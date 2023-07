Comparez les tarifs d’électricité à New York

Si vous vivez à New York, vous avez le pouvoir de choisir votre fournisseur d’énergie.

C’est ce qu’on appelle la déréglementation de l’énergie – et New York est l’un des 18 États qui l’ont adopté. Un marché de l’énergie déréglementé permet aux résidents de choisir leur fournisseur d’énergie et de magasiner entre les plans tarifaires d’électricité.

« La déréglementation du marché de l’énergie à New York permet aux consommateurs de choisir qui leur fournit leur énergie, qu’il s’agisse d’électricité ou de gaz naturel, en leur offrant des tarifs et des options de service potentiellement plus compétitifs », a déclaré Brad Titodirecteur de l’énergie communautaire à PowerMarket.

« La déréglementation favorise la concurrence et pousse ces fournisseurs d’énergie à innover. Et l’espoir est que ces fournisseurs tiers offrent de meilleurs services pour fidéliser et attirer les clients. »

Voici ce que vous devez savoir sur la déréglementation à New York, comment naviguer dans l’achat d’un nouveau fournisseur de plan, quelles mesures prendre et comment sélectionner le meilleur plan énergétique.

Acheter de l’électricité à New York

Tarifs de l’électricité à New York

Utilitaire Prix ​​du service public à comparer (cents par kWh) Prix ​​à comparer valable jusqu’au Choisissez les options de prix de l’énergie (cents par kWh) Hudson central (12487) 12.045 En vigueur le 12 juin 2023 13.09 – 13.89 ConEdison (10001) 12h47 Expire le 31 octobre 2023 20.19 – 20.99 Électricité et gaz de l’État de New York (NYSEG) (13901) 35,78 Reflète la moyenne des 30 jours précédents 14.59 – 14.69 Services publics Orange et Rockland (ORNY) (10901) 8.865 En vigueur en juin 2023 11.99 – 12.69 Gaz et électricité de Rochester (RG&E) (13033) 57.14 Reflète la moyenne des 30 jours précédents 10.59 – 10.79

Déréglementation à New York : qu’est-ce que cela signifie ?

Un marché de l’énergie déréglementé signifie que des concurrents autres que les entreprises de services publics peuvent acheter et vendre de l’électricité en permettant aux acteurs du marché d’investir dans des centrales électriques, des lignes de transmission et des générateurs. Ces fournisseurs peuvent ensuite vendre de l’électricité, du gaz, de l’énergie solaire et d’autres énergies renouvelables aux clients de détail sur les marchés déréglementés.

Les résidents de l’État de New York ont ​​vécu la tarifs énergétiques les plus élevés aux États-Unis dans les années 1990. Les infrastructures énergétiques vieillissantes et les équipements obsolètes ont causé des taux élevés pour de nombreux États à l’époque.

Auparavant, les entreprises locales de services énergétiques aux États-Unis détenaient un monopole. Ils contrôlaient l’électricité et la vendaient directement aux consommateurs sans concurrence. La Commission de la fonction publique de New York a adopté Cas d’opportunités concurrentielles législation en 1996 pour ouvrir les marchés de l’énergie résidentielle à la concurrence.

Cette déréglementation signifiait que les producteurs d’électricité indépendants pouvaient entrer sur le marché de l’énergie de New York et produire et vendre de l’électricité, aux côtés des services publics locaux. La concurrence peut aider à faire baisser les prix, car divers fournisseurs se font concurrence pour gagner les affaires d’un client. Le consommateur a le choix de choisir son propre fournisseur d’énergie ou de laisser le service public choisir pour lui.

Il y a des sous-sections à New York qui font exception et ne sont pas déréglementées. La meilleure façon de savoir si votre maison se trouve dans une zone de services publics déréglementée est d’entrer votre code postal sur le site de comparaison des fournisseurs de la Commission des services publics de l’État de New York : NYS Pouvoir de choisir.

