Comparaison graphique Xenoblade Chronicles X « Wii U Vs. Definitive Edition » (MISE À JOUR)

Combattez pour survivre dans un monde extraterrestre mystérieux et explorez la planète avec votre propre robot géant dans Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, disponible sur Switch le 20 mars 2024. Initialement disponible sur Wii U 2015, le RPG d’action arrive sur Nintendo Switch avec des visuels améliorés, des éléments d’histoire ajoutés et bien plus encore.

Vous vous demandez à quel point ces visuels sont « améliorés » ? Bien que nous n’ayons pas encore de réponse définitive, nous proposons quelques vidéos de comparaison. Les vidéos de cet article présentent la bande-annonce d’aujourd’hui ainsi que des images de la version originale de la Wii U. Il semble qu’il y ait eu une refonte visuelle, mais pas massive. Qu’en penses-tu?

Nous sommes en 2054. Les humains ont fui la Terre au milieu d’une guerre intergalactique destructrice. En tant que survivant et membre de la colonie de New Los Angeles (NLA), votre mission est d’aider à construire une nouvelle maison sur la planète tentaculaire et hostile de Mira. Explorez ce monde ouvert et transparent à travers cinq continents d’un autre monde regorgeant de créatures inconnues – dont certaines sont à l’échelle épique – et combattez pour l’avenir de l’humanité.

Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition présente votre personnage au centre de l’action dans une histoire de science-fiction autonome. Personnalisez l’apparence et la classe de votre avatar à votre guise et choisissez parmi une grande variété d’options dans un système de combat complet aussi profond que vous le souhaitez. Une fois que vous aurez fait vos preuves auprès de l’organisation BLADE, vous pourrez également débloquer un puissant Skell : votre robot géant et personnalisable, compétent en exploration et en combat, pour vous aider dans vos aventures à travers Mira.

Pendant que vous participez à l’effort de reconstruction, vous apprendrez à connaître les habitants de NLA, les aiderez à résoudre leurs problèmes et développerez des affinités avec les membres de votre groupe pour débloquer des quêtes contenant des équipements rares et d’autres récompenses à gagner. De plus, rejoignez une équipe en ligne* et participez à des missions multijoueurs spécifiques, notamment des batailles Global Nemesis extrêmement difficiles ! Vous pouvez même recruter les avatars d’autres joueurs dans votre équipe dans l’histoire principale.

Il y a encore plus à découvrir dans cette version définitive du jeu. Qui est la mystérieuse silhouette encapuchonnée sur la plage ? Il faudra rester à l’écoute pour en savoir plus…