Comparer l’intersaison du football américain au reste du monde

Le football américain a toujours fait les choses un peu différemment du reste du monde. Qu’il s’agisse d’expérimenter les règles (compte à rebours, ligne de hors-jeu de 35 mètres et fusillades), le manque de promotion et de relégation, ou d’utiliser les séries éliminatoires pour décider d’un champion, nous avons toujours été au moins un peu en décalage avec le reste du monde du football. L’une des choses qui est parfois négligée, cependant, est l’intersaison du football américain. C’est certain se sent comme nos clubs professionnels sont hors de combat pour des périodes plus longues que le reste du monde.

Mais est-ce vraiment le cas ? Nous avons analysé les chiffres et comparé nos divisions supérieures, inférieures et féminines à leurs homologues internationales pour voir comment elles se comparent. Nous avons également examiné comment l’intersaison du football américain se compare à d’autres sports nationaux populaires.

Intersaison de football américain: MLS contre les autres meilleures divisions du monde

Étant donné que la Coupe du monde 2022 a complètement perturbé les calendriers des ligues mondiales, nous avons utilisé les données de 2021 au lieu de 2022.

Néanmoins, la MLS a suivi à peu près le même calendrier, tout au long de son histoire depuis la première année en 1996. Il y a eu quelques ajustements ici et là, mais la saison a généralement commencé vers mars et s’est terminée à la fin de l’automne.

Voyons comment la MLS se compare à d’autres ligues internationales populaires de première division.

Ligue Durée moyenne de l’intersaison (jours) Durée de l’intersaison pour le finaliste des séries éliminatoires

(jours) Durée de l’intersaison (jours) Ligue MX* 109,5 78 141 MLS 94 77 111 série A 90 — 90 LPE 82 — 82 La Ligue 82 — 82 Bundesliga** 79,5 76 83 Intersaison estivale de la Liga MX 67 53 81 Intersaison d’hiver de la Liga MX 42,5 25 60 Remarques : *Durée globale de l’intersaison de la Liga MX calculée en combinant les périodes d’intersaison entre les tournois Apertura et Clausura. Pauses individuelles indiquées au bas du tableau

** Date des éliminatoires de promotion / relégation de la Bundesliga utilisée

.

Pour un tableau de données plus détaillé, y compris les dates utilisées, cliquez ici.

Nous avons calculé la durée moyenne de l’intersaison en faisant la moyenne de la durée de l’intersaison pour les équipes qui n’ont pas participé aux séries éliminatoires (intersaison la plus longue possible) avec la durée des équipes qui ont fait leur finale d’après-saison (intersaison la plus courte possible), le cas échéant.

En regardant la comparaison ci-dessus, seule la Liga MX du Mexique a une intersaison totale plus longue que la MLS. Cependant, ce chiffre est divisé en deux périodes de pause distinctes, entre les tournois Apertura / Clausura. La pause estivale du Mexique est conforme à la plupart des ligues traditionnelles automne-printemps, avec une durée similaire à cette période de l’année. Ce nombre sera cependant réduit avec l’ajout de la Coupe des ligues cet été.

L’horaire chargé devient un problème

Le 25 février, une nouvelle ère MLS commence avec le lancement du MLS Season Pass, le forfait d’abonnement au streaming d’Apple. Alors que l’intérêt pour l’offre de streaming grandit, cette intersaison particulière de la MLS a semblé être incroyablement longue. En fait, l’écart entre la fin de la saison régulière 2022 et le début de la saison 2023 est de 139 jours, soit environ quatre mois et demi. Même les finalistes de la Coupe MLS LAFC et Philadelphie auront encore eu 112 jours de congé depuis leur dernier match de compétition. Il s’agit cependant d’une anomalie, car la Coupe du monde du Qatar oblige la ligue à se terminer environ un mois plus tôt que d’habitude à l’automne.

Étant donné que la plupart des meilleures ligues n’ont pas de séries éliminatoires à l’américaine, pour environ la moitié des équipes de la MLS, l’intersaison dure environ un mois de plus que leurs homologues internationaux.

La congestion des horaires a été une plainte des équipes d’entraîneurs de la MLS dans le passé. Le nouveau format, principalement basé sur le week-end, à partir de cette saison, devrait quelque peu atténuer cela. Cependant, la Coupe des Ligues élargie occupera un mois en été. De plus, vous avez également des matchs de l’Open Cup. Et bien sûr, il y a un match CONCACAF pour les équipes qui se sont qualifiées.

