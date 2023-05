Comparaison du couronnement du roi Charles et de la reine Elizabeth

En revanche, le fils aîné de Charles, le prince William, a 40 ans. Dans la dernière étape du couronnement, après que Charles ait été assis sur son trône, William s’est agenouillé devant son père, a placé ses mains entre les mains de Charles et lui a promis fidélité.

«Moi, William, prince de Galles, je vous promets ma loyauté, et je vous apporterai la foi et la vérité, en tant que votre lige de la vie et de l’intégrité physique. Alors aidez-moi Dieu », a-t-il dit, avant d’embrasser son père sur la joue.