Service public de New York contre fournisseur d’électricité

Le Opérateur de réseau indépendant de New York, NYISO, gère le réseau électrique de New York et le marché concurrentiel. Il gère les fournisseurs de services publics et d’électricité.

Dans les marchés déréglementés, le service public est la société qui possède, gère et entretient les infrastructures énergétiques telles que les lignes électriques, les câbles, les poteaux et les transformateurs qui fournissent de l’électricité et du gaz aux maisons et aux bâtiments commerciaux. Les fournisseurs de services publics de New York sont chargés de vérifier les compteurs, de rétablir le courant dans les zones après des intempéries et des urgences. Il répare également les fuites de gaz.

Le fournisseur d’électricité ou les « fournisseurs » sont les fournisseurs d’énergie concurrents ou les entreprises qui vendent des services d’électricité ou de gaz aux clients. Le fournisseur d’électricité achète de l’électricité ou du gaz auprès de groupes électrogènes, vous pouvez ensuite l’acheter auprès du fournisseur d’électricité de votre choix.

Les habitants du marché dérégulé de New York peuvent choisir parmi plusieurs fournisseurs différents. Ces entreprises se font concurrence pour les affaires.

Bien que vous n’ayez pas le choix de l’entreprise de services publics, vous pouvez choisir un fournisseur ou un fournisseur. À New York, voici les entreprises de services publics opérant dans tout l’État. L’un de ces services publics vous est attribué en fonction de votre lieu de résidence.

Le Département de la fonction publique de l’État de New York fait référence aux détaillants d’énergie éligibles en tant qu’ESCO ou société de services énergétiques. À New York, chaque ESCO doit passer par un processus de sélection avant de pouvoir devenir un fournisseur éligible dans l’État.

Offres NYSP DPS cette liste d’entreprises ESCO éligibles.

Quels types de plans d’électricité sont proposés à New York ?

Sur votre facture d’énergie, il y a des coûts du service public pour payer la transmission et l’entretien de l’infrastructure. Ensuite, il y a le coût de la fourniture de votre électricité. Chaque gouvernement d’État réglemente le coût des services publics. Mais le coût de l’approvisionnement est là où votre choix entre en jeu.

Vous avez le choix entre trois types de plans énergétiques, ce qui peut vous aider à contrôler la partie fourniture de votre facture d’énergie.

Un forfait forfaitaire : Dans un plan à taux fixe, vous bénéficiez de certaines protections de prix pour la durée de votre contrat avec le fournisseur d’énergie.

Un forfait à taux variable : Dans un forfait à taux variable, le tarif que vous paierez fluctue avec le marché de l’énergie et vous serez facturé un montant différent d’un mois à l’autre. Un plan à taux variable n’a souvent pas besoin d’un contrat.

Forfaits renouvelables : Avec un plan d’énergie renouvelable, vous choisissez un plan qui tire son énergie de ressources renouvelables telles que l’énergie hydraulique, éolienne ou solaire.

« L’utilisation d’une énergie propre et renouvelable correspond aux valeurs de nombreuses personnes, et elles peuvent rechercher un fournisseur d’électricité alternatif pour accéder à ce type d’énergie verte qui pourrait réduire leur empreinte carbone », a déclaré Tito.

Comment trouver les meilleurs tarifs d’électricité à New York ?

Le site Web de New York PUC est l’un des meilleurs endroits pour vérifier les fournisseurs en utilisant son NYS Pouvoir de choisir outil de recherche zip. Vous pouvez choisir parmi les tarifs de l’électricité, du gaz et des énergies renouvelables.

Vous pouvez également magasiner et comparer les tarifs et les entreprises via le site partenaire de CNET ChoisissezEnergy.comqui, comme CNET, appartient à Red Ventures.

