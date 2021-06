Comparaison des vaccins COVID-19. Quel vaccin vais-je recevoir ? Qu’en est-il des effets secondaires et de la comparaison de l’efficacité ?

La Food and Drug Administration des États-Unis a accordé jusqu’à présent des autorisations d’utilisation d’urgence pour trois vaccins COVID-19. Nous comparons les différents clichés disponibles, et plusieurs encore en cours d’approbation pour une utilisation aux États-Unis.

Quels vaccins sont déjà approuvés ?

Les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna sont disponibles pour les Américains depuis décembre.

Un vaccin développé par Janssen Pharmaceuticals, une société de Johnson & Johnson, a été autorisé fin février.

AstraZeneca, en collaboration avec l’Université d’Oxford, devrait demander l’autorisation de la FDA pour son vaccin dans quelques semaines, et Novavax devrait suivre avec son application plus tard en avril ou mai.

Quelle technologie utilise chaque vaccin ?

Beaucoup vaccins utiliser des versions ou des composants affaiblis ou inactivés de l’agent pathogène responsable de la maladie pour stimuler la réponse immunitaire du corps. Cependant, les vaccins développés par Pfizer–BioNTech et Moderna tirent parti de l’ARN messager (ARNm), qui demande aux cellules de produire un protéine à la surface du virus. le le système immunitaire reconnaît les personnes déclenchées par le vaccin doper les protéines en tant qu’envahisseurs et crée des anticorps pour bloquer les futures attaques du virus qui cause le COVID-19.

Le vaccin Johnson & Johnson adopte l’approche la plus traditionnelle. Les adénovirus sont des virus courants qui provoquent généralement des rhumes ou des symptômes pseudo-grippaux. L’équipe J&J a utilisé un adénovirus modifié qui peut pénétrer dans les cellules mais ne peut pas s’y répliquer ni causer de maladie. le Le vaccin contient ce virus modifié qui délivre une protéine de pointe, activant le système immunitaire.

Le vaccin AstraZeneca-Oxford utilise également un adénovirus, en l’occurrence un virus du singe que le système immunitaire humain ne reconnaît pas. Il délivre le gène qui code la protéine de pointe aux cellules humaines plutôt que la protéine elle-même.

Le vaccin de Novavax agit en administrant des protéines de pointe cultivées en laboratoire ainsi qu’un composé qui attire les cellules immunitaires vers le site d’injection.

Où chaque vaccin est-il développé ?

Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson et Novavax sont toutes des sociétés basées aux États-Unis. Le vaccin J&J a été développé par des chercheurs de l’Université Harvard et de Leiden, aux Pays-Bas. Moderna, basée à Cambridge, Massachusetts, a développé son vaccin en collaboration avec des scientifiques du gouvernement américain. Le vaccin AstraZeneca a été développé par l’Université d’Oxford et sa société dérivée, Vaccitech. BioNTech, une société de biotechnologie basée à Mayence, en Allemagne, s’est associée à Pfizer pour tester et produire son vaccin.

Combien de coups dois-je obtenir ?

Tous les vaccins, à l’exception de celui de Johnson & Johnson, nécessitent deux injections pour entraîner suffisamment le système immunitaire à combattre le coronavirus.

Après une dose du vaccin Pfizer, par exemple, son efficacité contre la maladie a atteint jusqu’à 52 % après 12 jours, et jusqu’à 95 % une semaine après la deuxième dose, selon une étude. C’est pourquoi il est important pour les personnes qui n’ont reçu qu’une seule dose de continuer à pratiquer les précautions habituelles, comme le port du masque et le maintien de la distance sociale. Les Centers for Disease Control and Prevention suggèrent d’obtenir la deuxième injection aussi proche que possible du schéma posologique recommandé, mais pas plus tôt.

Le vaccin J&J est un vaccin à dose unique. Cependant, la société teste également un schéma à deux doses, les deux injections étant données à huit semaines d’intervalle.

Combien coûtent les vaccins par dose ?

Moderna et Pfizer–Jusqu’à présent, BioNTech a vendu la majorité de ses doses aux pays à revenu élevé, notamment les États-Unis, le Canada et l’Union européenne. Ce sont aussi les vaccins les plus chers.

AstraZeneca-Oxford a le moins cher des cinq vaccins. L’entreprise s’est engagée à ne pas en profiter tant que durera la pandémie.

Il y a eu des rapports de différents prix payés par les gouvernements dans différentes parties du monde.

Combien les États-Unis ont-ils dépensé pour chacun ?

Dans l’ensemble, le gouvernement américain a conclu des accords sur les vaccins totalisant plus de 9 milliards de dollars avec plusieurs sociétés privées, mais les accords varient en taille.

Le géant pharmaceutique Merck recevra également 105 millions de dollars du gouvernement pour aider à produire le vaccin J&J.

Combien de doses de chacun les États-Unis recevront-ils ?

Le président Joe Biden a déclaré en mars que les États-Unis auront suffisamment de vaccins pour chaque adulte aux États-Unis d’ici la fin mai. Le principal défi sera désormais de distribuer les doses et de convaincre les hésitants de les prendre.

Avons-nous assez de vaccins pour tout le monde?

Les États-Unis ont acheté plus d’un milliard de doses de vaccin pour une population de 330 millions d’habitants.

