Comparaison du Galaxy Z Flip 5, du Razr Plus et du Find N2 Flip : comment chaque téléphone à clapet se superpose

Le nouveau Galaxy Z Flip 5 de Samsung, a fait ses débuts au Événement déballé la semaine dernière, révélant des changements de conception qui incluent un écran de couverture plus large et une charnière repensée. Le nouveau Z Flip 5 fait face à la concurrence du Razr Plus de Motorola et du Oppo Find N2 Flip, qui utilisent tous deux une conception de téléphone à clapet similaire combinée à des écrans de couverture plus grands.

Cette histoire fait partie Événement Samsungla collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur les produits Samsung les plus populaires.

Le Galaxy Z Flip 5 dispose d’un nouvel écran de couverture qui s’étend sur la majeure partie du panneau avant du téléphone, à l’exception d’une découpe de l’appareil photo. Samsung a abandonné l’écran relativement minuscule vu sur le Galaxy Z Flip 4, qui n’était que de 1,9 pouces contre 3,4 pouces sur le Z Flip 5. Ce changement vous permet d’utiliser certaines applications et widgets sans avoir à ouvrir le téléphone, et il est assez grand pour accueillir un clavier complet, vous permettant d’envoyer un texte rapide.

Contrairement au Razr Plus, qui autorise presque toutes les applications Android sur son écran de couverture, Samsung adopte une approche plus organisée en n’autorisant que les applications et les widgets conçus pour être utilisés sur son écran plus petit. Certaines des applications prises en charge incluent YouTube et des applications de messagerie comme WhatsApp. Les autres applications ne peuvent être utilisées que lorsque le Z Flip 5 est déplié. Quelle que soit l’approche que vous préférez, cela dépendra probablement de vos préférences personnelles, mais davantage d’applications pourraient arriver sur l’écran de couverture du Z Flip 5 plus tard cette année.

Contrairement à ses rivaux de téléphone à clapet, le téléphone Find N2 Flip d’Oppo a un écran de couverture orienté verticalement. Sareena Dayaram/Crumpe

Sur le trio, l’Oppo Find N2 Flip est le seul avec un grand écran de couverture orienté verticalement. En février, j’ai eu l’occasion d’utiliser le téléphone à clapet d’Oppo et j’ai trouvé que son écran de couverture était pratique pour des analyses rapides de la météo et des notifications de lecture sans avoir besoin d’ouvrir le téléphone. Cependant, le Find N2 Flip est plus limité en fonctionnalités que ses rivaux car il y a une plus petite sélection de widgets à choisir et aucun support d’application du tout.

Outre l’expérience de l’écran de couverture, les principaux domaines dans lesquels ces trois téléphones à clapet diffèrent incluent la durabilité, le processeur et les mises à jour logicielles.

Le Galaxy Z Flip 5 a un indice de résistance à l’eau IPX8, ce qui signifie qu’il peut résister à une immersion dans l’eau jusqu’à 1,5 mètre (environ 5 pieds) pendant 30 minutes. Aussi impressionnant que cela soit, il manque de résistance à la poussière. À ce problème, Samsung affirme que la charnière du Z Flip 5 possède de minuscules brosses qui devraient aider à repousser les particules de poussière.

Le Motorola Razr Plus est le premier téléphone à clapet à avoir un indice IP pour la poussière. Crumpe

Le Razr Plus, en comparaison, est le premier téléphone pliable doté d’un indice IP réel de résistance à la poussière. Il a un indice de protection IP52. Le premier chiffre fait référence à la protection contre la poussière et le deuxième chiffre à la résistance à l’eau. Sur la base de sa cote, le Razr Plus peut résister à une pénétration limitée de poussière et résister aux éclaboussures et peut-être à une pluie légère. Cependant, il ne supporte pas l’immersion.

Le Z Flip 5 utilise le processeur le plus récent et le plus rapide des trois, fonctionnant sur le chipset Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm pour Galaxy. Le Razr Plus utilise à la place le Snapdragon 8 Plus Gen 1 de l’année dernière. Le Find N2 Flip utilise le Dimensity 9000 Plus de Mediatek, également sorti l’année dernière.

Les trois appareils fonctionnent sur Android 13, avec le Z Flip 5 et le Find N2 Flip offrant quatre ans de mises à jour logicielles. Le Razr Plus de Motorola est à un an des deux autres téléphones, avec une promesse de trois ans. C’est à peu près la même chose pour les mises à jour de sécurité, Samsung et Oppo fournissant cinq ans de support tandis que Motorola s’engage à quatre ans.

Pour plus de détails sur la façon dont les trois téléphones à clapet se superposent, consultez notre tableau des spécifications ci-dessous.