Ce qu’il faut rechercher lors du choix d’un plan d’électricité à New York

Lors du choix d’un plan d’électricité à New York, plusieurs facteurs doivent être pris en compte. Voici quelques conseils et astuces pour vous aider à naviguer parmi les choix :

Comparez les forfaits électricité : Prenez le temps de comparer les différents plans d’électricité de plusieurs fournisseurs. Regardez au-delà du prix et tenez compte des conditions contractuelles, des avis des clients, des options d’énergie renouvelable et des fonctionnalités supplémentaires.

Lisez l’étiquette d’informations sur l’électricité ou les conditions d’utilisation : L’EFL ou le TOS fournit des détails essentiels sur le plan d’électricité, y compris le prix par kilowattheure, la durée du contrat, les niveaux d’utilisation et les éventuels frais supplémentaires. Examinez attentivement l’EFL pour chaque plan que vous envisagez afin que les frais ou charges cachés ne vous aveuglent pas.

Evaluez vos besoins énergétiques : Évaluez vos habitudes de consommation d’énergie pour déterminer si vous êtes un petit ou gros consommateur d’électricité. Un plan à long terme à taux fixe pourrait mieux fonctionner pour les gros consommateurs d’électricité, tandis qu’un plan à taux variable ou à durée d’utilisation pourrait profiter aux utilisateurs qui n’utilisent pas trop d’électricité.

Consultez la Commission des services publics de l’État : Le Département de la fonction publique de New York est une excellente ressource pour rechercher et vérifier la légitimité des fournisseurs d’électricité. Le DPS de l’État de New York sélectionne et examine chaque détaillant par le biais d’un processus de demande avant les répertoriant en option.

Considérez les options d’énergie verte : Si le soutien des options d’énergie renouvelable est essentiel pour vous, explorez les plans d’énergie verte. Recherchez des fournisseurs qui produisent de l’électricité à partir de sources renouvelables comme l’énergie solaire ou éolienne.

Comment faire le changement à New York

Pour les clients résidentiels qui passent à un nouveau fournisseur d’électricité, le processus est assez simplifié et peut être initié en ligne, par téléphone ou par l’intermédiaire d’un consultant ou d’un agent, qui facilite le processus. Voici un aperçu de la façon dont le processus est généralement exécuté :

Décidez de votre méthode de commutation préférée : Déterminez si vous souhaitez changer de fournisseur d’électricité en ligne, par téléphone ou par l’intermédiaire d’un consultant ou d’un agent.

Communication ouverte et négociation : Appelez chaque fournisseur au sujet de leurs tarifs, termes et conditions. Comparez les offres de chaque fournisseur et voyez s’il y a une marge de manœuvre lors de la négociation pour obtenir un meilleur prix ou des avantages supplémentaires.

Signez le contrat avec votre nouveau fournisseur : Une fois que vous avez trouvé une offre qui répond à vos besoins, signez le contrat avec le nouveau fournisseur d’électricité. Ils prendront ensuite en charge le processus de commutation.

Responsabilités du fournisseur : Une fois le contrat signé, le nouveau fournisseur enverra une copie de l’accord à la société de services publics et vous informera du début de son service.

Comprendre votre contrat : Étudiez le contrat pour vous assurer que vous êtes familier avec les modalités, les tarifs et les conditions.

Surveiller la volatilité du marché : Gardez un œil sur la volatilité du marché dans le secteur de l’électricité. Cela pourrait affecter les tarifs et les conditions de votre contrat à l’avenir.

Évaluation continue: Évaluez régulièrement les performances du fournisseur que vous avez choisi. Tenez compte de facteurs tels que le service client, la fiabilité et le rapport qualité-prix. Si vous n’êtes pas satisfait, envisagez de changer à nouveau à l’avenir.

FAQ

Qui a les tarifs d’électricité les moins chers à New York ? Cela dépend du moment où vous effectuez une recherche, de votre lieu de résidence et des détaillants ou fournisseurs qui desservent votre emplacement. Une simple recherche en ligne suffit pour aider la plupart des clients résidentiels à trouver et à comparer les meilleurs tarifs des différents fournisseurs.