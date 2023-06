Comparaison Fubo vs Sling pour les fans de football

Lorsqu’il s’agit de choisir un service de streaming, plusieurs facteurs doivent être pris en compte. Le coût, la gamme de chaînes et d’autres fonctionnalités peuvent vous aider à choisir celle qui vous convient le mieux. Alors que certains services tels que ESPN + ou MLS Season Pass s’adressent spécifiquement aux événements sportifs, d’autres ressemblent davantage à la télévision par câble ou par satellite traditionnelle. Deux des options les plus populaires sont Fubo et Sling. Nous espérons que vous trouverez cette comparaison utile dans votre processus de prise de décision.

Comparaison Fubo vs Sling : Coût

La première chose dont la plupart des gens s’inquiètent est le coût. Fubo et Sling sont tous deux plus chers que des services tels que ESPN+, Paramount+ ou Peacock. En effet, Fubo et Sling remplacent la télévision par câble, offrant une grande variété de programmes en direct à partir de différents réseaux. Cependant, les deux sont toujours moins chers que la plupart des plans de câble ou de satellite. Actuellement, Fubo propose un essai gratuit de 7 jours, tandis que Sling propose souvent différentes économies sur votre premier mois de service.

Le coût varie en fonction du plan que vous choisissez, avec différents niveaux offrant différents canaux et fonctionnalités. Les deux services ont la possibilité d’annuler à tout moment, ainsi que des forfaits complémentaires qui ajoutent des chaînes premium et d’autres mises à niveau.

Comparaison Fubo vs Sling : Canaux

Les gammes de chaînes pour Fubo sont beaucoup plus robustes que Sling, ce qui justifie le coût plus élevé. Les chaînes locales (ABC, CBS, FOX, NBC, Univision, etc.) sont incluses dans les deux, mais la disponibilité spécifique varie d’un marché à l’autre. Une antenne HD vous permet d’accéder à tous ces canaux.

Chaînes FuboPro 171 ESPN, ESPN2, FOX, FS1, FS2, beIN SPORTS, TUDN, Fubo Sports, États-Unis, Universo Fubo Elite 240 ESPN, ESPN2, FOX, FS1, FS2, beIN SPORTS, TUDN, Fubo Sports, États-Unis, Universo, Zona Futbol Fubo Premier 249 ESPN, ESPN2, FOX, FS1, FS2, beIN SPORTS, TUDN, Fubo Sports, États-Unis, Universo, Zona Futbol Sangle Orange 31 ESPN, ESPN2, TNT, SCT Sling Bleu 39 FOX, FS1, TNT, SCT, États-Unis Sangle Bleu+Orange 44 ESPN, ESPN2, FOX, FS1, TNT, TBS, États-Unis

Comparaison Fubo vs Sling : Fonctionnalités

En plus des sélections de programmation, il existe d’autres fonctionnalités et subtilités qui accompagnent chaque service. Mais encore une fois, ils varient en fonction du plan que vous sélectionnez.

Les deux peuvent être diffusés depuis n’importe quel appareil mobile, votre ordinateur ou votre téléviseur intelligent.

Principales caractéristiques FuboPro * 1000 heures de cloud DVR

• 10 flux (sur connexion domestique) / 2 mobiles Fubo Elite * 1000 heures de cloud DVR

• 10 flux (sur connexion domestique) / 2 mobiles

* Affichage 4K Fubo Premier * 1000 heures de cloud DVR

• 10 flux (sur connexion domestique) / 2 mobiles

* Affichage 4K

• Inclut l’heure du spectacle Sangle Orange * 50 heures de stockage DVR

• 1 flux Sling Bleu * 50 heures de stockage DVR

• 3 flux Sangle Bleu+Orange * 50 heures de stockage DVR

• 1 flux (chaînes orange) / 3 flux (chaînes bleues)

Comparaison Fubo vs Sling: Compétitions de football

En ce qui concerne les compétitions de football que vous pouvez regarder, les deux offrent une bonne sélection. Rappelez-vous cependant que vous n’obtenez pas tous les jeux. Vous êtes au gré de ce que chaque réseau présente à la télévision nationale.

Avec Fubo, vous avez accès à beIN SPORTS Connect, qui vous donne accès à tous les matchs de Ligue 1, Copa Libertadores et Copa Sudamericana. Fubo propose également des matchs exclusifs de l’UEFA Nations League que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Encore une fois, notez que les compétitions répertoriées ne sont pour la plupart que des jeux sélectionnés.

Compétitions de football Chaînes de football FuboPro Premier League, Ligue 1, Liga MX, MLS, Coupe des ligues, Concacaf Champions League, Concacaf Nations League, Concacaf Gold Cup, UEFA Euros, UEFA Nations League, UEFA Champions League, Matches amicaux ESPN, ESPN2, FOX, FS1, FS2, beIN SPORTS, TUDN, Fubo Sports, États-Unis, Universo Fubo Elite Premier League, Ligue 1, Liga MX, MLS, Coupe des ligues, Concacaf Champions League, Concacaf Nations League, Concacaf Gold Cup, UEFA Euros, UEFA Nations League, UEFA Champions League, Matches amicaux ESPN, ESPN2, FOX, FS1, FS2, beIN SPORTS, TUDN, Fubo Sports, États-Unis, Universo, Zona Futbol Fubo Premier Premier League, Ligue 1, Liga MX, MLS, Coupe des ligues, Concacaf Champions League, Concacaf Nations League, Concacaf Gold Cup, UEFA Euros, UEFA Nations League, UEFA Champions League, Matches amicaux ESPN, ESPN2, FOX, FS1, FS2, beIN SPORTS, TUDN, Fubo Sports, États-Unis, Universo, Zona Futbol Sangle Orange USMNT, USWNT ESPN, ESPN2, TNT, SCT Sling Bleu Premier League, Liga MX, MLS, Concacaf Champions League, Concacaf Nations League, Concacaf Gold Cup, UEFA Euros, UEFA Nations League, UEFA Champions League, Friendlies, USMNT, USWNT FOX, FS1, TNT, SCT, États-Unis Sangle Bleu+Orange Premier League, Liga MX, MLS, Concacaf Champions League, Concacaf Nations League, Concacaf Gold Cup, UEFA Euros, UEFA Nations League, UEFA Champions League, Friendlies, USMNT, USWNT ESPN, ESPN2, FOX, FS1, TNT, TBS, États-Unis

Quel est le meilleur pour vous?

Cela dépend de combien vous voulez dépenser et de ce que vous recherchez. Fubo vous coûte plus cher mais offre une gamme plus complète de chaînes et de programmes de football. Mais, par exemple, si vous aimez vraiment la Premier League et les équipes nationales américaines, Sling Blue est une excellente valeur.

Quoi qu’il en soit, vous réaliserez des économies par rapport aux services de télévision traditionnels et vous ne manquerez pas de footy à regarder.