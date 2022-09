Comparaison entre Moondrop Aria et Snow Edition

La Moondrop Aria est probablement la paire d’IEM la plus populaire en vente aujourd’hui. Connue pour son réglage exceptionnel et son prix abordable, cette paire a essentiellement dominé toutes les listes de recommandations audiophiles depuis son lancement au début de l’année dernière.

Cette année, Moondrop a lancé une version différente de l’Aria, appelée Snow Edition. Apparemment, certains audiophiles se sont offusqués de l’accordage plutôt populiste de l’Aria et voulaient plus de précision et de neutralité dans le son. C’est donc exactement ce que Moondrop a fait et a placé des flocons de neige géants sur les côtés des écouteurs pour que tout le monde sache à qui ils sont destinés.

Mis à part les insultes à peine voilées, nous avons maintenant deux variantes assez différentes du même IEM, conçues pour plaire aux deux principaux camps du monde audio. L’un qui aspire à la neutralité et l’autre au plaisir. Voyons comment ils fonctionnent.

Concevoir

Les deux variantes de l’Aria ont le même design de base qui est fabriqué à partir d’un bloc d’aluminium solide et fait un bruit sourd lorsqu’il frappe votre bureau. La différence réside principalement dans la couleur et les finitions, l’Aria standard n’étant disponible qu’en noir avec un motif doré et l’édition Snow en argent avec un motif de flocon de neige complexe. L’Aria a également une texture plus rugueuse tandis que la SE a une finition plus lisse.

Ayant possédé des IEM Moondrop et vu aussi les Arias d’autres personnes, je peux dire que la finition de ceux-ci ne durera pas. Les Arias standard finissent par perdre beaucoup de leur éclat lorsqu’ils se frottent contre vos oreilles et que la peinture commence à s’écailler et à s’écailler. Je ne sais pas si la même chose se produira avec le SE, mais c’est possible.

Mis à part la peinture, la principale différence visuelle entre les deux est le câble. Les deux IEM utilisent des connecteurs à 2 broches encastrés standard, mais l’Aria est livrée avec un câble tressé en nylon noir tandis que la SE est livrée avec un câble en plastique recouvert d’argent.

Le câble SE est bon. Il est fin et léger et généralement imperceptible une fois que vous le portez. Il s’emmêle facilement et a tendance à conserver un peu sa forme.

Le câble Aria est plus épais et plus lourd. Il a également une plus grande microphonie et se fait plus facilement entendre bruisser contre vos vêtements dans votre oreille. Cependant, il se sent beaucoup mieux et s’emmêle rarement. Le séparateur pour câbles LR a un joli point de terminaison en métal et un autre embout en métal pour maintenir les deux câbles ensemble. Le cric à l’extrémité a également un revêtement en caoutchouc plus solide. C’est certainement un câble plus agréable et plus cher que celui fourni avec le SE.

Les deux IEM sont livrés avec une mallette de transport compacte. Il est un peu petit, vous devez donc enrouler agressivement les deux câbles pour qu’ils rentrent à l’intérieur, ce qui encourage également l’enchevêtrement et le vrillage du câble SE. L’Aria plus épaisse tient à peine dans son boîtier et nécessitait certainement un boîtier plus grand. Les étuis ont une poche pour placer les embouts auriculaires et peut-être un nettoyeur d’embout en option.

Dans l’ensemble, les deux Arias sont généralement des IEM bien faits malgré leur prix inférieur à 80 $, mais à moins que Moondrop n’ait apporté quelques améliorations, attendez-vous à ce que la peinture se détache après environ un an.

Confort

La conception de base de l’Aria est extrêmement confortable. Les deux IEM s’installent très bien dans votre oreille et donnent l’impression qu’ils ont été faits sur mesure pour cela. Le poids est gérable et ils ne dépassent pas trop. Les embouts auriculaires en silicone standard fournis avec sont également assez bons.

Les différences viennent des câbles, le SE ayant un câble plus collant qui est plus difficile à courber autour de vos oreilles et ne se sent pas aussi agréable que les crochets d’oreille caoutchoutés sur le câble Aria standard. Mais comme mentionné précédemment, le câble SE est plus léger alors que vous sentez constamment la présence du câble Aria plus lourd sur votre poitrine. Il devient également plus gênant en raison de son épaisseur.

Heureusement, vous pouvez toujours remplacer le câble par le vôtre si vous souhaitez un design, une texture ou une longueur différents, ou si vous souhaitez utiliser une connexion équilibrée.

Performance

Après avoir passé les premières minutes avec l’Aria standard, il est facile de comprendre pourquoi elles sont si populaires. C’est comme si la réponse en fréquence était réglée par la main de Dieu lui-même et il n’y a fondamentalement rien dont vous puissiez vous plaindre.

