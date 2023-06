Comparer les tarifs d’électricité dans l’Illinois

Depuis plus de 20 ans, les résidents de l’Illinois ont le droit légal de choisir d’où provient leur électricité. En vertu de la loi sur la déréglementation de l’énergie de l’État, vous pouvez sélectionner votre fournisseur d’énergie, ce qui peut vous faire économiser de l’argent sur vos factures d’énergie.

« Souvent, si vous magasinez chez un autre fournisseur, vous pouvez réduire votre facture d’électricité dans l’ensemble », déclare Falaise Haefkedirecteur de la Centre de ressources énergétiques à l’Université de l’Illinois à Chicago. « Mais cela demande du travail et pour vous, en tant que propriétaire, de rechercher qui sont ces différents fournisseurs d’électricité. »

Il y a beaucoup de risques lors du changement de fournisseur d’énergie, alors assurez-vous de vérifier toutes vos options. « Ces dernières années, les consommateurs de l’Illinois ont perdu plus de 800 millions de dollars à cause des fournisseurs d’électricité alternatifs », selon le Conseil des services publics des citoyens, une organisation à but non lucratif dont le but est d’aider les gens à régler leurs factures d’énergie. « Donc, dans le marché actuel de l’électricité, il est probable que le service public réglementé soit votre meilleur pari. Si vous envisagez une offre d’électricité, veillez à poser de bonnes questions et à lire les petits caractères avant de vous inscrire. »

Qu’est-ce que la déréglementation de l’énergie, quels types de plans énergétiques sont disponibles dans l’Illinois et comment trouvez-vous les meilleurs tarifs ? Continuez à lire pour en savoir plus.

Acheter de l’électricité dans l’Illinois

Le tableau ci-dessous indique le prix actuel à comparer – le tarif standard disponible auprès de votre entreprise de services publics – et la gamme de prix des options disponibles via Choisissez l’énergiequi appartient à la même société mère que CNET.

Tous les tarifs affichés sont exacts au 22 juin 2023 pour les codes postaux 60002 (ComEd) et 60911 (Ameren). Le personnel de CNET met régulièrement à jour ces tarifs, mais ils peuvent avoir changé depuis la dernière mise à jour. Pour obtenir les informations tarifaires les plus récentes dans votre région, veuillez entrer votre code postal à choosenergy.com. Ces tarifs ne représentent que les frais d’approvisionnement, et non les frais de livraison du service public ni les taxes.

Tarifs de l’électricité dans l’Illinois Utilitaire Prix ​​du service public à comparer (cents par kWh) Prix ​​à comparer valable jusqu’au Choisissez l’énergie options de prix (cents par kWh) Ameren 7.877 30 septembre 2023 10.69 – 11.89 ComEd 6.809 30 septembre 2023 6,79 – 8,69

Déréglementation dans l’Illinois : qu’est-ce que cela signifie ?

L’Illinois a adopté son projet de loi sur la déréglementation de l’énergie en 1999 et il est entré en vigueur pour tous les consommateurs d’énergie de l’État en 2002. C’est l’un des 29 États qui permettent aux gens de choisir leurs fournisseurs d’énergie. Qu’est-ce que cela signifie? Les propriétaires obtiennent l’électricité via un réseau de trois entités : les lignes de transmission qui transportent l’électricité ; les services publics qui distribuent l’électricité dans une maison ; et les fournisseurs qui produisent de l’électricité en brûlant des combustibles fossiles ou grâce à l’énergie solaire, éolienne, hydroélectrique ou nucléaire. C’est le dernier élément – le fournisseur – dans lequel la déréglementation permet le choix, car les gens sont généralement enfermés dans leur service public en fonction de leur emplacement.

« Un client, peu importe d’où il s’approvisionne en électricité, paiera toujours le service public local pour ses services de transport de l’électricité du plus grand réseau vers votre maison », a déclaré Haefke. « Ce que vous pouvez acheter, c’est le côté génération. Vous pouvez bloquer différents taux, différents contrats, qu’il s’agisse d’un taux de trois mois, d’un taux de six mois, d’un taux de 12 mois ou d’un taux de 24 mois. »

Service public de l’Illinois contre fournisseur d’électricité

L’Illinois est desservi par trois grands services publics d’électricité appartenant à des investisseurs (il existe également de plus petits services publics municipaux dans l’État):

ComEd dans le nord de l’Illinois.

Ameren dans le centre et le sud de l’Illinois.

Mid-American, un petit service public, dans l’ouest de l’Illinois.

Alors que les résidents sont enfermés dans ces services publics en fonction de leur lieu de résidence, ils peuvent choisir leur fournisseur d’énergie et potentiellement économiser de l’argent sur leurs factures d’énergie.

C’est ainsi qu’un marché de l’énergie dérégulé diffère d’un système de distribution conventionnel. Zooey Liao / Crumpe

Quels types de plans d’électricité sont offerts dans l’Illinois ?

Il existe trois principaux types de plans d’électricité dans l’Illinois.

