêts conventionnels. À l’heure actuelle, ils sont relativement proches : le taux d’intérêt fixe sur 30 ans pour un prêt jumbo se situe dans la fourchette basse à moyenne de 5 %, ce qui correspond à la moyenne nationale des prêts hypothécaires à taux fixe sur 30 ans, et le moyenne nationale Le TAEG pour un prêt jumbo à taux fixe sur 30 ans est le même, se rapprochant de 5,2 %. Si vous essayez de acheter une maison dans un quartier recherché avec une importante demande de logements, il est probable que vous ayez besoin d’un prêt jumbo.

Tendances actuelles des taux des prêts hypothécaires géants

Les taux d’intérêt hypothécaires avaient été en constante augmentation depuis le début de l’année, mais après la dernière hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale fin juillet, ils ont chuté. Les taux d’intérêt des prêts jumbo suivent généralement la même tendance que les taux hypothécaires – et sont généralement encore plus élevés que les taux hypothécaires conventionnels. Mais en raison de la frénésie immobilière pendant la pandémie et état actuel de l’économie, les taux d’intérêt des prêts jumbo se situent désormais dans la même fourchette que les taux hypothécaires moyens sur 30 ans. Au début de cette année, les taux d’intérêt jumbo à 30 ans étaient d’environ 3 % et sont depuis remontés à 5,2 %.

Comment obtenir une hypothèque jumbo

Les exigences de crédit sont plus strictes pour les hypothèques jumbo, car ce sont des prêts plus importants qui nécessitent des acomptes plus importants. Vous avez généralement besoin d’un pointage de crédit minimum de 680 pour être admissible à un prêt jumbo, bien que le pointage requis varie selon le prêteur – certains prêteurs accepteront un pointage aussi bas que 660.

Vous devez également vous préparer à un acompte plus important lorsqu’il s’agit d’un prêt jumbo : l’exigence d’acompte minimum pour un prêt jumbo est de 10 %, contre 3 % pour un prêt hypothécaire conventionnel. Pour être admissible à un prêt jumbo, vous devez avoir votre vie financière et vos documents prêts à être évalués par un prêteur, en particulier dans un marché du logement concurrentiel comme celui que nous vivons actuellement.

Ayez vos finances en ordre : Rassemblez des documents financiers comme votre W-2, des talons de paie et des relevés bancaires comme preuve de revenu pour montrer aux prêteurs que vous pouvez vous permettre le prêt.

: Rassemblez des documents financiers comme votre W-2, des talons de paie et des relevés bancaires comme preuve de revenu pour montrer aux prêteurs que vous pouvez vous permettre le prêt. Soyez préqualifié pour un prêt hypothécaire : Pour qu’un vendeur prenne votre offre au sérieux, vous devez vérifier votre solvabilité en passant par le processus de préqualification (ou le processus de préapprobation, qui va plus loin et vous approuve officiellement pour le prêt).

: Pour qu’un vendeur prenne votre offre au sérieux, vous devez vérifier votre solvabilité en passant par le processus de préqualification (ou le processus de préapprobation, qui va plus loin et vous approuve officiellement pour le prêt). Assurez-vous d’avoir une cote de crédit d’au moins 680 : Payer dette à taux d’intérêt élevé comme la dette de carte de crédit pour augmenter votre pointage de crédit et assurez-vous que votre ratio d’endettement est faible dans l’ensemble.

: Payer comme la dette de carte de crédit pour augmenter votre et assurez-vous que votre ratio d’endettement est faible dans l’ensemble. Assurez-vous que vous pouvez vous permettre un acompte de 10%: Au minimum, vous devrez déposer 10 % pour un prêt jumbo.

Taux hypothécaires et de refinancement actuels

Nous utilisons les informations collectées par Bankrate, qui appartient à la même société mère que CNET, pour suivre les tendances quotidiennes des taux hypothécaires. Le tableau ci-dessus résume les taux moyens offerts par les prêteurs à travers le pays.

Pourquoi devriez-vous comparer les taux hypothécaires jumbo?

Comme pour toute hypothèque, magasiner avec différents prêteurs vous aidera à obtenir le taux le plus bas possible. La comparaison des taux d’intérêt et des frais entre les prêteurs vous permet de voir quel sera le coût réel de votre prêt. Obtenir des devis auprès de nombreux prêteurs vous fera économiser de l’argent : Interviewer un seul prêteur supplémentaire peut vous faire économiser en moyenne 1 500 $ sur la durée de votre prêt, et parler avec cinq prêteurs peut vous faire économiser 3 000 $ en moyenne sur la durée de votre prêt hypothécaire, d’après Freddie Mac.

FAQ

Quand devriez-vous envisager une hypothèque jumbo? Vous devriez envisager une hypothèque jumbo si vous achetez une maison chère dans une région où le coût de la vie est élevé. Dans les régions où les prix du logement sont exorbitants, les limites d’un prêt jumbo sont plus élevées que dans les endroits sans demande importante, mais dans la plupart des endroits aux États-Unis, un prêt est considéré comme un prêt jumbo s’il dépasse 647 200 $. Cependant, dans des endroits comme la Californie et New York, la limite pour un prêt jumbo s’élève à près d’un million de dollars — 970 800 $ pour être exact.

Les prêts jumbo ont-ils des exigences plus strictes que les prêts immobiliers conventionnels sur 30 ans ? Les prêts jumbo exigent une cote de crédit minimale plus élevée que les prêts conventionnels. Le pointage de crédit minimum pour les prêts jumbo est généralement d’environ 680, bien que certains prêteurs acceptent 660, alors qu’un pointage de crédit minimum typique pour un prêt conforme de 30 ans est généralement de 620.

Quels types de prêts jumbo sont disponibles ? Il existe des prêts jumbo à taux fixe ainsi que des prêts hypothécaires jumbo à taux révisable. En règle générale, les prêts jumbo à taux fixe sont proposés sur 15 et 30 ans, bien que cela varie en fonction du type de prêt jumbo que vous souscrivez. Les ARM, par exemple, sont généralement valables pour cinq, sept ou dix ans. Vous pouvez également refinancer un prêt jumbo, avec un taux standard et un refinancement à terme ou un refinancement en espèces, tout comme les prêts conventionnels.

Plus d’outils et de ressources hypothécaires

Vous pouvez utiliser La calculatrice hypothécaire de CNET pour vous aider à déterminer combien de maison vous pouvez vous permettre. Le calculateur d’hypothèque CNET prend en compte des variables telles que le montant de votre mise de fonds, le prix de la maison et le taux d’intérêt pour vous aider à déterminer le montant de l’hypothèque que vous pouvez vous permettre. L’utilisation de la calculatrice hypothécaire CNET peut également vous aider à comprendre l’importance de la différence, même une légère augmentation des taux, dans le montant des intérêts que vous paierez pendant la durée de votre prêt.