Raccourcir l’intersaison pour s’adapter plus confortablement au calendrier annuel en constante expansion des équipes MLS semble être une bonne idée. Mais la ligue s’abstient de commencer trop tôt ou de finir trop tard en raison de la grande disparité des climats pour ses équipes. Avec des conditions hivernales amères auxquelles sont confrontées les équipes du Nord, forçant l’intersaison à l’hiver, il est peu probable que la MLS prolonge considérablement la durée de sa saison de si tôt.

L’intersaison de football dans les divisions inférieures

En regardant les niveaux inférieurs de la pyramide professionnelle, une différence plus substantielle commence à apparaître :

Pour un tableau de données plus détaillé, y compris les dates utilisées, cliquez ici.

Ligue Durée moyenne de l’intersaison (jours) Durée de l’intersaison pour le finaliste des séries éliminatoires

(jours) Durée de l’intersaison (jours) MLS NEXT Pro 178 168 188 CSRN 156 145 167 USL Ligue 1 142 131 153 Championnat USL 118,5 104 133 Série B 93,5 85 102 EFL Ligue 1 79,5 69 90 EFL Ligue 2 79,5 68 91 Championnat EFL 79 69 89 Division Segunda 64 54 74 2. Bundesliga 57,5 54 61 Note: *2. Date des éliminatoires de promotion / relégation de la Bundesliga utilisée

Les ligues américaines de deuxième et troisième divisions ont de loin les intersaisons les plus longues par rapport aux compétitions équivalentes à l’étranger. Au niveau de la troisième division, les équipes américaines ne jouent qu’environ la moitié moins de matchs que, par exemple, la League One anglaise. Mais les équipes américaines prennent des pauses d’intersaison autant que trois mois plus longtemps que leurs homologues internationaux.

Cela est dû à deux facteurs. D’une part, en USL League One et NISA, il y a moins d’équipes, ce qui signifie généralement moins de matchs. Il n’y a pas non plus de promotion dans une ligue supérieure. Cela fonctionne généralement pour aligner le calendrier d’une division inférieure avec les niveaux supérieurs.

Quelle que soit la raison, cependant, le temps plus long hors du terrain et hors de la conscience du public n’est pas bon pour le jeu. Cela nuit à la croissance potentielle des fanbases ainsi qu’au développement des joueurs. Et en plus de prendre plus de temps libre, les clubs américains jouent beaucoup moins de matchs. Mis à part un à trois matchs de l’US Open Cup pour la plupart des équipes, il n’y a pas d’autres matchs de compétition pour ces clubs autres que leurs matchs de championnat. Nous n’avons pas de compétitions de coupe secondaire (ou tertiaire) pour les équipes de division inférieure aux États-Unis.

Alors que de nouvelles compétitions et plus de jeux continuent d’être ajoutés pour les équipes MLS, la majorité des clubs professionnels aux États-Unis ne sont pas en MLS. Améliorer la qualité et la quantité de jeu est vital pour les équipes et les fans en dehors des 27 marchés au sommet de la pyramide.

Le jeu féminin

Une image similaire est peinte dans le football féminin.

Pour un tableau de données plus détaillé, y compris les dates utilisées, cliquez ici.

Ligue Durée moyenne de l’intersaison (jours) Durée de l’intersaison pour le finaliste des séries éliminatoires

(jours) Durée de l’intersaison (jours) NWSL 160,5 147 174 Super Ligue féminine 124 — 124 Frauen-Bundesliga* 124 — 124 Liga MX Féminin** 120 99 141 Série A Féminine*** 104 — 104 Division 1 Féminine 100 — 100 Intersaison estivale de la Liga MX 63,5 53 74 Intersaison d’hiver de la Liga MX 56,5 46 67 Remarques: * Frauen-Bundesliga a une pause d’environ 2 mois en hiver, mais ce ne sont pas deux compétitions distinctes comme le Mexique

** Durée globale de l’intersaison de la Liga MX calculée en combinant les périodes d’intersaison entre les tournois Apertura et Clausura. Pauses individuelles indiquées au bas du tableau

*** Le format de la ligue italienne a été ajusté à partir du 22/23, mais la durée de la saison est en grande partie la même qu’avant

La NWSL des États-Unis est en tête de liste avec la plus longue intersaison avec une assez grande marge. Les ligues féminines ont en général des pauses plus longues que leurs homologues masculins, en raison du plus petit nombre d’équipes et / ou de matchs de championnat joués. Cependant, le temps que les clubs américains sont absents par rapport aux ligues internationales est considérable.

