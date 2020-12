Les causes ne sont pas un mystère. Les États-Unis n’ont toujours pas de stratégie de test cohérente, et de grandes parties du pays continuent de défier les conseils de santé de base. Un exemple est Mitchell, une petite ville du Dakota du Sud, où les décès ont récemment augmenté – y compris la perte d’un entraîneur de lycée bien-aimé. Pourtant, les manifestants anti-masque continuent de saper la réponse locale.

Dans certains pays, les baisses sont importantes: plus de 50 pour cent au cours du dernier mois en Belgique, en France, en Italie, au Kenya et en Arabie saoudite; plus de 40 pour cent en Argentine et au Maroc; plus de 30 pour cent en Inde et en Norvège.

L’Europe offre un contraste révélateur. Plusieurs pays européens ont mis en place de nouvelles restrictions au cours du mois dernier, et elles ont fait la différence, comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessus. Pourtant, les dirigeants de ces pays sont restés insatisfaits des progrès – et ont annoncé de nouvelles mesures ces derniers jours.

Londres a fermé ses pubs et restaurants aujourd’hui. Les Pays-Bas ont fermé les gymnases, les cinémas, les écoles et les magasins non essentiels jusqu’au 19 janvier. L’Allemagne – un pays qui aime ses rituels de Noël – ferme ses portes pour Noël.

Certaines parties des États-Unis ont pris certaines mesures, comme exiger des masques et limiter les repas à l’intérieur. Et les cas ici se sont stabilisés ces derniers jours. Au contraire, c’est une preuve supplémentaire que les gens ne sont pas impuissants face au virus. Réduire sa propagation – et la mortalité généralisée qui se produirait autrement dans les mois à venir – est tout à fait possible.