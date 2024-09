Comparaison entre l’acte d’accusation de Sean « Diddy » Combs et les affaires d’abus sexuels de R. Kelly

CNN

Certaines des similitudes entre les affaires portées contre Sean « Diddy » Combs cette semaine et Robert Sylvester Kelly il y a plusieurs années sont évidentes au premier coup d’œil : tous deux sont des musiciens mondialement connus, puissants et influents qui ont été accusés de crimes sexuels par des procureurs fédéraux de la ville de New York.

Mais le cas de Combs fait écho à celui de R. Kelly d’une autre manière : dans chaque cas, les procureurs se sont appuyés sur une utilisation inédite du Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, ou RICO, pour les inculper d’allégations d’utilisation de ce pouvoir et de cette renommée pour manipuler les ressources, les entreprises et les personnes qui leur répondaient pour commettre des crimes – et tenter de les dissimuler.

« Il y a certainement des parallèles dans ces cas », a déclaré Nadia Shihata, l’ancienne procureure fédérale qui a jugé l’affaire de 2021 contre Kelly dans le district oriental de New York, l’une des deux qui ont scellé la chute du chanteur de R&B.

« Bien sûr, la conduite dans chaque cas est quelque peu différente. Mais il y a cette idée d’une superstar qui utilise les employés et l’entourage à sa disposition pour faciliter des crimes de violence sexuelle vraiment graves », a-t-elle déclaré à CNN, « et pour utiliser la coercition et le contrôle des victimes pour les contraindre à se livrer à des activités sexuelles qu’elles n’auraient pas eues autrement. »

Kelly purge désormais une peine de 30 ans de prison pour l’affaire de New York, après avoir été condamné pour racket et trafic sexuel, et de 20 ans pour une autre affaire du district Est de l’Illinois, où il a été condamné pour pornographie infantile et séduction de mineur. Kelly a depuis fait appel des deux condamnations et a déposé en juillet une requête auprès de la Cour suprême des États-Unis pour annuler sa condamnation dans l’Illinois, affirmant que les accusations auraient dû être prescrites.

Combs a quant à lui été inculpé dans le district sud de New York de trois chefs d’accusation : complot de racket, trafic sexuel et transport à des fins de prostitution. Il a plaidé non coupable et risque la prison à vie s’il est reconnu coupable.

Une distinction clé entre les deux est que les affaires contre Kelly impliquaient des victimes mineures, alors que Combs n’a pas été accusé d’actes répréhensibles contre des mineurs – et il est possible que cela évolue vers une stratégie de défense, ont déclaré les experts, dans laquelle les avocats de Combs soutiennent que ses prétendues victimes étaient des participantes consentantes.

Quoi qu’il en soit, les accusations contre Combs sont « des accusations très, très graves », a déclaré l’avocat des droits civiques et analyste juridique de CNN Areva Martin, qui ont « une étrange similitude » avec celles contre Kelly à New York – « une autre icône de la musique, qui purge actuellement une peine de 30 ans de prison pour des allégations très similaires à celles qui ont été déposées contre lui à New York, puis une condamnation ultime lors du procès. »

La loi RICO, qui date de 1970, a été créée pour poursuivre les criminels organisés qui affectent le commerce entre États. Toute affaire de racket se concentre sur une soi-disant « entreprise », ou sur le groupe qui commet l’infraction présumée – pensez à la mafia.

Mais le recours au RICO pour poursuivre Kelly a été « une utilisation pionnière de la loi RICO contre un seul individu », et l’affaire Combs « suit la même architecture juridique », selon John Miller, analyste en chef de la police et du renseignement de CNN. Il a décrit la stratégie comme un « ajustement créatif pour cibler des individus dont les propres empires de richesse et les entreprises ont été exploités pour leur permettre de commettre des crimes graves de manière continue ».

« L’affaire R. Kelly, l’enquête menée par (Homeland Security Investigations), les poursuites en tant qu’affaire RICO étaient des poursuites fédérales inhabituelles, avec une structure inhabituelle », a déclaré Miller. « Et c’est vraiment devenu un modèle, non seulement pour l’enquête P. Diddy, mais probablement pour le District Sud et la façon dont ils ont organisé tout cela. »

Lorsque le district Est de New York a inculpé Kelly en vertu de la loi RICO – l’acte d’accusation de l’Illinois ne s’appuyait pas sur cette loi – il l’a placé à la tête d’une entreprise composée du chanteur et de son entourage, y compris ses managers, gardes du corps, chauffeurs et assistants personnels.

L’objectif de l’entreprise, selon l’acte d’accusation de l’EDNY, n’était pas seulement de promouvoir Kelly et sa musique, mais également de « recruter des femmes et des filles pour se livrer à des activités sexuelles illégales avec Kelly ».

