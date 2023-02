Comparatif appareil photo : Samsung Galaxy S23 Ultra vs Galaxy S22 Ultra

Si vous n’aviez pas réussi à jeter un coup d’œil à notre pratique en constante évolution avec le Galaxy S23 Ultra, nous avons ajouté une fusillade impromptue à son prédécesseur, le Galaxy S22 Ultra. Le voici, extrait de cet article dans son intégralité.

Maintenant que nous avons eu quelques minutes supplémentaires avec les nouveaux Galaxies, nous avons décidé de faire une rapide séance photo entre le nouvel Ultra et l’ancien. Nous avons pris quelques clichés à l’extérieur dans des conditions bien éclairées et à l’intérieur dans des conditions moins bien éclairées.

Ce sera un rapide côte à côte. Vous devriez attendre notre examen détaillé où nous ferons une plongée plus profonde dans tous les nouveaux appareils photo du Galaxy S23 Ultra.

Avec cela à l’écart, regardons des échantillons. Nous avons capturé deux scènes au niveau de zoom 1x, 3x et 10x du Galaxy S23 Ultra pour les comparer aux caméras équivalentes du Galaxy S22 Ultra. Le capteur 200MP produit plus de détails que celui de 108MP, même à la résolution de 12MP en pixels. La netteté est augmentée sur les prises de vue du Galaxy S23 Ultra par rapport à celles du S22 Ultra, ce qui augmente la sensation de détails plus élevés.

Les images 3x et 10x sont également plus nettes sur le Galaxy S23 Ultra, sensiblement à cela. Il y a un peu plus de bruit mais nous l’accepterons volontiers en échange d’un niveau de détail plus élevé. Le Galaxy S23 Ultra conserve des textures fines, que son prédécesseur a simplement enduites à néant.





















Les prochaines images sont prises à l’intérieur. L’image du canapé est relativement bien éclairée. La photo des étagères est dans une lumière plus faible, tandis que l’image finale de notre espace de rangement de nettoyage est dans l’obscurité presque complète.

Les images du Galaxy S22 Ultra sont plus nettes mais moins détaillées. Le Galaxy S23 Ultra capture un niveau de détail beaucoup plus élevé en échange d’un peu de bruit. Encore une fois, nous aimons le compromis. C’est impressionnant à quel point vous obtenez plus de détails avec le nouveau capteur 200MP – notez le lettrage Kodak Instamatic 33 (si vous pouvez le repérer) – il est presque illisible sur le Galaxy S22 Ultra et est entièrement lisible sur le Galaxy S23 Ultra.











Enfin, nous avons pris des images pleine résolution de 200MP et 50MP afin que vous puissiez voir ce que la résolution la plus élevée possible a à offrir. Celles-ci ont pris quelques secondes pour se terminer après avoir appuyé sur l’obturateur.









Ce n’est qu’un avant-goût de ce que le Galaxy S23 Ultra apporte. Restez à l’écoute pour notre examen complet, à venir bientôt.