La NWSL progresse dans l’augmentation du nombre de matchs joués, la NWSL Challenge Cup étant élargie et se déroulant désormais pendant la saison. Et il y a des plans pour une deuxième division féminine sous la forme de la USL Super League et une troisième division avec WPSL Pro. Espérons qu’une version féminine de l’US Open Cup soit également à l’horizon.

Mais la brièveté relative de la campagne NWSL est peut-être une raison pour laquelle (1) nous voyons plus de joueurs de haut niveau signer dans des endroits comme l’Europe et le Mexique, et (2) les équipes nationales d’autres pays rattrapent leur retard en termes de qualité avec l’USWNT.

Il vaut la peine de garder un œil sur l’évolution du calendrier féminin national alors que la NWSL et les divisions inférieures continuent de croître.

Le paysage sportif national global

La tendance que nous avons vue jusqu’à présent s’inverse lorsque nous comparons le football à d’autres sports professionnels nationaux.

Pour un tableau de données plus détaillé, y compris les dates utilisées, cliquez ici.

Ligue Durée moyenne de l’intersaison (jours) Durée de l’intersaison pour le finaliste des séries éliminatoires

(jours) Durée de l’intersaison (jours) Association nationale féminine de basketball (WNBA) 260,5 243 278 Ligue majeure de rugby (MLR) 247 237 257 Ligue nationale de football (NFL) 224,5 207 242 Ligue majeure de baseball (MLB) 160,5 145 176 NWSL 160,5 147 174 Association nationale de basket-ball (NBA) 157,5 124 191 Ligue nationale de hockey (LNH) 131 103 159 Championnat USL 118,5 104 133 MLS 93,5 85 102

Il n’est presque pas juste d’inclure la NFL et la MLR, mais elles sont répertoriées par souci d’exhaustivité. Leur nature physique intense et leur petit nombre de matchs entraînent une intersaison très longue.

Les deux premiers niveaux du football masculin ont de loin les intersaisons les plus courtes des sports d’équipe américains. C’est malgré le fait de jouer beaucoup moins de matchs que le hockey, le baseball ou le basketball. Pendant ce temps, la NWSL se classe au-dessus de la NBA et de la LNH, mais bien en dessous de la WNBA. Si vous regardez les chiffres bruts, les très longues séries éliminatoires de la NBA et de la LNH faussent considérablement leur durée moyenne d’intersaison.

Cela crée une expérience de pensée intéressante. La relative brièveté de leurs saisons (en termes de délais) crée-t-elle une soif inextinguible pour les autres sports ? La rareté augmente souvent la valeur (la valeur dans ce cas signifie le désir des fans de se connecter). Traditionnellement, les quatre sports ont été plus populaires que le football national. Peut-être que les longues intersaisons font que les fans réclament la NFL/NBA/NHL/MLB quand ils sont en saison. Mais leur suprématie continue sur le football national leur doit principalement d’être incontestablement les meilleures ligues de la planète dans leurs sports.

conclusion

Alors que pouvons-nous retenir de tout cela ? Le football par rapport à d’autres sports nationaux est à bien des égards une comparaison entre des pommes et des oranges. Cependant, en termes de concurrence pour le temps et l’argent des fans de sport, c’est pertinent. Mais malgré le fait qu’elles jouent activement pendant moins d’année, les équipes NFL/NBA/NHL/MLB règnent toujours en grande partie en maître dans une grande partie du pays. Cela ne changera pas tant que nos clubs de football n’auront pas dépensé beaucoup plus pour recruter des talents de classe mondiale.

Quand on parle de football pur, de résultats sur le terrain et de qualité de jeu, il ne fait aucun doute que nos clubs nationaux sont toujours à la traîne par rapport aux grands joueurs du monde du football. Une grande partie de cela réside dans les limites des salaires des joueurs, comme indiqué ci-dessus. Mais des saisons plus courtes et moins de matchs et de compétitions jouées sont également un facteur important.

Le jeu a sans aucun doute fait des progrès significatifs ici au cours des deux dernières décennies. Mais le travail reste à faire. Faire jouer nos clubs pendant une plus grande partie de l’année, en particulier nos équipes féminines et de division inférieure, est l’un des aspects où nous pouvons améliorer l’intersaison du football américain. Et lorsqu’il est classé aux côtés d’autres domaines, comme l’augmentation des salaires et les changements structurels de la concurrence, c’est en fait l’un des objectifs les plus faciles à atteindre et à atteindre.