Plus précisément, les procureurs de l’EDNY ont déclaré que Kelly choisissait des filles et des femmes parmi le public à son concert, puis demandait à d’autres personnes au sein de l’entreprise de les amener dans les coulisses. L’entreprise organisait ensuite la visite des filles et des femmes à Kelly, et c’est à ce moment-là que les crimes sexuels avaient lieu, y compris la production de pornographie infantile.

Aujourd’hui, de l’autre côté de l’East River, les procureurs du SDNY accusent Combs d’être le chef de sa propre entreprise, qui comprenait plusieurs entreprises et employés, dont des agents de sécurité, du personnel de maison et des assistants personnels. Certains de ses objectifs étaient légitimes : promouvoir Combs en tant que musicien et exploiter son vaste empire commercial, qui, selon l’acte d’accusation, comprenait des maisons de disques, un studio, une ligne de vêtements, une agence de marketing et une entreprise de spiritueux.

Mais l’entreprise s’est également livrée à une série de crimes, comme le trafic sexuel, le travail forcé, l’enlèvement, l’incendie criminel, la corruption et l’obstruction à la justice, selon l’acte d’accusation. Et pendant une décennie, Combs « a abusé, menacé et contraint des femmes et d’autres personnes de son entourage à satisfaire ses désirs sexuels, à protéger sa réputation et à dissimuler sa conduite ».

L’entreprise de Combs a « permis » ce comportement, selon l’acte d’accusation, en payant les victimes, en manipulant leurs opportunités de carrière ou en obtenant de la drogue pour les maintenir en règle. Les membres de l’entreprise ont également été témoins d’actes de violence de la part de Combs contre les victimes, selon l’acte d’accusation. Plutôt que d’intervenir, ils ont cherché à les dissimuler.

L’un des avantages d’une conspiration RICO est qu’elle permet au SDNY d’élargir la portée de ses poursuites, a déclaré Neama Rahmani, ancien procureur fédéral et président de West Coast Trial Lawyers.

Il a évoqué l’agression de l’ex-petite amie de Combs, Casandra « Cassie » Ventura, filmée en 2016, qui n’était pas couverte par le délai de prescription pour être poursuivie lorsque CNN a publié les images de l’agression en mai – et pour laquelle Combs s’est excusé. On ignore si Ventura a signalé les allégations d’abus à la police et un procès fédéral a été réglé ultérieurement.

L’acte d’accusation du SDNY décrit un incident qui semble correspondre à l’agression, l’incluant comme preuve à l’appui de l’accusation de complot de racket.

« Vous pouvez faire intervenir de nombreux comportements pertinents ou des actes prédicatifs qui ne sont pas de nature fédérale », a déclaré Rahmani, ajoutant : « Cela fait intervenir de nombreuses preuves, de nombreux crimes – et franchement, cela fait intervenir beaucoup de gens. »

Il reste à voir si quelqu’un d’autre sera inculpé en lien avec les allégations dans l’affaire Combs.

Alors que les victimes de Kelly comprenaient des filles mineures, les procureurs du SDNY n’ont pas accusé Combs d’avoir victimisé des mineurs – une divergence significative dans leurs affaires.

L’acte d’accusation contre Combs mentionne un certain nombre de victimes présumées, dont des femmes et des travailleuses du sexe, mais ne précise pas leur nombre. L’avocat de Combs a affirmé que l’affaire se concentrait sur une seule victime – l’accusation de trafic sexuel est basée sur des allégations impliquant une seule victime non identifiée – alors que les procureurs fédéraux ont insisté sur le fait qu’il y en avait plusieurs.

Cette distinction, la question du consentement, pourrait émerger comme un élément clé de la défense de Combs, a déclaré Rahmani, la décrivant comme « fondamentalement, la seule défense ».

« Il ne prétendra pas que cela n’a pas eu lieu ou que c’était quelqu’un d’autre », a déclaré Rahmani. « Évidemment, les relations sexuelles consenties entre adultes sont légales, tant qu’il n’y a pas de force, de fraude ou de coercition – c’est ce qui constitue un trafic – ou tout autre élément commercial – c’est ce qui constitue une prostitution. »

« La seule chance qu’il ait de gagner ce procès est que des témoins témoignent et que les jurés croient qu’il s’agissait d’un mariage consensuel. »

Miller a acquiescé : les victimes mineures de Kelly ne pouvaient pas donner leur consentement, a-t-il noté, « alors que le point crucial de la défense de Combs sera qu’il s’agissait de fêtes sauvages avec des participants consentants impliqués dans le sexe, la drogue et le hip-hop, et que tout le monde s’amusait jusqu’à ce que ce ne soit plus le cas. »

Eric Levenson de CNN a contribué à ce rapport.