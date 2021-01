L’ancien candidat démocrate à la présidentielle et millionnaire Andrew Yang s’est lancé dans la controverse après avoir comparé le mouvement pro-palestinien Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS) à des campagnes anti-juives «fascistes».

Dans un article de vendredi pour le média juif Forward, Yang, qui est candidat à la mairie de New York, a détaillé certaines de ses politiques pour la communauté juive – y compris sa position personnelle sur le mouvement BDS.

«Une administration Yang repoussera le mouvement BDS, qui condamne Israël pour une punition économique injuste», a écrit Yang, avant de prétendre que le mouvement – qui œuvre spécifiquement pour boycotter l’État d’Israël en faveur des droits des Palestiniens – est « Ancré dans la pensée et l’histoire antisémites. » Le mouvement revient à «Boycotts fascistes des entreprises juives» au 20e siècle, il a écrit.

La comparaison désinvolte et haletante de Yang a rapidement suscité des critiques sur les médias sociaux, y compris de la part de certains membres de la communauté juive.

Écrivain contributeur des courants juifs Alex Kane appelé Les mots de Yang « Une comparaison fausse et fausse, » et revendiqué le politicien «Semble profondément ignorant de la Palestine, des Palestiniens et du BDS.»

Un tweeter juif interrogé si Yang a réalisé qu’il appelait de nombreux Juifs «Nazi-esque» avec son commentaire, tandis que d’autres ont appelé le point de vue de Yang «Décevant et ignorant», «Faux et scandaleux»et « mort cérébrale. »

Décevant qu’une fois de plus le BDS soit directement lié à l’antisémitisme. Tous les meilleurs prétendants à la mairie de New York en 2021 sont des faucons d’Israël. https://t.co/qsBvBkeODg – Ross Barkan (@RossBarkan) 22 janvier 2021

Il est intéressant de voir comment Upstate Yang confond non seulement le nazisme avec le BDS et le sionisme avec la judéité (qui est antisémite BTW) mais comment utilise la reprise pandémique comme un moyen de discréditer le boycott économique en tant qu’outil. Toujours bizarre quand ils disent que BDS choisit Israël – cela vient de l’intérieur d’Israël / Palestine! https://t.co/b1MZLIBc5j – Dr Steven W. Thrasher (@thrasherxy) 22 janvier 2021

Un autre politicien tombe dans le piège du proxénétisme israélien et fait une fois de plus l’affirmation fausse et scandaleuse que la critique d’Israël est antisémite.@AndrewYang devrait avoir honte. Pourquoi ne pas passer une journée à Bay Ridge parmi les Palestiniens et leur demander leur avis? https://t.co/SnKeiCCiyI – Hashem Said (@hash_said) 22 janvier 2021

Une autre personne a dit qu’elle était « content » acheter aux entreprises juives, rappelant à Yang que le mouvement BDS concernait l’Etat d’Israël, pas les Juifs. « L’opposition conflictuelle d’un État occupé à l’antisémitisme est intellectuellement malhonnête », elle a écrit.

Linda Sarsour, ancienne directrice exécutive controversée de l’Association arabe américaine de New York, a écrit à Yang: «J’espère que vous parlerez aux New-Yorkais palestiniens. Cette comparaison est absolument scandaleuse et fausse. C’est aussi dangereux.

D’autres ont été moins surpris, avec un utilisateur de Twitter affirmant que lorsqu’elle a rencontré Yang dans le New Hampshire lors de l’échec de sa campagne présidentielle de 2020, il a refusé de donner « Une réponse directe » sur son opinion sur le mouvement BDS.

«Lorsqu’un de mes amis, également palestinien, lui a posé des questions difficiles sur le financement de l’occupation israélienne, il a répondu:« Pourquoi la réduire? »» elle a allégué.

La campagne du maire de Yang a déjà rencontré un certain nombre d’autres controverses, y compris après des commentaires sur la difficulté de vivre à Manhattan dans un appartement de deux chambres pendant la pandémie.

Ironiquement, Yang lui-même a été marqué «Nazi-esque» le mois dernier, après avoir tweeté controversé, «Y a-t-il un moyen pour quelqu’un de montrer facilement qu’il a été vacciné – comme un code à barres qu’il peut télécharger sur son téléphone? Il devrait y en avoir.

