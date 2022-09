Comparaison injuste – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Un contributeur récent a partagé une expérience personnelle de fausse couche pour défendre les droits à l’avortement. Ce faisant, elle a comparé une fausse couche à une personne choisissant d’avorter une grossesse. Une fausse couche est un avortement spontané et une perte de grossesse. Ils surviennent normalement au cours du premier trimestre et la principale cause est une anomalie chromosomique. Viennent ensuite d’autres causes, notamment médicales. Quelle que soit la cause, il est injuste d’assimiler une fausse couche non planifiée à un choix personnel d’interrompre une grossesse.

Les fausses couches peuvent devoir être suivies d’une procédure médicale qui aide à guérir. Mais ce scénario n’est pas non plus la même chose qu’un choix personnel. Le choix personnel est intentionnel et non imprévu. L’Institut Guttmacher, qui suit les données sur l’avortement, déclare que 1 à 3 % de tous les avortements sont pratiqués pour une nécessité médicale, y compris les fausses couches. Les 97% restants sont répertoriés comme choix personnel. Certaines sources l’appellent l’avortement par commodité.

Il était intéressant de lire que « les femmes sont sages et comprennent les conséquences ». Toute femme que je connais peut désigner une femme qui a avorté et confirmer que de nombreuses femmes ne sont pas sages et que certaines ne comprennent pas ou ne se soucient même pas des conséquences. Si les femmes en ont compris les conséquences, comment se fait-il qu’elles soient si nombreuses à devoir choisir un avortement de convenance ?

Enfin, il devrait être clair pour un chrétien que les Dix Commandements donnent la position de Dieu sur le fait de prendre une vie, dans l’Écriture déclarant « Tu ne tueras pas ». Dans une période de péril et de défi, nous devons faire confiance à Dieu, qui nous montrera la sortie.

Boucliers de Susan Brambert

Oswego