Selon une étude de l’équipe Policy de ONE, les pays les plus riches du monde ont collectivement acheté 1 milliard de doses de plus que ce dont leurs citoyens ont besoin. Le reste du monde n’a pu obtenir que 2,5 milliards de doses – pas assez pour vacciner leurs populations.

Les surdoses achetées par les pays riches suffiraient à elles seules à vacciner l’ensemble de la population adulte d’Afrique. Dans de nombreux pays en développement, une couverture vaccinale généralisée pourrait ne pas être atteinte avant 2023, à moins que des pays comme les États-Unis partagent leur excédent.

Les exigences de température et de stockage diffèrent-elles d’un vaccin à l’autre ?

Les vaccins à ARNm de Pfizer–BioNTech et Moderna nécessitent une chaîne du froid compliquée pour les distribuer en toute sécurité. À chaque étape du processus, les boîtes de vaccins doivent être maintenues exactement à la bonne température. Le vaccin Pfizer-BioNTech doit être utilisé dans les cinq jours suivant le transfert au réfrigérateur. Le vaccin Moderna peut se conserver au réfrigérateur pendant un mois et le vaccin J&J peut être conservé au réfrigérateur pendant au moins 3 mois.

Les vaccins Novavax et AstraZeneca-Oxford peuvent être conservés dans des réfrigérateurs normaux jusqu’à six mois.

Qu’en est-il de la sécurité et des effets secondaires?

Les effets secondaires graves, les réactions allergiques ou les incidents indésirables liés aux vaccins sont rares, bien que dans les essais cliniques, les effets secondaires légers à modérés aient été courants. Les plaintes les plus courantes étaient la douleur au site d’injection, la fatigue et les douleurs musculaires et articulaires. Les personnes ayant des antécédents d’anaphylaxie ou de réactions allergiques graves doivent informer les professionnels de la santé avant de se faire vacciner, et toute personne allergique à l’un des ingrédients du vaccin doit consulter un professionnel de la santé avant de se faire vacciner.

La Food and Drug Administration et les Centers for Disease Control and Prevention recommandent aux États-Unis de suspendre l’utilisation du vaccin Johnson & Johnson COVID-19 après des rapports de caillots sanguins chez six des 6,8 millions de personnes qui ont reçu le vaccin jusqu’à présent.

Les six bénéficiaires étaient des femmes âgées de 18 à 48 ans, les symptômes apparaissant 6 à 13 jours après la vaccination, selon le communiqué. Une femme est décédée et une autre a été hospitalisée dans un état critique.

Les agences de santé ont publié une déclaration le 13 avril recommandant la pause « par excès de prudence », affirmant que les caillots sanguins semblent toujours être « extrêmement rares ». Jusqu’à présent, le CDC et la FDA examinent six cas signalés aux États-Unis

Le type de caillot sanguin signalé chez les personnes qui ont reçu le vaccin J&J est appelé thrombose du sinus veineux cérébral (CVST). Au 12 avril, plus de 6,8 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson ont été administrées aux États-Unis et environ 9 millions de plus ont été expédiées vers les États, selon le CDC.

L’Université d’Oxford a précédemment signalé la suspension de l’administration du vaccin qu’elle a développé avec AstraZeneca dans une étude britannique pour tester le vaccin chez les enfants en attendant l’examen des rares problèmes de coagulation sanguine observés chez les adultes après avoir reçu le vaccin.

Certains vaccins fonctionnent-ils mieux que d’autres ?

Les experts en santé publique soulignent que tous les vaccins sont efficaces, notamment pour prévenir les maladies graves.

Comme les essais ont été menés différemment à des moments différents, les chiffres d’efficacité ne peuvent pas être directement comparés.

Dans son essai à grande échelle, il a été démontré que le vaccin Pfizer-BioNTech prévient 95 % des symptômes du COVID-19, soit seulement 1 point de pourcentage de plus que celui de Moderna. Les deux vaccins semblent être également protecteurs entre les groupes d’âge et les groupes raciaux et ethniques.

Le vaccin J&J s’est avéré efficace à 72 % dans les maladies modérées à graves et à 85 % dans la prévention de la maladie la plus grave.

Le vaccin AstraZeneca-Oxford était efficace à 76% pour prévenir le COVID-19 symptomatique deux semaines après la deuxième dose et était efficace à 100% pour arrêter la maladie grave et l’hospitalisation dans un essai clinique basé aux États-Unis, selon la société.

Dans un essai au Royaume-Uni, deux doses du vaccin Novavax se sont révélées efficaces à près de 90 % contre le COVID-19 symptomatique, bien qu’elles ne soient efficaces qu’à 50 % dans un essai sud-africain plus petit.

Que devons-nous encore savoir ?

On ne sait pas encore combien de temps l’un de ces vaccins continuera à protéger les gens. Alors que le petit nombre de participants aux premiers essais a maintenu des niveaux d’anticorps protecteurs pendant près d’un an, les entreprises continueront de suivre les volontaires pendant deux ans pour voir si leur immunité commence à décliner. Des injections de rappel périodiques pour étendre l’immunité et/ou se protéger contre de nouvelles variantes du virus pourraient être nécessaires.

Et bien qu’un nombre croissant de recherches suggèrent que les vaccins protégeront également les personnes contre la transmission du virus – même si elles ne présentent pas de symptômes – cela reste à confirmer.