Les Moondrop Aria ont une signature audio légèrement en forme de V. Les fréquences des graves et des aigus ont été amplifiées par rapport à la référence, mais de manière méticuleuse, “nous faisons cette merde depuis des années” d’une manière que peu d’entreprises peuvent. Certes, Moondrop a essentiellement réutilisé son réglage du Starfield, qui lui-même a été réglé après le KXXS, donc ils ont vraiment fait exactement le même son avec des raffinements mineurs sur plusieurs années.

Le résultat final est un réglage à la limite de la perfection. La basse a un poids et un grondement agréables, mais ne devient jamais trop puissante ou gonflée. Les aigus ont une bonne dose d’éclat et de légèreté sans jamais être sifflants ou durs. Le milieu de gamme est très légèrement reculé, juste assez pour décaler subtilement l’accent vers les basses et les aigus, mais sans être noyé ni créer de trou au milieu.

En conséquence, le son est très dynamique et vivant tout en ayant une représentation raisonnablement fidèle de l’audio source. Et c’est la beauté du son d’Aria, où vous n’avez pas l’impression de compromettre l’intégrité de l’enregistrement original afin d’avoir un son amusant. C’est essentiellement le meilleur des deux mondes.

Passer de l’Aria standard à l’édition Snow donne d’abord l’impression que quelqu’un a vidé toutes les couleurs du monde. Cela me rappelle toujours le passage de l’affichage d’un téléphone du profil vif standard à un mode sRGB plus précis. C’est presque offensant au début.

Mais passez plus de quelques minutes à l’écouter et votre cerveau s’acclimate et vous réalisez que le son SE est une révélation en soi. Les haut-parleurs utilisent un diaphragme composite DLC à rigidité plus élevée et sont réglés sur la cible VDSF de Moondrop, conçue pour reproduire un son neutre plus précis.

Le résultat est un son qui est une bouffée d’air frais, en particulier dans le segment audio économique. Le SE a des caractéristiques de timbre exceptionnelles, la plupart des voix et des instruments sonnant juste et parfaitement naturels. Les aigus ont un flux plus naturel sans ajouter d’éclat ou d’énergie supplémentaire au sommet. Et bien que les basses aient une amplification extrêmement mineure, elles sont remarquablement propres et exceptionnellement bien contrôlées.

Les performances de milieu de gamme sont fantastiques. Comme le SE n’a pas autant d’énergie dans les graves et les aigus, le son apparaît initialement comme plus médian mais on se rend vite compte qu’il n’est pas autant accentué que «correct». Il n’y a vraiment pas de points notables d’accentuation ou de dépression sur la gamme de fréquences audibles, ce qui conduit à une présentation très uniforme quoique quelque peu ennuyeuse.

Le son global est juste vraiment transparent, dans la mesure où vous n’avez même pas l’impression d’écouter à travers quelque chose mais plutôt juste directement à la source audio elle-même. Les pilotes se dissolvent simplement dans vos oreilles et s’écartent, vous permettant de vous concentrer sur le son d’origine. Il est remarquablement banal de la meilleure façon possible, car les écouteurs minimisent l’ajout de personnalité au son dans la recherche de la précision.

Si les Aria sont comme des shuriken, les Snow Edition sont comme un scalpel. Cela ne me dérangerait même pas de les recommander à des fins de mastering ou de monitoring occasionnels, car ils sont vraiment très bons.

Revenir à l’Aria standard revient à augmenter à nouveau la saturation des couleurs. Au début, cela semble un peu voyant par rapport au SE, mais le réglage magistral de Moondrop vous séduit rapidement et il est facile de se perdre dans la musique.

En termes de performances techniques, il n’y a pas une tonne de différence entre les deux. Les deux sont raisonnablement bien résolus avec de bonnes performances d’imagerie. La mise en scène sonore est banale, comme on peut s’y attendre d’une conception IEM, mais les deux sonnent toujours raisonnablement spacieux pour ne pas être claustrophobes. Vraiment, la principale différence va se résumer au réglage.

Conclusion

Si vous êtes intéressé par le monde IEM, il y a de fortes chances que vous possédiez déjà le Moondrop Aria standard. Si ce n’est pas le cas, il devrait figurer en haut de votre liste de courses, car il s’agit vraiment d’une fantastique paire d’écouteurs et d’un incontournable pour quiconque dispose de 80 $.

Quant à la Snow Edition, celle-ci est vraiment pour les puristes. Je ne peux pas imaginer que beaucoup de gens aient un problème avec le réglage Aria standard, mais pour ceux qui le font, j’imagine que l’édition Snow plairait énormément. C’est une précision sans vergogne avec juste ce qu’il faut de plaisir mélangé. Au même prix de 80 $ que le modèle standard, le SE est la preuve que vous pouvez avoir un son de qualité audiophile sans vous ruiner.

Quel que soit votre choix, les deux Aria sont des produits exceptionnels et valent bien leur prix demandé.

Grâce à Espace casque pour fournir les unités d’examen.