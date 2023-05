Comparaisons des aigus de Man City avec l’exploit historique de Man United en 1999

Le triplé est si rare dans le football anglais que lorsque Sir Alex Ferguson s’est adressé à ses joueurs au Camp Nou avant la finale de la Ligue des champions de 1999, il l’a comparé à un vol vers la lune.

Manchester United avait déjà remporté le trophée de la Premier League et la FA Cup au cours des 10 jours précédents, se tenant sur le point de devenir la première équipe anglaise à remporter les trois compétitions au cours de la même saison. Mais malgré son discours entraînant avant le coup d’envoi, Ferguson s’est rendu compte très rapidement que même pour une équipe exceptionnelle, le dernier match d’une saison exténuante passée à se battre sur trois fronts était de 90 minutes de trop. Le Bayern Munich était meilleur, sauf pendant trois minutes de temps d’arrêt lorsque Teddy Sheringham et Ole Gunnar Solskjaer ont marqué les buts qui ont écrit United dans les livres d’histoire.

Cela fait près d’un quart de siècle, mais Pep Guardiola et Manchester City sont à deux matchs de les rejoindre. La Premier League est déjà à eux, alors que tout ce qui les sépare du triplé est une finale de la FA Cup contre United le 3 juin et une finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan une semaine plus tard, le 10 juin.

Comme Ferguson il y a 24 ans, c’est à Guardiola de tracer son chemin à travers les trois semaines restantes de la saison et de s’assurer que City ne manque pas la chance d’atteindre la lune.

Man City a remporté la ligue, mais ils font face à une longue attente pour les finales de la FA Cup et de la Ligue des champions. Peuvent-ils chronométrer leur apogée suffisamment bien pour entrer dans l’histoire? Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Le rodage de City – jusqu’à présent – ​​a été beaucoup plus serein que celui que United a connu en 1999. L’équipe de Guardiola a remporté 12 victoires consécutives en championnat pour réviser Arsenal en tête du classement, a remporté sa demi-finale de FA Cup contre Sheffield United 3 -0 et a battu le Real Madrid 4-0 lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions.

United, en revanche, a fait match nul lors de quatre de ses huit derniers matches de championnat et a dû battre Tottenham Hotspur à Old Trafford le dernier jour de la saison pour remporter la Premier League. Leur demi-finale de la FA Cup contre Arsenal a été rejouée, au cours de laquelle Roy Keane a été expulsé et Peter Schmeichel a sauvé un penalty de Dennis Bergkamp, ​​et lors du match retour de la demi-finale de la Ligue des champions contre la Juventus, United était mené 2-0 en 10 minutes. Contre le Bayern en finale, ils ont été menés pendant 85 minutes avant l’égalisation de Sheringham.

Depuis que City a perdu un match pour la dernière fois contre Tottenham le 5 février, ils ont été en retard pendant un total de 41 minutes – 10 minutes contre Liverpool en avril et un peu plus de 30 minutes contre le Real Madrid au Bernabeu en mai. Si on se souvient du triplé de United pour être merveilleusement chaotique, la charge de City a, pour la plupart, été calme et contrôlée.

La nature du rodage de United signifiait que d’Old Trafford, à Wembley et à Barcelone, les joueurs surfaient sur une vague d’élan. L’entraînement était limité autant que possible pour préserver l’énergie, et le plus courant qu’ils aient fait a été lorsque Schmeichel a poursuivi Dwight Yorke avec colère parce que l’attaquant avait marqué un penalty de Panenka pendant que l’équipe s’entraînait au tir au but avant la finale de la Ligue des champions. (Le gardien de but ne s’est calmé que lorsque Yorke a juré qu’il prenait l’exercice au sérieux et qu’il prévoyait de faire de même contre le Bayern.)

Le dilemme de Guardiola d’ici la finale de la FA Cup est de savoir comment maintenir le rythme de ses joueurs clés, comme Erling Haaland et Kevin De Bruyne, sans mettre trop de minutes de plus dans leurs jambes ni risquer de se blesser. Les matchs de championnat restants de City contre Brighton & Hove Albion et Brentford – sans aucun enjeu – présentent un problème pour Guardiola car il pense que deux mauvaises performances pourraient avoir un impact sur le match contre United.

« Je ne sais pas s’ils ont ce sentiment de jouer contre Brighton et Brentford à ce stade, dans ces termes, car l’objectif de la Premier League est atteint, mais nous ne pouvons pas perdre grand-chose, sinon cela rend les choses plus difficiles », a-t-il déclaré. a déclaré mardi lors d’une conférence de presse. « La finale exigeante de la FA Cup contre Man United sera vraiment, vraiment difficile, et j’ai commencé à regarder un peu quelques minutes de l’Inter Milan et je suis vraiment impressionné, vraiment impressionné par ce qu’ils font. »

Man United a dû se battre et serrer les dents pour compléter son triplé historique il y a près de 25 ans, en contraste frappant avec le chemin assez serein de City. Morris & Stenning/Mirrorpix/Getty Images

C’est un coup du sort que City cherche à égaler un exploit réalisé pour la première fois par United, leurs voisins de la ville, et c’est United, avec l’Inter, qui se dressent sur leur chemin.

Lorsque Liverpool visait à devenir la première équipe anglaise à faire le triplé en 1977, ils ont été battus par United lors de la finale de la FA Cup entre la levée du titre de première division et la Coupe d’Europe. Liverpool a été la force dominante du football anglais pendant une grande partie des années 1970 et 1980, remportant 11 titres de champion et quatre Coupes d’Europe en deux décennies entre 1970 et 1990, mais 1977 était aussi proche que possible du triplé. Et malgré toute la domination de United sous Ferguson – 13 titres de champion, cinq FA Cup et quatre finales de la Ligue des champions – tout s’est réuni une seule fois en 1999.

Guardiola et City sont les prochains à se tenir au bord de l’histoire. Comme United peut leur dire, la chance ne se présente pas très souvent.