Restez avec votre utilitaire

Juste parce que tu peut choisir un fournisseur ne signifie pas que vous ont à – ou même que vous devriez.

« Vous pourriez simplement rester avec votre service public local, et ils vous donneraient des tarifs d’électricité », a déclaré Haefke. « Vous pouvez vous adresser uniquement au fournisseur d’électricité de votre quartier, par exemple ComEd dans le nord de l’Illinois, et l’approvisionnement, la transmission et la distribution seront regroupés. C’est l’option la plus simple. »

Cherchez un fournisseur

Pendant que vous êtes bloqué avec votre service public local et que vous devez payer ses frais de distribution, vous pouvez exploiter le marché des fournisseurs d’énergie de l’État pour potentiellement économiser de l’argent. Cela vous permettra non seulement de choisir le prix de votre électricité, mais aussi les termes du contrat (allant de trois à 24 mois) et la source d’électricité, par exemple nucléaire ou hydraulique.

Tirer parti des prix horaires du marché

Comme la deuxième option ci-dessus, vous serez toujours enfermé dans votre service public local et payerez ses frais de réseau. Mais si vous suivez la quantité d’énergie que vous utilisez à certains moments de la journée, il peut être judicieux de tirer parti de la marché en temps réel. L’électricité devient plus chère pendant les heures de pointe — disons, le matin avant que les gens partent au travail et quand ils rentrent chez eux — que la nuit quand les gens dorment.

« Nous avons beaucoup de production nucléaire dans le nord de l’Illinois. Ces centrales nucléaires ne peuvent pas être fermées, donc l’électricité devient vraiment bon marché le soir », a déclaré Haefke. « Ceux qui voudront peut-être profiter de ce modèle de tarification horaire de l’électricité sont des personnes qui travaillent à l’extérieur de leur domicile et ne consomment pas beaucoup d’électricité pendant la journée, mais qui sont à la maison le soir. »

Comment trouvez-vous les meilleurs tarifs d’électricité dans l’Illinois ?

Si vous souhaitez choisir votre fournisseur d’énergie et potentiellement économiser de l’argent sur vos factures d’énergie, cela ne vous demandera qu’un peu de travail. L’Illinois a un site Web avec des informations sur le changement ainsi qu’un marché de fournisseurs qui desservent différents clients des services publics. Le Conseil des services publics des citoyens a des ressources qui aident les gens avec leurs factures d’énergie.

« Cela revient au propriétaire de faire ses devoirs et jusqu’où il veut verrouiller ses prix », a déclaré Haefke. « Si vous optez pour le court terme, trois mois, six mois, alors vous devez refaire du shopping. Je ne veux pas faire du shopping tous les trois mois, je préfère m’en tenir à quelque chose d’un peu plus à long terme qui soit raisonnable. Ensuite, je ne magasine peut-être qu’une ou deux fois par an ou une fois tous les deux ans. »

Il y a aussi la question de savoir s’il faut opter pour un taux fixe ou variable. « Les tarifs fixes sont plus faciles à gérer car peu importe le moment où vous utilisez votre électricité », a déclaré Haefke. « Mais si vous êtes un consommateur d’énergie avisé, que vous êtes prêt à changer certains de vos comportements et/ou que vous n’êtes pas chez vous pendant les périodes de pointe de la journée, le taux variable pourrait être un avantage. »

Que devriez-vous rechercher lors du choix d’un plan d’électricité dans l’Illinois ?

Il y a quelques considérations importantes lors du choix d’un plan électrique. Le plus important est le tarif – le prix par kilowattheure facturé par un fournisseur d’électricité. Mais il y a d’autres nuances à considérer. Certains fournisseurs peuvent proposer un tarif avantageux le premier mois, puis l’augmenter ou passer à un tarif variable. Ils peuvent facturer des frais mensuels supplémentaires en plus du tarif. Les fournisseurs peuvent également vous enfermer dans une période allant de quelques mois à deux ans. Faites attention aux gadgets ou aux frais cachés (comme pour une faible utilisation) et recherchez les avis ou les témoignages des clients. Comme mentionné ci-dessus, le Citizens Utility Board dispose de ressources et peut vous aider avec les factures d’énergie.

Comment faire le changement dans l’Illinois

Changer de fournisseur d’énergie est relativement facile. Avec votre numéro de compte de service public et une preuve de résidence, vous pouvez engager un fournisseur en ligne ou par téléphone, et il devrait s’occuper du reste. Notez simplement les conditions de résiliation anticipée. À partir de 2020, l’Illinois Loi sur la CHALEUR a interdit les frais de sortie des fournisseurs.

FAQ sur l’électricité dans l’Illinois

Qui a les tarifs d’électricité les moins chers dans l’Illinois ?

Les tarifs les moins chers dépendent de votre fournisseur d’électricité et du moment où vous recherchez un fournisseur d’énergie, car les tarifs changent régulièrement. Tu peux vérifier Site Web du marché de l’énergie de l’Illinois pour des tarifs à jour.